Фундамент «Челси» дал трещину

В 15-м туре АПЛ «Челси» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3) и потерял лидерство. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» переживает спад

«Это глюк? В системе произошел сбой? Это искушение, которому лучше противиться, стремление говорить об этой команде "Челси" как об образце тонкой инженерии, представить Томаса Тухеля чистым приверженцем системы, который изучает свои диаграммы данных, стучит по циферблатам, перенастраивает конденсатор потока с загнутой шпилькой», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Но все же здесь что-то происходит, и поражение превосходному "Вест Хэму" оставило "Синих" с двумя победами в последних пяти матчах, их лидерство потеряно, где появляется ощущение повторяющегося сбоя по одному и тому же сценарию. За последние несколько недель в этой команде произошли кардинальные изменения, что-то достигло остановки. Тухелю пора готовиться ко второму этапу».

«Вест Хэм» тактически переиграл «Челси»

«Победа закрепила за "Вест Хэмом" место в топ-4 и означает, что теперь клуб обыграл "Челси" и "Ливерпуль" — две из трех команд, которые опережают его в этом сезоне. Этот успех завершил серию "Молотобойцев" из трех поединков АПЛ без побед после великолепного обыгрыша "Ливерпуля" со счетом 3:2 перед международным перерывом», — отмечает Мэттью Хорват в отчете BBC о матче.

«Играя в три центрбека — Доусона, Диопа и Зума — хозяева выдержали давление гостей, прежде чем попытаться ударить в контратаке. Впечатляющий Боуэн едва не сделал счет 3:2 за считанные моменты до победного мяча Масуаку. Кларетовые теперь всего на шесть очков отстают от "Челси" в таблице и на четыре очка опережают "Арсенал", который в понедельник встретится с "Эвертоном" на выезде».

«Вест Хэм» обнажил проблемы в обороне «Челси»

«Успех чемпионской кампании "Челси" в АПЛ будет зависеть от того, насколько хорошо ему удастся демонстрировать свои великолепные достижения в обороне под руководством Томаса Тухеля, ведь "Вест Хэм" выявил в ней слабые места, которые необходимо быстро устранить.

Это поражение представляет собой первый раз в этом сезоне, когда "Синие" пропустили более одного гола во всех турнирах, и лишь в третий раз с тех пор, как Тухель принял клманду 11 месяцев назад», — рассуждает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Это должно вызвать острую реакцию, учитывая, что в 53 матчах под руководством немецкого тренера они пропустили всего лишь 29 мячей.

Но в то время как "Челси" продолжает испытывать проблемы в том, чтобы найти надлежащую подвижность в атаке (а еще одно бледное выступление после выхода на замену от Лукаку напомнило о расстоянии, которое нужно пройти для достижения этой цели), шансы угнаться за "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" зависят как раз от эффективности, контроля в защите, которых не было в этом поединке».

«Челси» перестает выглядеть прочным

«Конечно, к Эдуару Менди остаются вопросы: голкипера, который обычно олицетворял надежность, подставил плохой пас Жоржиньо, после чего он привез пенальти, с которого "Вест Хэм" забил первый мяч, но в эпизоде с победным голом соперника у него не может быть никаких оправданий. Он занимал неправильную позицию, и он был не единственным игроков в обороне "Челси", кто пережил тяжелый день», — рассуждает в аналитическом обзоре Sky Sports Ник Райт.

«Рис Джеймс отличался от себя привычного, Антонио Рюдигер имел проблемы с атлетичностью Майкла Антонио, даже Тьяго Силва терял концентрацию. По "Синим" сильно ударили травмы, однако Тухель не может жаловаться на недостаток глубины состава, который, пожалуй, самый сильный в Премьер-лиге. Но основы, на которых был построен их недавний успех, внезапно выглядят немного менее прочными, чем ранее».