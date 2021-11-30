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    Месси выиграл «Золотой мяч»: France Football не прав

    Реакция прессы на победу аргентинца

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    Лионель Месси
    Нападающий Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» 2021 года. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этом.

    Победа Месси неоднозначна

    «"Руководство 'Баварии' продвигало его в течение нескольких недель, но Роберту Левандовски пришлось уступить место кому-то другому в опросе на получение 'Золотого мяча' в понедельник вечером. Рекордсмен Лионель Месси в седьмой раз получил престижную награду по ходу своей долгой и успешной карьеры", — пишет немецкий Kicker.

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    • "Это не может быть правдой! 'Золотой мяч', награда лучшему футболисту мира, НЕ достается Роберту Левандовски. Скандальное голосование", — более резко высказываются их соотечественники Bild.

    Левандовски был явно разочарован

    "'Золотой мяч' для Месси, утешительный приз для Левандовски. Поляк приятно аплодировал, но огромное разочарование очевидно проявлялось в 33-летнем превосходном нападающем во время гала-вечера в 'Театре дю Шатле' в Париже", — отмечает еще одно издание из Германии Spiegel.

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    "Лионель Месси выиграл 'Золотой мяч' в седьмой раз и опередил футболиста мирового класса Роберта Левандовски. Поляк по-прежнему лишен желанного трофея. 33-летний поляк установил новые рекорды в этом году после требла 2020 года", — констатирует немецкая Süddeutsche Zeitung.

    Месси достоин "Золотого мяча" за Кубок Америки

    "Месси не заслужил Золотой мяч за выступления в Лиге чемпионов, и он определенно не заслужил его за игру в Лиге 1 или даже Ла Лиге — но он достоин награды за выступления в Бразилии на Кубке Америки. (...) Аргентинец доминировал на турнире так, как ни один игрок за последние пару десятилетий (...)", — рассуждает британская The Guardian.

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    • "Роберт Левандовски, для которого новая категория 'Бомбардир года' была изобретена в качестве утешения, вероятно, выиграл бы награду в прошлом году, если бы мероприятие не было преждевременно отменено из-за пандемии. Но забивать голы, пока мюнхенская 'Бавария' выигрывает очередной чемпионат, кажется плохим аргументом в его пользу".

    Левандовски был достоин выиграть Золотой мяч-2021

    "France Football не прав. Снова. Что еще мог сделать Роберт Левандовски, чтобы выиграть Золотой мяч? Пандемия отобрала у него приз в прошлом году, потому что не было гала-церемонии, но он не только не разочаровался, но и провел еще один потрясающий сезон. Он ничего не выиграл со сборной Польши? Это никогда не было препятствием, даже в случае с богатым урожаем 'Золотых мячей' Лионеля Месси", — неожиданно не соглашается с победой соотечественника аргентинская La Nacion.

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    • "Левандовски не выиграл свой самый большой трофей, но второе место — тоже историческое достижение поляка. Мы сошлись во мнении, что награды заслуживает только наш Роберт. К сожалению, это мнение не возобладало среди тех, кто принял решение", — сожалеет польская Polityka.

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