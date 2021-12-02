Месси нейтрализовали во Франции

Спустя четыре месяца после перехода Лионеля Месси в ПСЖ звездный новичок все еще не может найти себя в новом клубе. Выясняем, почему так происходит, и чего ожидать в дальнейшем.

Месси пока не оправдывает ожиданий

Выступления Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» неубедительны, и во Франции уже давно потеряли терпение. Там наверняка думали, что аргентинец приедет и сразу же начнет забивать, как он это делал во время своего длительного пребывания в «Барселоне», и что они получат возможность стать свидетелями его невероятного мастерства.

Но этого не происходит. Форвард, которому сейчас 34 года, уже не на пике карьеры. Столько лет пребывания на вершине измотали его, а смена команды, страны, национального первенства и партнеров по команде негативно повлияли на его игру, которая стала еще более медленной. Французские СМИ задаются вопросом, что происходит с Месси, который забил лишь один гол в восьми матчах Лиги 1.

Это явно не та статистика, которая соответствует ожиданиям и статусу семикратного обладателя «Золотого мяча». При этом у него было ноль голов и ноль передач в пяти стартовых матчах первенства, и команда с ним на поле забивала каждые 110 минут, а без него — всего лишь каждые 32 минуты.

Почему не впечатляет Месси

Аргентинский форвард не участвовал в предсезонке, и это еще больше усложняет его адаптацию после смены клуба и переезда в другую страну. Другой спорный вопрос заключается в том, где играть новичку в атакующей линии рядом с двумя другими звездами в лице Неймара и Килиана Мбаппе.

Наставник Маурисио Почеттино до сих пор еще не определился с тактикой, где бы смог проявить себя нападающий. Тренер озабочен созданием сбалансированной команды, но обеспечить поддержку атакующей тройки, которая плохо действует без мяча, оказалось сложной задачей. Соотечественник использует Месси на правом фланге, чтобы он мог смещаться в центр, комбинировать с партнерами и получать последний пас.

Однако это не работает. Это не его лучшая позиция на поле, и требует большой физической подготовки, которой, по крайней мере, до сих пор у Месси нет. Было бы лучше окружить его игроками, готовыми отрабатывать за него в игре без мяча.

Месси еще никогда не менял клуб и чемпионат

Экс-форвард «Барселоны» выиграл много матчей за свой бывший клуб, сохраняя при этом свою энергию. Во Франции же требуется большая физическая сила, ведь там весьма энергозатратный футбол. Сперва из-за этого проблемы были у Неймара, а теперь похожий опыт переживает и Месси.

Адаптация игрока, который выступал только в испанской Ла Лиге, оказалась сложнее, чем ожидалось. «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы звездный новичок устроил шоу, а ждать нет ни времени, ни терпения.

К тому же, соперники не дают ему свободного места, к которому он привык в Испании. Оппоненты с гораздо большей вероятностью будут сидеть в защитном блоке для борьбы с ПСЖ, предоставляя небольшое пространство для столичных суперзвезд. Месси впервые обнаружил, что ему нужно не только качественно играть в новой лиге, но и делать это в новой команде. Это отражается и на смене позиции, как упоминалось выше.

Что может улучшить игру Месси

Аргентинец, возможно, больше не основная цель сдерживания для защитников соперника, но точно так же он больше не находится в центре внимания своих партнеров по команде. В среднем форвард касается мяча в Лиге 1 почти на 40 процентов реже, чем в прошлом сезоне за «Барселону» в Ла Лиге. Также упали его показатели ударов и голевых моментов.

Месси кажется изолированным, где у него все меньше времени на владение мячом. Несмотря на замедление игры в новой команде, от него требуется больше, для чего ему необходимо чувствовать себя более комфортно на поле, улучшать свою физическую форму и заставить тренера придумать идеальную систему, подходящую для Неймара и Мбаппе.

Во Франции склонны спешить с выводами, но процесс адаптации аргентинца к Лиге 1 требует времени, и, если тот не найдет решения и такта, чтобы разобраться со своими тремя суперзвездами, Почеттино уже не просто будет испытывать сильное давление, а получит отставку.