От Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за другие сборные

из «Астон Виллы» будет представлять сборную Польши. 24-летний футболист, к сожалению для него, является правым защитником Англии, что означает, что он конкурирует примерно с каждым четвертым англичанином, претендующим на это место. Учитывая, что в этой стране столько хороших фуллбеков, что они могли бы заполнить весь «Уэмбли», имеет смысл проследить свою родословную.

И у Кэша есть польские корни по материнской линии. Игрок подал на получение паспорта и это значит, что он не только будет играть в сборной, пока такие, как Тарик Лэмпти только ждут новостей, но и быстрее пройдет контроль в аэропорту, если соберется в отпуск.

При этом Кэш не первый, кто воспользовался преимуществами своих многонациональных корней.

10 случаев, когда все могло пойти по-другому

1. Мирослав Клозе

Мирослав Клозе globallookpress.com

Величайший бомбардир чемпионатов мира в истории Германии вовсе не родом из Германии — на самом деле, двое нападающих из сборной на Евро-2004 были родом из соседней Польши. Отец Клозе, Йозеф, сам был профессиональным футболистом и играл за «Осер», а его мать была гандболисткой в составе сборной Польши. Сам же нападающий переехал в Германию в возрасте восьми лет, и почти не знал языка, и в итоге выиграл первый чемпионат мира в объединенной стране.

Свидетельством многокультурного наследия Германии является и то, что такие игроки, как Озил, Хедира, Гюндоган и Подольски — польский партнер Миро по нападению в 2004 году — играли в Die Mannschaft, имея корни других национальностей. А ведь он мог бы сделать карьеру в сборной, как Роберт Левандовски — действительно звоночек для Клозе.

2. Пепе

Пепе globallookpress.com

Суровый центрбэк Пепе на самом деле бразилец, но он так и не сыграл за «Избранных» ни на одном из юношеских уровней.

Впервые Пепе был приглашен в сборную Бразилии в 2006 году главным тренером команды Дунгой, но к тому времени было уже слишком поздно. Защитник «Порту» решил, что он хочет играть за Португалию, и в 2007 году он впервые выступил за свою новую сборную.

С тех пор он провел более 120 матчей и стал неотъемлемой частью первого в истории трофея сборной Португалии на Евро-2016. Возможно, Бразилия жалеет, что не заприметила его раньше.

3. Лерой Сане

Лерой Сане globallookpress.com

Лерой Сане вырос в Эссене, Германия. Он вернулся на страну, чтобы играть за «Баварию», как и поступают все прилежные немцы, и обладает тактическим интеллектом человека, воспитанного в системе после окончания академии «Шальке».

Однако, в другой вселенной он мог бы оказаться в другой сборной вместе с Садио Мане благодаря его отцу Сулейману Сане, который забил за сборную Сенегала 29 голов. Кроме того, бывший игрок «Сити» мог бы выступать за Францию, страну, в которой вырос его отец.

«Никогда и речи не было о том, чтобы надеть форму сборной Франции или Сенегала. Моя страна — Германия», — сказал Сане в доказательство своей преданности. «Да, у меня и правда есть тату с картой Сенегала, также, как и с картой Германии… но не Франции, простите».

4. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«1998 год стал великим годом для французского футбола», — гласила надпись на плакате Nike. «Килиан родился».

Самый молодой игрок, забивший гол в финале Кубка мира со времен Пеле, всегда был намерен играть за Францию: он вырос в Сен-Дени, недалеко от Парижа, и теперь играет за клуб, за который сам и болеет.

Между тем, его отец, Уилфрид, родом из Камеруна. Представьте себе Кубок африканских наций с Килианом Мбаппе.

5. Алфонсо Дейвис

Алфонсо Дейвис globallookpress.com

Детство Алфонсо Дейвиса было трудным. Реактивный фуллбэк родился в лагере для беженцев Будурам в Гане, куда его родители бежали из Либерии, спасаясь от Второй гражданской войны, из-за которой более чем 450 тыс либерийцев лишились дома.

