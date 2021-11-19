Дзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ

Подопечные Сергея Семака без особых проблем разобрались с соперников. Особенно блеснул Артем Дзюба, который оформил хет-трик. О том, как это было, в нашем обзоре.

Ход матча

6' «Зенит» начал активно создавать моменты. Уже в начале поединка Вендел сделал отличный выстрел почти с линии штрафной. Мяч облизал левую штангу и ушел за лицевую.

10' Снова Вендел. На этот раз игрок был повыше, но мяч прошел над перекладной.

11' Андрей Мостовой сделал отличный проход по левому краю штрафной и отдал в центр на Артема Дзюбу, но форварда опередил защитник, который выбил мяч.

19' Малком нанес опасный удар по воротам соперника. Снаряд прошел впритирку со штангой.

22' Мостовой получил передачу в штрафной и оказался перед вратарем, однако переиграть Артура Нигматуллина он не сумел.

24' Дзюба принял мяч в штрафной спиной к воротам и откатил пяткой под удар на набегающего Малкома, который в касание пробил между штангой и вратарем.

26' Малком заставил Нигматуллина сделать сейв, пробив в левый угол ворот.

28' Арбитр назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» за фол на Александре Ерохине.

30' Арбитр пересмотрел повтор самостоятельно и отменил пенальти. Будет удар от ворот.

34' Ерохин оказался в правом углу штрафной и практически от лицевой покатил в центр на Дзюбу, который в касание покатил почти в пустые ворота.

39' Юлдошев прошел по левому флангу и навесил в район вратарской зоны, где на дальнюю штангу вбежал никем не прикрытый Алексей Козлов, который точно пробил головой. 2:1.

43' Петрус Бумаль получил две карточки за 2 минуты и отправился в раздевалку.

45+2' Малком, выжидая нужного момента, отдал в центр штрафной на Дзюбу. Тот не стал ждать партнера и удачно развернувшись сумел с первого же касания отправить мяч в ворота.

53' Игорь Горбунов заставил Михаила Кержакова сгруппироваться и отбить мяч ногами.

58' Ярослав Ракицкий получил отличный шанс, но пробил по центру. Вратарь отбил.

60' Дзюба хет-трик! «Зенит» ушел в контратаку. При подходе к штрафной 2 в 1 Малком отпасовал направо на Дзюбу, который пробросил мяч мимо вратаря в дальний угол.

70' Десятиминутка прошла без особо опасных моментов. В составе «Зенита» было проведено несколько замен.

78' Опасный момент у гостей. После дальнего удара Тимура Сулейманова Михаилу Кержакову пришлось делать сейв.

79' Гости получили право на угловой. Акош Кечкеш пробил головой с приличного расстояния и мяч попал в перекладину.

Пятый гол «Зенита». Чистяков добил лежачего 😬 pic.twitter.com/MBj7m7gYum — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2021

87' Данил Круговой сделал подачу с углового флажка и Дмитрий Чистяков точным ударом головой срезал мяч в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Нижний Новгород 5:1 Голы: 1:0 Малком (24'), 2:0 Артём Дзюба (34'), 2:1 Алексей Козлов (39') Зенит: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 61'), Вячеслав Караваев (Магомед Оздоев, 61'), Александр Ерохин (Сердар Азмун, 73'), Вендел (Вильмар Барриос, 67'), Дуглас Сантос (Алексей Сутормин, 61'), Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба Нижний Новгород: Тимур Сулейманов, Кирилл Косарев (Lucas Masoero, 46'), Илья Берковский (Александр Сапета, 77'), Ibrokhimhalil Yoldoshev, Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 30'), Петрюс Бумаль, Nikita Kakkoev (Альберт Шарипов, 72'), Алексей Козлов (Daniil Penchikov, 73'), Акош Кечкеш, Иван Миладинович, Артур Нигматуллин Предупреждения: Петрюс Бумаль (41'), Петрюс Бумаль (43'), Igor Gorbunov (55'), Сердар Азмун (90 + 1'), Иван Миладинович (90 + 1'), Вильмар Барриос (90 + 1'), Алексей Сутормин (90 + 3')

90+3' Судья зафиксировал крупную победу «Зенита» со счетом 5:1.

Артём Дзюба отлично провёл матч #ЗенитНижний и был признан лучшим игроком встречи 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/wEDFTbG8dt — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 19, 2021

Артем Дзюба благодаря своему хет-трику получил награду лучшему игроку матча.

Турнирная таблица

«Зенит» выиграл первый круг РПЛ, набрав 33 очка. 28 ноября команда сыграет на выезде с ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

«Нижний Новгород» занимает 13 место с 14 очками. Это 5 поражение команды Александра Кержакова подряд. 28 ноября она примет «Крылья Советов».

Прямая речь

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков

— Игра сложилась неудачно для нас. Не были готовы к тому, что уже в первом тайме останемся в меньшинстве. Вопрос в футбольной дисциплине. А так в целом за самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Не выключались, играли как могли. Если бы не удаление, «Зениту» было бы сложнее.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

— Хорошая игра, особенно в первом тайме. Второй тайм рваный. В атаке создали много моментов, достаточно много забили. Хороший матч, поздравляю команду и болельщиков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.