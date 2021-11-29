Золотой мяч-2021: ждем триумфа Месси? Онлайн

Предыстория
Год назад, под предлогом ковида, но ко всеобщему возмущению, Ballon d'Or не проводили, хотя абсолютным фаворитом был Роберт Левандовский. В год, когда не было крупных турниров со сборными, а его «Бавария» и он лично уничтожали всех в Лиге чемпионов, трофей наверняка достался бы поляку.
В этот раз расклад иной: Левандовский все еще фаворит, но награда по большинству прогнозов, в седьмой раз достанется Лионелю Месси.
Аргентинец провел не самый яркий сезон в карьере (хотя и стал лучшим бомбардиром в Испании), его клуб (в первой половине сезона) — «Барселона» — и вовсе оказался на грани катастрофы. Впрочем, все перевернула с ног на голову победа сборной Аргентины в Кубке Америки. Месси сыграл основную роль в этом триумфе, к тому же, выиграв первый турнир с национальной командой.
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры еще неделю назад были уверены, что «Золотой мяч» все же отправит в руки Роберта Левандовского. Об этом говорил и то ли слитый, то выдуманный протокол голосования жюри, где с небольшим перевесом аргентинца опередил поляк.
Однако за несколько часов до начала церемонии
Номинанты
Номинанты на награду были представлены 8 октября. Вместе с Месси и Левадовским там:
- Сезар Аспиликуэта («Челси»)
- Николо Барелла («Интер»)
- Леонардо Бонуччи («Ювентус»)
- Карим Бензема («Реал»)
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
- Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
- Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»)
- Джорджиньо («Челси»)
- Н'Голо Канте («Челси»)
- Харри Кейн («Тоттенхэм»)
- Джорджо Кьеллини («Ювентус»)
- Симон Кьер («Милан»)
- Роберт Левандовский («Бавария»)
- Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»)
- Рияд Марез («Манчестер Сити»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Мэйсон Маунт («Челси»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»)
- Лука Модрич («Реал»)
- Жерар Морено («Вильярреал»)
- Неймар («ПСЖ»)
- Педри («Барселона»)
- Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
- Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»)
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- Фил Фоден («Манчестер Сити»)
- Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд»)
Трансляция онлайн
Церемония вручения наград начнется в 22:30 по московскому времени 29 ноября. В России прямая трансляция — на канале «Матч ТВ». На этой странице LiveSport.Ru проведет текстовый онлайн.
Что еще интересного
Помимо награды лучшему игроку года, будет вручен приз лучшей футболистке, лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему вратарю.