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    Золотой мяч-2021: ждем триумфа Месси? Онлайн

    Месси или Левандовский? Развязка в прямом эфире с 22:30 мск.

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    Лионель Месси
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    Лионель Месси
    29 ноября состоится 65 церемония вручения футбольной премии «Золотой мяч» 2021 года авторитетного французского журнала France Football. Основная интрига — будет ли Лионель Месси назван лучшим игроком года?

    Предыстория

    Год назад, под предлогом ковида, но ко всеобщему возмущению, Ballon d'Or не проводили, хотя абсолютным фаворитом был Роберт Левандовский. В год, когда не было крупных турниров со сборными, а его «Бавария» и он лично уничтожали всех в Лиге чемпионов, трофей наверняка достался бы поляку.

    В этот раз расклад иной: Левандовский все еще фаворит, но награда по большинству прогнозов, в седьмой раз достанется Лионелю Месси.

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    • Аргентинец провел не самый яркий сезон в карьере (хотя и стал лучшим бомбардиром в Испании), его клуб (в первой половине сезона) — «Барселона» — и вовсе оказался на грани катастрофы. Впрочем, все перевернула с ног на голову победа сборной Аргентины в Кубке Америки. Месси сыграл основную роль в этом триумфе, к тому же, выиграв первый турнир с национальной командой.

    Коэффициенты букмекеров

    Букмекеры еще неделю назад были уверены, что «Золотой мяч» все же отправит в руки Роберта Левандовского. Об этом говорил и то ли слитый, то выдуманный протокол голосования жюри, где с небольшим перевесом аргентинца опередил поляк.

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    Однако за несколько часов до начала церемонии расклад однозначный: на Месси коэффициенты около 1.22, на Левандовского — около 4.00 (в России ставки на такого рода события запрещены, потому в легальных БК линии на ЗМ не найти).

    Номинанты

    Номинанты на награду были представлены 8 октября. Вместе с Месси и Левадовским там:

    • Сезар Аспиликуэта («Челси»)
    • Николо Барелла («Интер»)
    • Леонардо Бонуччи («Ювентус»)
    • Карим Бензема («Реал»)
    • Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
    • Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
    • Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»)
    • Джорджиньо («Челси»)
    • Н'Голо Канте («Челси»)
    • Харри Кейн («Тоттенхэм»)
    • Джорджо Кьеллини («Ювентус»)
    • Симон Кьер («Милан»)
    • Роберт Левандовский («Бавария»)
    • Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»)
    • Рияд Марез («Манчестер Сити»)
    • Лаутаро Мартинес («Интер»)
    • Мэйсон Маунт («Челси»)
    • Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
    • Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»)
    • Лука Модрич («Реал»)
    • Жерар Морено («Вильярреал»)
    • Неймар («ПСЖ»)
    • Педри («Барселона»)
    • Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)
    • Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    • Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
    • Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»)
    • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
    • Фил Фоден («Манчестер Сити»)
    • Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд»)

    Трансляция онлайн

    Церемония вручения наград начнется в 22:30 по московскому времени 29 ноября. В России прямая трансляция — на канале «Матч ТВ». На этой странице LiveSport.Ru проведет текстовый онлайн.

    Что еще интересного

    Помимо награды лучшему игроку года, будет вручен приз лучшей футболистке, лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему вратарю.

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