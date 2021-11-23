Месси, Ибрагимович и другие. 15 самых популярных голов на YouTube

Величайший гол всех времён? Спросите любого футбольного фана, и, скорее всего, каждый из них ответит по-разному. Но сайт Livefootballtickets.com, возможно, придумал, как окончательно решить этот спор, узнав, какие голы являются самыми популярными на YouTube и сколько каждый ролик собрал просмотров?

Легендарные голы Ван Бастена, Карлоса и Зидана

В списке ниже представлены голы, которые не вошли в пятерку самых просматриваемых и самых доходных, но, тем не менее, являются одними из самых запоминающихся голов в истории футбола.

Победный гол из серии «Вы больше никогда не увидите ничего подобного» от Серхио Агуэро, забитый в матче с КПР, вошел в рейтинг наряду с голами таких легенд «Арсенала», как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп.

15. Марта Виейра да Силва против США (2007)

Просмотры: 2,781,554

Средний доход на YouTube: £3,770

Марта Виейра да Силва

14. Златан Ибрагимович против «Болоньи» (2008)

Просмотры: 2,861,471

Средний доход на YouTube: £3,846

Златан Ибрагимович

13. Марко ван Бастен против СССР (1998)

Просмотры: 3,135,866

Средний доход на YouTube: £4,250

Марко ван Бастен

12. Деннис Бергкамп против «Ньюкасла» (2002)

Просмотры: 3,274,747

Средний доход на YouTube: £4,458

Деннис Бергкамп

11. Макси Родригес против Мексики (2006)

Просмотры: 3,417,379

Средний доход на YouTube: £4,632

Макси Родригес

10. Тьерри Анри против «Манчестер Юнайтед» (2000)

Просмотры: 3,466,934

Средний доход на YouTube: £4,699

Тьерри Анри

9. Роберто Карлос против Франции (1997)

Просмотры: 4,321,460

Средний доход на YouTube: £5,858

Роберто Карлос

8. Зинедин Зидан против «Байера» (2002)

Просмотры: 4,754,162

Средний доход на YouTube: £6,444

Зинедин Зидан

7. Лионель Месси против «Нанта» (2021)

Просмотры: 6,564,690

Средний доход на YouTube: £8,900

Лионель Месси

6. Серхио Агуэро против КПР (2012)

Просмотры: 6,611,822

Средний доход на YouTube: £8,963

Серхио Агуэро

Пятерка самых популярных голов на YouTube

Но какие же видео тогда вошли в пятерку самых просматриваемых и оплачиваемых на YouTube? Давайте посмотрим.

5. Златан Ибрагимович против Англии (2012)

Просмотры: 7, 042, 919

Средний доход на YouTube: £9 423

Златан Ибрагимович

«Три льва» были изрядно потрясены, когда шведский нападающий Ибрагимович забил этот вопиющий гол с 27 метров, тем самым усугубив положение Англии в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года.

В тот день Швеция выиграла матч со счетом 4:2, а потрясающий удар 31-летнего футболиста вызвал аплодисменты даже на трибуне английских фанов.

Футбольные болельщики со всего мира не могут не согласиться с тем, что этот потрясающий гол должен войти в пятерку самых просматриваемых голов всех времен.

4. Златан Ибрагимович против «Лос-Анджелеса» (2018)

Просмотры: 9, 113, 042

Средний заработок на YouTube: £12 318

Златан Ибрагимович

Под номером 4 — еще одна «ракета» от Златана. Швед в лучшем виде оформил свой первый гол в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси», когда увидел, что вратарь «Лос-Анджелеса» находится далеко от своей зоны, и запустил мяч в пустые ворота с 41 метра.

Нынешний нападающий «Милана» снял футболку, чтобы отпраздновать гол, и никто не мог его осуждать за это.

Длинный список прекрасных голов 40-летнего игрока точно войдет в историю.

3. Дэвид Бэкхэм против Греции (2001)

Просмотры: 15,482,673

Средний заработок на YouTube: £20,990

Дэвид Бекхэм

Не каждый день выполнение штрафного удара приносит всемирную славу и звание национального героя. Но именно это случилось с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом в 2001 году.

Англии нужна была хотя бы ничья, чтобы обеспечить себе место на чемпионате мира, и когда надежды уже не оставалось, в компенсированное время Бекхэм наконец-то спас «Трех львов» от поражения.

Давление было очень сильным, но легенда «Манчестер Юнайтед» был хладнокровен, спокоен и собран, и когда Англия заработала штрафной удар, он вышел на позицию и выполнил крученный удар прямо в левый угол ворот сборной Греции.

Бекхэм забил 17 голов, играя за сборную Англии, но этот гол был, пожалуй, самым особенным.

2. Диего Марадона против Англии (1986)

Просмотры: 18,026,450

Средний заработок на YouTube: £24,441

Диего Марадона

Было бы неправильно, если бы в перечень самых популярных голов за всю историю футбола не включили легенду футбола, которым был покойный Диего Марадона.

Аргентинец забил 34 гола за свою страну, но этот гол в матче против Англии, безусловно, занимает второе место среди самых просматриваемых голов на YouTube, несмотря на то, что он был забит 35 лет назад.

Марадона принял мяч на своей половине поля, развернулся и, с легкостью обойдя пятерых игроков сборной Англии, отправил мяч прямо в сетку. Позже этот гол стал лучшим голом чемпионата мира всех времен по версии FIFA.

Даже этот один единственный комментарий подтвердил бы, что гол заслуживает быть в списке лучших голов в истории.

«Марадона! Простите, но он смог заставить меня плакать», — безумствовал от радости Моралес, когда Марадона покидал поле, разгромив в пух и прах сборную Англии.

«Просто незабываемый забег!»

«Космический воздушный змей! С какой планеты ты прибыл к нам?»

1. Лионель Месси против «Реала» (2017)

Просмотры: 69,989,641

Средний заработок на YouTube: £94,896

Лионель Месси

На верхушке рейтинга самых популярных и монетизируемых голов на YouTube находится звездный гол Лионеля Месси, забитый на последней минуте в Эль-Классико в 2017 году.

Этот день запомнится фанам «Барселоны» как день, когда Месси разгромил «Реал» Мадрид. Легенда каталонского клуба взял дело в свои руки в период компенсированного времени, когда счет между командами был 2:2.

Ожидая на краю штрафной площадки, упущенный игроками мадридского «Реала», он принял передачу от Жорди Альбы и пробил мяч прямо в левый угол ворот, минуя всех соперников.

Игра закончилась со счетом 3:2, и «Барселона» Месси одержала победу в Эль Классико.

Это был великий момент в сезоне «Барселоны», который открыл чемпионскую гонку Ла Лиги.

Поистине незабываемо.