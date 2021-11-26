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    Почеттино не для ПСЖ: дела не будет

    Почему парижане не впечатляют?

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    У Почеттино не ладится в ПСЖ
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    У Почеттино не ладится в ПСЖ
    Обладая сверхмощным составом, «Пари Сен-Жермен» не создает впечатление команды, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Выясняем причины не лучшей ее игры.

    «Манчестер Сити» вскрыл проблемы ПСЖ

    Если когда-либо и существовал матч, отражающий загадочный парадокс ПСЖ при Маурисио Почеттино, то он пришелся на поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. И хотя у французского гранда были проблески высокого класса, и даже вел в счете, за свои недостатки он в итоге поплатился.

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    • Недостатки «Горожан» также проявились в полной мере, поскольку им не удалось воплотить свое владение мячом и острые моменты в голы. Однако в основе игры манкунианцев по-прежнему лежат тренерские принципы их менеджера, ведь они действовали так же, как и в большинстве матчей, контролируя сферу и удушая своих противников резкими движениями и более быстрой скоростью мысли. Но ничего из этого не было видно в игре ПСЖ.

    Философия Почеттино не воспринимается звездами ПСЖ

    Почеттино может похвастаться одним из сильнейших составом в европейском футболе и, безусловно, самой сильной атакующей линией, но очевидно, что у него проблемы с тем, чтобы донести звездным подопечным свои идеи. Парижане обладают индивидуальными качествами, чтобы выигрывать большинство матчей, особенно в Лиге 1, но они не впечатляют против топ-соперников. И это те матчи, которые определяют срок пребывания любого тренера в ПСЖ.

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    В «Тоттенхэме» аргентинский специалист создал команду, известную своей проактивной игрой. Работоспособность его подопечных в Лондоне была одной из самых высоких в английской Премьер-лиге, при этом коллектив из Северного Лондона организованно и высоко прессинговал. Однако в Париже у его футболист этих отличительных признаков нет.

    Напротив, ПСЖ — явно реактивная команда. В игре без мяча парижане пытаются оставаться компактными, но это часто приводит к пассивному подходу. Поражение от «Манчестер Сити» проиллюстрировало это, где гости были рады отдать много пространства сопернику, которым тот с удовольствием воспользовался.

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    • Звездное трио в атаке мешает стойкости ПСЖ

    Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар блестяще комбинировали, когда забивали гол, который вывел ПСЖ вперед во втором тайме, но это трио также было основным источником самых больших проблем команды в противодействии чемпиону АПЛ. Система Почеттино не рассчитана на то, чтобы позволить себе трех сверхатакующих форвардов, которые обычно остаются впереди независимо от ситуации.

    В контратаках это дает ПСЖ смертельный прорыв вперед, но оказывает сильное давление на других восьми исполнителей на поле и делает их уязвимыми для перегрузок — достаточно посмотреть, как ПСЖ неоднократно отводили влево, оставляя Рияду Мареза кучу пространства. Конечно, Почеттино не хочет, чтобы его команда так играла.

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    • Футбол Почеттино и ПСЖ не совместимы

    Конечно, Почеттино понадобилось около года, чтобы перестроить «Тоттенхэм» согласно своей философии футбола. Вполне возможно, что методы аргентинца вскоре приживутся и на «Парк де Пранс», когда в январе 2022 года будет годовщина его назначения во французской столице.

    В Лондоне, правда, он мог избавиться от игроков, которые не соответствовали его представлениям, но в ПСЖ его идеи не разделяют Мбаппе, Месси и Неймар — три суперзвезды, которых наставник не в силах усадить в запас. Пока эти трое находятся в клубе, а Почеттино — у руля команды, ПСЖ будет находиться в западне в идеологически нейтральной зоне.

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    • Нет сомнений в способности аргентинца как тренера, но он, судя по всему, не тот человек, который способен возглавлять эту группу статусных футболистов. Он не подходит профилю французского гранда, и его мировоззренчески подрывает ситуация, в которую он попал. ПСЖ — это не команда Почеттино, а Почеттино — не для ПСЖ.

    ПСЖ лучше позвать Зидана

    В Париже игроки, похоже, не испытывают такого же уважения или страха перед Почеттино, как в «Тоттенхэме», и его видимое разочарование у кромки поля также подтверждает его неспособность донести свое послание подопечным. Как опытный тренер, он знает, что его старшие игроки принимают во внимание только то, что хотят услышать, а не то, чего не хотят. И поэтому в конечном итоге трещины разорвут пока что целостную ситуацию в команде.

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    • Если звездные игроки не демонстрируют свой уровень, за это поплатится Почеттино, но проиграет и клуб. Возможно, в Париже лучше признать, что дела не будет, и позволить ему обсуждать свое будущее с «Манчестер Юнайтед», а ПСЖ нанять тренера, у которого есть предыдущий опыт побед в Лиге чемпионов во главе команды с кучей звезд — того же Зинедина Зидана. Вопрос лишь в том, когда все в клубе это поймут.

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