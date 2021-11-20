Жара в Краснодаре. Центральный матч тура оправдал ожидания

«Краснодар» на своём поле обыграл «Спартак» — 2:1. До перерыва команды обменялись мячами, а победный гол во втором тайме забил Крыховяк, реализовавший пенальти. Спартаковцы в концовке создали несколько моментов, но не смогли спасти игру.

Ход матча

5’ Спартаковцы организовали быструю атаку, Ларссон сделал скидку в штарфную на Соболева, но Александр не попал по мячу из убойной позиции.

9’ Кабелла с левого края резко сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной «Спартака». Мяч пролетел в метре от штанги.

16’ 1:0 Джон Кордоба. Краснодарцы организовали быструю атаку, Сперцян дошел до штрафной «Спартака» и сделал пас Кабелла рванул в свободную зону и прострелил на Кордобу, который поразил пустые ворота. (видео)

26’ Промес совершил рывок по флангу и мягко навесил в руки Сафонову. Голкипер «Краснодара» без проблем забрал мяч.

32’ Ларссон по центру вошёл в штрафную «Красноару» и упал после контакта с Вильеной. Очень похоже, что был удар по ноге, но арбитр не усмотрел фола, как не увидели его и ассистенты ВАР.

42’ Сперцян рванул в свободную зону и сделал пас на Ионова Алексей пробил в касание по воротам «Спартака» — промах.

45’ Пенальти! Игнатов ворвался в штрафную «Краснодара» с левого края, а Петров цеплял руками спартаковца.

45+3’ 1:1 Александр Соболев (П). Сначала Александр Соболев выдержал паузу и несильно пробил в угол — Сафонов потащил. Но кто-то из игроков «Краснодара» вбежал в штрафную площадь до удара, так что форварду пришлось перебить и со второй попытки он был точен. (видео)

52’ Кабелла с фланга сделал заброс в штрафную «Спартака», Кордоба поборолся, мяч отскочил к Ионову, но Джикия накрыл удар соперника.

54’ Промес сделал передачу в штрафную «быков», Ларссон поборолся и протолкнул мяч дальше, но Соболев немного не успел.

59’ Пенальти! Краснодарцы классно разыграли в пас, Сперцян сделал пас на ход Ионову, но Айртон рукой прихватил Алексея.

60’ 2:1 Гжегож Крыховяк (П). Крыховяк выдержал паузу и аккуратно послал мяч в нижний угол ворот. Селихов не угадал направление удара. (видео)

62’ Мозес дошёл до лицевой и мягко навесил. Соболев подстроился и пробил в руки Сафонову.

76’ Игнатов доставил мяч в штрафную «Краснодара», Ларссон технично развернулся и пальнул под перекладину — Сафонов перевёл на угловой.

81’ Соболев высоко выпрыгнул и пробил головой после подачи с углового у ворот «Краснодара». Вильена выбил мяч из ворот.

89’ Кабелла навесил с углового, Черников подстроился и пробил под перекладину ворот «Спартака» — Селихов в эффектном броске спас красно-белых.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Спартак 2:1 Гол: 1:0 Джон Кордоба (16') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров (Урош Спаич, 63'), Кайо, Егор Сорокин, Тонни Триндаде Вильена, Александр Черников, Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян (Евгений Чернов, 90'), Алексей Ионов (Виктор Классон, 63'), Джон Кордоба Спартак: Александр Соболев, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 84'), Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие (Николай Рассказов, 71'), Alexander Selikhov Предупреждения: Наиль Умяров (10'), Александр Черников (33'), Максимилиано Кофрие (56'), Айртон Лукас (60'), Эдуард Сперцян (66'), Тонни Триндаде Вильена (74')

Лучшим игроком этой встречи стал полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, сделавший одну результативную передачу.

Следующие матчи

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые уже десятые с 19 очками.

Календарь и таблица РПЛ

В 16 туре чемпионата России подопечные Виктора Ганчаренко 27 ноября в гостях сыграют с «Химками». «Спартак» 29 числа также на выезде встретится с «Уфой».

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Результат, который тяжело принять. У нас были возможности забить больше, чем один гол. В игре такого типа нужно завершать. Пропустили гол после углового, которого не должно было быть. Пропустили с пенальти. Небольшие детали были на стороне соперника.

Футбол часто состоит из маленьких деталей. Они играют очень большую роль. Бывают моменты, когда важно сохранять концентрацию до конца. Несмотря на нашу работу, мы ничего не увозим домой. Мелкие детали — то, из чего состоит футбол. Естественно, есть разный уровень концентрации, но игроки такого уровня должны иметь высокий уровень и держать его на протяжении всего матча.

Виктор Гончаренко, главный тренер «Краснодара»

— Очень эмоциональная игра. Прекрасный стадион в плане поддержки. Победу заслужили, с достаточно большим желанием атаковали после трех поражений без забитых голов. У «Спартака» тоже были моменты, но качество игры в защите находилось на достаточно неплохом уровне.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Когда игра раскрылась, могли бы более качественно доводить до завершения. В предыдущих матчах мы очень сильно торопились с последней передачей, это нивелировало то, что мы создаем. Сегодня о плохом не стоит, потому что выиграли после большой паузы. Над таким соперником — вдвойне приятно.