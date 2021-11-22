Трансферный дайджест. 16-22 ноября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, уйдет из команды ближайшим летом в связи с истечением контракта, сообщает ESPN.

Руководители «красных дьяволов» теряют надежду на то, что продлить соглашение с французом удастся.

При этом представители Погба, в том числе агент Мино Райола, не отрицают, что игрок может остаться в английском клубе.

Мино Райола Агент Поля Погба Я не могу кому-то запретить мечтать, можно свободно это делать. Посмотрим, как все в итоге сложится. Декабрь — месяц мечтаний, учитывая Рождество и праздники, но сейчас еще слишком рано о чем-то говорить. Не знаю, почему, но когда мы обсуждаем Погба, в Англии просыпаются даже мертвые. Если некоторые бывшие игроки «МЮ» не обсуждают Погба или меня, значит, они не обсуждают никого. Так что лучше не говорить об этом.

По информации Marca, сейчас переход хавбека в «Реал» ближе, чем когда-либо ранее. Президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что клубу необходимо подписывать игроков на правах свободных агентов.

В руководстве мадридцев есть разногласия по поводу трансфера Погба, но тренеру Карло Анчелотти хавбек нравится. С симпатией к Полю относятся и футболисты, которые уже знакомы с ним — это Килиан Мбаппе, который также летом может оказаться в «Реале», и Карим Бензема.

История с переходом Погба в «Реал» не слишком глупа. Очевидно, что «Юнайтед» не готов удовлетворить его финансовые аппетиты. При этом француз всегда мечтал поиграть в Мадриде, так что летом ждем его на «Сантьяго Бернабеу».

Наш прогноз: «Реал».

Карим Адейеми

«Ред Булл Зальцбург», нападающий, 19 лет

Карим Адейеми globallookpress.com

«Барселона» имеет серьезный интерес к молодому нападающему «Зальцбурга» Кариму Адейеми, пишет Sport1.de.

По информации издания, каталонский клуб планирует на этой неделе предложить за форварда сборной Германии 40 миллионов евро.

Mundo Deportivo уточняет, что «сине-гранатовые» все же готовы заплатить за перспективного игрока 30 миллионов и только летом.

Самого 19-летнего Адейеми также привлекает проект «Барсы», в котором делается ставка на молодежь.

На форварда также претендуют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Мюнхенский клуб присматривает замену для Роберта Левандовски в долгосрочной перспективе.

И хотя финансовое положение «Барселоны» не настолько хорошее, как у «Баварии». Желание Адейеми может выйти на первый план, поэтому его переезд на «Камп Ноу» вполне вероятен.

Наш прогноз: «Барселона».

Френки де Йонг

«Барселона», полузащитник, 24 года

Френки де Йонг globallookpress.com

Если «Барселона» хочет кого-то подписать, то придется кого-то продать. Одним из таких вариантов может стать Френки де Йонг, сообщил журналист Хосе Гайя в эфире El Chiringuito TV.

По его данным, 24-летний хавбек входит в число игроков, которых «Барса» может продать, чтобы получить деньги на трансферы.

Впрочем, Sport.es опроверг эту информацию, подчеркнув, что полузащитник не намерен покидать клуб.

Отмечается, что игра нидерландца нравится новому тренеру каталонцев Хави, однако непростое финансовое положение клуба может повлиять на возможную продажу 24-летнего футболиста. Тем не менее сам де Йонг всем доволен в «Барселоне» и не хочет уходить.

Да, «Барселоне» действительно нужны деньги, но продажа де Йонга вряд ли станет разумным выбором, учитывая перспективы нидерландца, которые с приходом Хави стали еще привлекательнее.

Наш прогноз: «Барселона».

Хулиан Альварес

«Ривер Плейт», нападающий, 21 года

Хулиан Альварес globallookpress.com

Туринскому «Ювентусу» интересен нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, информирует ESPN.

По информации издания, итальянский клуб думает о том, чтобы купить 21-летнего нападающего в январе.

Между клубами уже прошли неформальные переговоры, во время которых «старая синьора» предложила за игрока 15 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

«Ривер Плейт» пока не одобрил сделку, и это неудивительно, ведь за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины также следят «Реал» и «Атлетико», пишет Marca.

В этом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Ривер».

Наш прогноз: переезд в Европу.

Александр Кокорин

«Фиорентина», нападающий, 30 лет

Александр Кокорин globallookpress.com

Страдания Александра Кокорина и «Фиорентины» продолжаются. Российский форвард уже давно перестал попадать в состав команды, поэтому неудивительно, что появились слухи о его возможном уходе.

Corriere Fiorentino сообщает, что итальянский клуб хочет либо отдать 30-летнего форварда в аренду, либо расторгнуть с ним контракт. При этом сам россиянин вряд ли откажется от соглашения.

«Фиалки» рассматривали вариант с арендой футболиста в «Дженоа», однако клуб Андрея Шевченко отказался от услуг вечно травмированного нападающего, информирует «Матч ТВ».

Очевидно, что «Фиорентине» Кокорин не нужен, поэтому, как нам кажется, клуб сделает все возможное, чтобы избавиться от него уже зимой. Наиболее вероятный вариант — аренда.

Наш прогноз: возвращение в Россию.

Луис Диас

«Порту», полузащитник, 24 года

Луис Диас globallookpress.com

Атакующий полузащитник «Порту» Луис Диас Маруланда может продолжить карьеру в Англии, утверждает AS.

По данным издания, «Ливерпуль» предпримет попытку подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Сумма отступных, прописанная в контракте колумбийца, составляет 80 миллионов евро.

Интерес к 24-летнему игроку ранее приписывали «Челси», «Баварии», «Реалу» и «Ньюкаслу».

Очевидно, что талантливые футболисты редко могут задержаться в «Порту» на длительный период. Однако, пока дело не дошло до конкретных предложений, здесь сложно выделить какого-то явного фаворита.

Наш прогноз: уход из «Порту».

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 26 лет

Сердар Азмун globallookpress.com

«Зенит» планирует сохранить нападающего Сердара Азмуна, который 30 июня 2022 года может стать свободным агентом, пишет РБК.

«Со стороны "Зенита" есть такое желание. Переговоры о новом контракте "Зенит" планирует возобновить в декабре», — сообщил источник в клубе.

По его данным, 26-летний игрок сборной Ирана может остаться в Петербурге, но приоритетный вариант для представителей Азмуна — поиск клуба в одной из топовых европейских лиг.

В то же время авторитетный инсайдер Николо Скира написал, что «Лион» готов предложить 26-летнему игроку контракт на четыре года.

Да, Азмун засиделся в «Зените», так что питерцам будет сложно его продлить без последующей продажи. Иранец хочет поиграть в Европе, и интерес «Лиона» может его подкупать, хотя не факт, что он поедет именно во Францию.

Наш прогноз: уход из «Зенита».