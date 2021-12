Роналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника

Ральф Рангник только-только возглавил «Манчестер Юнайтед», но уже успел убедиться, что Криштиану Роналду по-прежнему является ключевым игроком команды.

Сложно сказать, чем в итоге обернется шестимесячное пребывание Рангника на посту временного тренера «МЮ», но два гола Роналду в ворота «Арсенала» — 800-й и 801-й в его карьере — доказали, что преемнику Оле-Гуннара Сульшера ни в коем случае нельзя игнорировать важнейшую роль португальца.

Рангник официально заменит на посту главного тренера Майкла Кэррика, который после игры с «Арсеналом» заявил, что покидает клуб. Немец же в этом матче наблюдал за игрой команды из ложи для руководителей. И, по всей видимости, в его записной книжке добавилось немало вопросов, которые предстоит решить в самое ближайшее время.

Рангнику, прежде всего, надо разобраться с темой основного вратаря. Странная игра Давида Де Хэа снова привела к необязательному пропущенному голу. Испанец просто лежал на газоне в тот момент, когда Эмиль Смит-Роу отправлял мяч в ворота. Де Хэа упал и сделал вид, что у него травма, после небольшого столкновения с Фредом. Видеопросмотр подтвердил, что гости забили чистый гол.

We stay together in ALL moments. Great win and we push again on Sunday 🔴 pic.twitter.com/SPCIhWfABS