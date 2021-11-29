Золотой мяч-2021: ждем триумфа Месси? Онлайн

29 ноября состоится 65 церемония вручения футбольной премии «Золотой мяч» 2021 года авторитетного французского журнала France Football. Основная интрига — будет ли Лионель Месси назван лучшим игроком года?

Предыстория

Год назад, под предлогом ковида, но ко всеобщему возмущению, Ballon d'Or не проводили, хотя абсолютным фаворитом был Роберт Левандовский. В год, когда не было крупных турниров со сборными, а его «Бавария» и он лично уничтожали всех в Лиге чемпионов, трофей наверняка достался бы поляку.

В этот раз расклад иной: Левандовский все еще фаворит, но награда по большинству прогнозов, в седьмой раз достанется Лионелю Месси.

Аргентинец провел не самый яркий сезон в карьере (хотя и стал лучшим бомбардиром в Испании), его клуб (в первой половине сезона) — «Барселона» — и вовсе оказался на грани катастрофы. Впрочем, все перевернула с ног на голову победа сборной Аргентины в Кубке Америки. Месси сыграл основную роль в этом триумфе, к тому же, выиграв первый турнир с национальной командой.

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры еще неделю назад были уверены, что «Золотой мяч» все же отправит в руки Роберта Левандовского. Об этом говорил и то ли слитый, то выдуманный протокол голосования жюри, где с небольшим перевесом аргентинца опередил поляк.

Однако за несколько часов до начала церемонии расклад однозначный : на Месси коэффициенты около 1.22, на Левандовского — около 4.00 (в России ставки на такого рода события запрещены, потому в легальных БК линии на ЗМ не найти).

Номинанты

Номинанты на награду были представлены 8 октября. Вместе с Месси и Левадовским там:

Сезар Аспиликуэта («Челси»)



Николо Барелла («Интер»)



Леонардо Бонуччи («Ювентус»)



Карим Бензема («Реал»)



Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)



Рубен Диаш («Манчестер Сити»)



Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/«ПСЖ»)



Джорджиньо («Челси»)



Н'Голо Канте («Челси»)



Харри Кейн («Тоттенхэм»)



Джорджо Кьеллини («Ювентус»)



Симон Кьер («Милан»)



Роберт Левандовский («Бавария»)



Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»)



Рияд Марез («Манчестер Сити»)



Лаутаро Мартинес («Интер»)



Мэйсон Маунт («Челси»)



Килиан Мбаппе («ПСЖ»)



Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ»)



Лука Модрич («Реал»)



Жерар Морено («Вильярреал»)



Неймар («ПСЖ»)



Педри («Барселона»)



Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»)



Мохамед Салах («Ливерпуль»)



Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)



Луис Суарес («Барселона»/«Атлетико»)



Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)



Фил Фоден («Манчестер Сити»)



Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд»)

Трансляция онлайн

Церемония вручения наград начнется в 22:30 по московскому времени 29 ноября. В России прямая трансляция — на канале «Матч ТВ». На этой странице LiveSport.Ru проведет текстовый онлайн.

Что еще интересного

Помимо награды лучшему игроку года, будет вручен приз лучшей футболистке, лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему вратарю.