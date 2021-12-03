Роналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника

Сложно сказать, чем в итоге обернется шестимесячное пребывание Рангника на посту временного тренера «МЮ», но два гола Роналду в ворота «Арсенала» — 800-й и 801-й в его карьере — доказали, что преемнику Оле-Гуннара Сульшера ни в коем случае нельзя игнорировать важнейшую роль португальца.
Рангник официально заменит на посту главного тренера Майкла Кэррика, который после игры с «Арсеналом» заявил, что покидает клуб. Немец же в этом матче наблюдал за игрой команды из ложи для руководителей. И, по всей видимости, в его записной книжке добавилось немало вопросов, которые предстоит решить в самое ближайшее время.
Рангнику, прежде всего, надо разобраться с темой основного вратаря. Странная игра Давида Де Хэа снова привела к необязательному пропущенному голу. Испанец просто лежал на газоне в тот момент, когда Эмиль Смит-Роу отправлял мяч в ворота. Де Хэа упал и сделал вид, что у него травма, после небольшого столкновения с Фредом. Видеопросмотр подтвердил, что гости забили чистый гол.
We stay together in ALL moments. Great win and we push again on Sunday 🔴 pic.twitter.com/SPCIhWfABS— David de Gea (@D_DeGea) December 3, 2021
Но это далеко не все. Рангник наверняка обратил внимание на не самую выдающуюся игру крайних защитников, а также Скотта Мактоминея и Фреда в средней линии. Маркус Рэшфорд тоже действовал не лучшим образом.
Но в то же время
Рангника, как известно, называют
Рангник, возможно, учтет несравненную способность Роналду забивать решающие голы, но соответствовать новым требованиям придется, в конце концов, игроку, а не тренеру.
При этом показательный выход Роналду из подтрибунного помещения «Стэмфорд Бридж» перед игрой с «Челси», когда он остался в запасе, показал, что португалец никогда не согласится на второстепенную роль.
Роналду, между тем, все чаще обвиняют в том, что он не работает на команду, а игра команды в конечном итоге должна выстраиваться с учетом его сильных и слабых сторон.
Но
The calmest man inside Old Trafford.— Manchester United (@ManUtd) December 3, 2021
🥶 @Cristiano #MUFC | #MUNARS
Эффективность действий Роналду была исключительной. Два ключевых момента в концовке игры только усилили впечатление от усилий, которые он продемонстрировал.
На 85-й минуте Роналду сбил защитника «Арсенала» Габриэла. Это был фол, который привел к штрафному, но, с другой стороны, португалец показал, что готов к тому, чего хочет Рангник.
А еще через несколько минут Роналду выбил головой мяч после подачи «Арсенала» с углового, начал контратаку своей команды и помчался на чужую половину поля в отчаянной попытке сделать хет-трик.
Вскоре после этого Роналду был заменен, он заметно устал к концу игры, но ему, без сомнений, удалось доказать свою состоятельность.
Восстановление перед матчем против «Кристал Пэлас» в это воскресенье станет ключевым для Роналду в ближайшие 48 часов. Но Рангник должен сделать все возможное, чтобы Криштиану был в хорошей форме и оказался в стартовом составе.
И Рангник может поблагодарить Кэррика, который подготовил отличную почву для дальнейшей работы.
При Кэррике «Манчестер Юнайдет» дважды победил и один раз сыграл вничью, благодаря чему остановил череду неудач под руководством Сульшера.
Уверенность возвращается, однако «МЮ» по-прежнему остается командой, которая нуждается в улучшении структуры игры. Теперь это забота Рангника, но он, по крайней мере, знает, что может положиться на Роналду.