Поэтому Дейвис имеет право играть за сборную Либерии — страну Джорджа Веа, единственного в истории африканского обладателя «Золотого мяча». Он также имеет право выступать за Гану, так как родился там.

Вместо этого он рассчитывает стать первым канадцем, который выиграет «Золотой мяч». И ему также не придется беспокоиться о квалификации на чемпионат мира в 2026 году, когда Канада будет принимать турнир с США и Мексикой.

6. Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Кристиан Пулишич, как вы уже поняли, американец. Он родом из Пенсильвании, ничуть не утратил свой акцент, а его отец играл в шоубол за команду «Харрисбург Хит» в 1990-х годах. И-ха.

Когда Пулишичу было 7 лет, он год жил в Англии, играя за молодежную команду «Брэкли Таун». И хотя этого недостаточно для того, чтобы попасть к «Трем Львам», его восточноевропейская фамилия дает нам понять, за сборную какой страны на материке он мог бы сыграть.

У атакующего полузащитника «Челси» имеется паспорт Хорватии, но он отказался играть за эту страну ради возможности представлять сборную США.

7. Аднан Янузай

Аднан Янузай globallookpress.com

Известно, что Англия была готова предоставить Аднану гражданство ради того, чтоб он мог играть за английскую сборную. Но Соглашение футбольных ассоциаций Великобритании лишило его этого шанса.

Янузай имел право играть за Бельгию, поскольку был рожден там и имел бельгийский паспорт, что он в итоге и сделал. Хотя как вариант были и Албания (благодаря его албанскому происхождению), и Косово (которое в то время не было членом ФИФА и являлось лишь частично признанным независимым государством).

Звезда «Реал Сосьедада» также претендовал на игру за сборные Сербии, Турции и Хорватии. Но могу поспорить, что он наверняка хотел играть именно за команду Роя Ходжсона.

8. Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Капитан «Арсенала» — один из двух игроков сборной Габона, игравших в Премьер-лиге, вторым был Марио Лемина.

Пьер-Эмерик Обамеянг является капитаном габонской сборной, как и его отец Пьер, но он родился и вырос во Франции. В другой жизни Франция могла бы использовать его и Мбаппе впереди в качестве форвардов.

Но Ауба был еще одним игроком, избалованным выбором. Ему предложили играть за сборную Италии до 19 лет, когда он был в Милане. А поскольку его мать была испанкой, он имел возможность выбрать, за сборную какой из трех европейских стран мог бы играть.

9. Иван Ракитич

Иван Ракитич globallookpress.com

Иван Ракитич закончил академию «Базеля», что, несомненно, дает представление о том, где он родился и вырос. Швейцария является домом для множества беженцев и мигрантов, которые воспользовались нейтральным статусом страны в войне, в поисках безопасного места для жизни. Как и семья Гранита Джаки, родители Ивана Ракитича были выходцами из Восточной Европы.

Мать и отец Ракитича были хорватами, но в отличие от многих игроков в этом списке, полузащитник также представлял и другую свою страну. Ракитич выступал за сборную Швейцарии на молодежном уровне до 17, до 19 и до 21 года, после чего принял предложение Славена Билича представлять Хорватию на международном уровне.

Вы спросите в чем плюс иметь швейцарское гражданство? Флаг Швейцарии — большой плюс.

10. Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Да, Англия могла бы выбирать между нападающими Харри Кейном и Эрлингом Холанном.

Ну… возможно. Холанн родился в Лидсе, когда его отец — Альф-Инге — играл за «Лидс Юнайтед». Эрлинг и по сей день является болельщиком «Лидс Юнайтед». Но поскольку он уже играл за норвежскую молодежную команду до того, как Англия вообще захотела рассматривать его кандидатуру, шансы выступать за «Трех Львов» стали маловероятны.

«Мы набираем игроков в раннем возрасте, но когда он был еще в Йоркшире, мы бы точно не заинтересовались им», — сказал Гарет Саутгейт.