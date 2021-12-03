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    Роналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника

    Ральф Рангник может положиться на Криштиану Роналду

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Арсенала» (3:2), а Криштиану Роналду оформил дубль и заодно забил 800-й гол в карьере. За игрой на «Олд Траффорд» в четверг вечером внимательно наблюдал новый временный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник. Ведущий обозреватель ESPN Марк Огден рассказывает, почему португалец будет основным даже в команде немца, который предпочитает играть в максимально энергозатратный футбол.
    Ральф Рангник только-только возглавил «Манчестер Юнайтед», но уже успел убедиться, что Криштиану Роналду по-прежнему является ключевым игроком команды.

    Сложно сказать, чем в итоге обернется шестимесячное пребывание Рангника на посту временного тренера «МЮ», но два гола Роналду в ворота «Арсенала» — 800-й и 801-й в его карьере — доказали, что преемнику Оле-Гуннара Сульшера ни в коем случае нельзя игнорировать важнейшую роль португальца.

    Рангник официально заменит на посту главного тренера Майкла Кэррика, который после игры с «Арсеналом» заявил, что покидает клуб. Немец же в этом матче наблюдал за игрой команды из ложи для руководителей. И, по всей видимости, в его записной книжке добавилось немало вопросов, которые предстоит решить в самое ближайшее время.

    Ральф Рангник присутствовал на игре «МЮ» с «Арсеналом»
    globallookpress.com

    Рангнику, прежде всего, надо разобраться с темой основного вратаря. Странная игра Давида Де Хэа снова привела к необязательному пропущенному голу. Испанец просто лежал на газоне в тот момент, когда Эмиль Смит-Роу отправлял мяч в ворота. Де Хэа упал и сделал вид, что у него травма, после небольшого столкновения с Фредом. Видеопросмотр подтвердил, что гости забили чистый гол.

    Но это далеко не все. Рангник наверняка обратил внимание на не самую выдающуюся игру крайних защитников, а также Скотта Мактоминея и Фреда в средней линии. Маркус Рэшфорд тоже действовал не лучшим образом.

    Но в то же время игра Роналду, которому в феврале исполнится 37 лет, развеяла любые сомнения Рангника по поводу важности португальца для команды.

    Рангника, как известно, называют «отцом Гегенпрессинга» (в переводе с немецкого означает «контрпрессинг»). Немец является приверженцем тотального давления на соперника на каждом участке поля. Суть такой игры заключается в том, что нападающие должны быть первой линией защиты. И вряд ли Рангник откажется от своей философии только ради того, чтобы не лишать Роналду места в составе.

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    • Рангник, возможно, учтет несравненную способность Роналду забивать решающие голы, но соответствовать новым требованиям придется, в конце концов, игроку, а не тренеру.

    При этом показательный выход Роналду из подтрибунного помещения «Стэмфорд Бридж» перед игрой с «Челси», когда он остался в запасе, показал, что португалец никогда не согласится на второстепенную роль.

    Роналду, между тем, все чаще обвиняют в том, что он не работает на команду, а игра команды в конечном итоге должна выстраиваться с учетом его сильных и слабых сторон.

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    • Но Рангник все-таки увидел другого Роналду, далекого от стереотипов. Капитан сборной Португалии постоянно прессинговал защитников, заставлял их ошибаться, что полностью соответствует философии «гегенпрессинга».

    Эффективность действий Роналду была исключительной. Два ключевых момента в концовке игры только усилили впечатление от усилий, которые он продемонстрировал.

    На 85-й минуте Роналду сбил защитника «Арсенала» Габриэла. Это был фол, который привел к штрафному, но, с другой стороны, португалец показал, что готов к тому, чего хочет Рангник.

    А еще через несколько минут Роналду выбил головой мяч после подачи «Арсенала» с углового, начал контратаку своей команды и помчался на чужую половину поля в отчаянной попытке сделать хет-трик.

    Вскоре после этого Роналду был заменен, он заметно устал к концу игры, но ему, без сомнений, удалось доказать свою состоятельность.

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    • Восстановление перед матчем против «Кристал Пэлас» в это воскресенье станет ключевым для Роналду в ближайшие 48 часов. Но Рангник должен сделать все возможное, чтобы Криштиану был в хорошей форме и оказался в стартовом составе.

    И Рангник может поблагодарить Кэррика, который подготовил отличную почву для дальнейшей работы.

    При Кэррике «Манчестер Юнайдет» дважды победил и один раз сыграл вничью, благодаря чему остановил череду неудач под руководством Сульшера.

    Уверенность возвращается, однако «МЮ» по-прежнему остается командой, которая нуждается в улучшении структуры игры. Теперь это забота Рангника, но он, по крайней мере, знает, что может положиться на Роналду.

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