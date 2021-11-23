Месси, Ибрагимович и другие. 15 самых популярных голов на YouTube

Легендарные голы Ван Бастена, Карлоса и Зидана
В списке ниже представлены голы, которые не вошли в пятерку самых просматриваемых и самых доходных, но, тем не менее, являются одними из самых запоминающихся голов в истории футбола.
Победный гол из серии «Вы больше никогда не увидите ничего подобного» от Серхио Агуэро, забитый в матче с КПР, вошел в рейтинг наряду с голами таких легенд «Арсенала», как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп.
15. Марта Виейра да Силва против США (2007)
Просмотры: 2,781,554
Средний доход на YouTube: £3,770
14. Златан Ибрагимович против «Болоньи» (2008)
Просмотры: 2,861,471
Средний доход на YouTube: £3,846
13. Марко ван Бастен против СССР (1998)
Просмотры: 3,135,866
Средний доход на YouTube: £4,250
12. Деннис Бергкамп против «Ньюкасла» (2002)
Просмотры: 3,274,747
Средний доход на YouTube: £4,458
11. Макси Родригес против Мексики (2006)
Просмотры: 3,417,379
Средний доход на YouTube: £4,632
10. Тьерри Анри против «Манчестер Юнайтед» (2000)
Просмотры: 3,466,934
Средний доход на YouTube: £4,699
9. Роберто Карлос против Франции (1997)
Просмотры: 4,321,460
Средний доход на YouTube: £5,858
8. Зинедин Зидан против «Байера» (2002)
Просмотры: 4,754,162
Средний доход на YouTube: £6,444
7. Лионель Месси против «Нанта» (2021)
Просмотры: 6,564,690
Средний доход на YouTube: £8,900
6. Серхио Агуэро против КПР (2012)
Просмотры: 6,611,822
Средний доход на YouTube: £8,963
Пятерка самых популярных голов на YouTube
Но какие же видео тогда вошли в пятерку самых просматриваемых и оплачиваемых на YouTube? Давайте посмотрим.
5. Златан Ибрагимович против Англии (2012)
Просмотры: 7, 042, 919
Средний доход на YouTube: £9 423
«Три льва» были изрядно потрясены, когда шведский нападающий Ибрагимович забил этот вопиющий гол с 27 метров, тем самым усугубив положение Англии в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года.
В тот день Швеция выиграла матч со счетом 4:2, а потрясающий удар 31-летнего футболиста вызвал аплодисменты даже на трибуне английских фанов.
Футбольные болельщики со всего мира не могут не согласиться с тем, что этот потрясающий гол должен войти в пятерку самых просматриваемых голов всех времен.
4. Златан Ибрагимович против «Лос-Анджелеса» (2018)
Просмотры: 9, 113, 042
Средний заработок на YouTube: £12 318
Под номером 4 — еще одна «ракета» от Златана. Швед в лучшем виде оформил свой первый гол в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси», когда увидел, что вратарь «Лос-Анджелеса» находится далеко от своей зоны, и запустил мяч в пустые ворота с 41 метра.
Нынешний нападающий «Милана» снял футболку, чтобы отпраздновать гол, и никто не мог его осуждать за это.
Длинный список прекрасных голов 40-летнего игрока точно войдет в историю.
3. Дэвид Бэкхэм против Греции (2001)
Просмотры: 15,482,673
Средний заработок на YouTube: £20,990
Не каждый день выполнение штрафного удара приносит всемирную славу и звание национального героя. Но именно это случилось с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом в 2001 году.
Англии нужна была хотя бы ничья, чтобы обеспечить себе место на чемпионате мира, и когда надежды уже не оставалось, в компенсированное время Бекхэм наконец-то спас «Трех львов» от поражения.
Давление было очень сильным, но легенда «Манчестер Юнайтед» был хладнокровен, спокоен и собран, и когда Англия заработала штрафной удар, он вышел на позицию и выполнил крученный удар прямо в левый угол ворот сборной Греции.
Бекхэм забил 17 голов, играя за сборную Англии, но этот гол был, пожалуй, самым особенным.
2. Диего Марадона против Англии (1986)
Просмотры: 18,026,450
Средний заработок на YouTube: £24,441
Было бы неправильно, если бы в перечень самых популярных голов за всю историю футбола не включили легенду футбола, которым был покойный Диего Марадона.
Аргентинец забил 34 гола за свою страну, но этот гол в матче против Англии, безусловно, занимает второе место среди самых просматриваемых голов на YouTube, несмотря на то, что он был забит 35 лет назад.
Марадона принял мяч на своей половине поля, развернулся и, с легкостью обойдя пятерых игроков сборной Англии, отправил мяч прямо в сетку. Позже этот гол стал лучшим голом чемпионата мира всех времен по версии FIFA.
Даже этот один единственный комментарий подтвердил бы, что гол заслуживает быть в списке лучших голов в истории.
«Марадона! Простите, но он смог заставить меня плакать», — безумствовал от радости Моралес, когда Марадона покидал поле, разгромив в пух и прах сборную Англии.
«Просто незабываемый забег!»
«Космический воздушный змей! С какой планеты ты прибыл к нам?»
1. Лионель Месси против «Реала» (2017)
Просмотры: 69,989,641
Средний заработок на YouTube: £94,896
На верхушке рейтинга самых популярных и монетизируемых голов на YouTube находится звездный гол Лионеля Месси, забитый на последней минуте в Эль-Классико в 2017 году.
Этот день запомнится фанам «Барселоны» как день, когда Месси разгромил «Реал» Мадрид. Легенда каталонского клуба взял дело в свои руки в период компенсированного времени, когда счет между командами был 2:2.
Ожидая на краю штрафной площадки, упущенный игроками мадридского «Реала», он принял передачу от Жорди Альбы и пробил мяч прямо в левый угол ворот, минуя всех соперников.
Игра закончилась со счетом 3:2, и «Барселона» Месси одержала победу в Эль Классико.
Это был великий момент в сезоне «Барселоны», который открыл чемпионскую гонку Ла Лиги.
Поистине незабываемо.