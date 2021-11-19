Дзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ

Ход матча
6' «Зенит» начал активно создавать моменты. Уже в начале поединка Вендел сделал отличный выстрел почти с линии штрафной. Мяч облизал левую штангу и ушел за лицевую.
10' Снова Вендел. На этот раз игрок был повыше, но мяч прошел над перекладной.
11' Андрей Мостовой сделал отличный проход по левому краю штрафной и отдал в центр на Артема Дзюбу, но форварда опередил защитник, который выбил мяч.
19' Малком нанес опасный удар по воротам соперника. Снаряд прошел впритирку со штангой.
22' Мостовой получил передачу в штрафной и оказался перед вратарем, однако переиграть Артура Нигматуллина он не сумел.
24' Дзюба принял мяч в штрафной спиной к воротам и откатил пяткой под удар на набегающего Малкома, который в касание пробил между штангой и вратарем.
26' Малком заставил Нигматуллина сделать сейв, пробив в левый угол ворот.
28' Арбитр назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» за фол на Александре Ерохине.
30' Арбитр пересмотрел повтор самостоятельно и отменил пенальти. Будет удар от ворот.
34' Ерохин оказался в правом углу штрафной и практически от лицевой покатил в центр на Дзюбу, который в касание покатил почти в пустые ворота.
39' Юлдошев прошел по левому флангу и навесил в район вратарской зоны, где на дальнюю штангу вбежал никем не прикрытый Алексей Козлов, который точно пробил головой. 2:1.
43' Петрус Бумаль получил две карточки за 2 минуты и отправился в раздевалку.
45+2' Малком, выжидая нужного момента, отдал в центр штрафной на Дзюбу. Тот не стал ждать партнера и удачно развернувшись сумел с первого же касания отправить мяч в ворота.
53' Игорь Горбунов заставил Михаила Кержакова сгруппироваться и отбить мяч ногами.
58' Ярослав Ракицкий получил отличный шанс, но пробил по центру. Вратарь отбил.
60' Дзюба хет-трик! «Зенит» ушел в контратаку. При подходе к штрафной 2 в 1 Малком отпасовал направо на Дзюбу, который пробросил мяч мимо вратаря в дальний угол.
70' Десятиминутка прошла без особо опасных моментов. В составе «Зенита» было проведено несколько замен.
78' Опасный момент у гостей. После дальнего удара Тимура Сулейманова Михаилу Кержакову пришлось делать сейв.
79' Гости получили право на угловой. Акош Кечкеш пробил головой с приличного расстояния и мяч попал в перекладину.
Пятый гол «Зенита». Чистяков добил лежачего 😬 pic.twitter.com/MBj7m7gYum— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2021
87' Данил Круговой сделал подачу с углового флажка и Дмитрий Чистяков точным ударом головой срезал мяч в дальний угол.
90+3' Судья зафиксировал крупную победу «Зенита» со счетом 5:1.
Артём Дзюба отлично провёл матч #ЗенитНижний и был признан лучшим игроком встречи 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/wEDFTbG8dt— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 19, 2021
Артем Дзюба благодаря своему хет-трику получил награду лучшему игроку матча.
Турнирная таблица
«Зенит» выиграл первый круг РПЛ, набрав 33 очка. 28 ноября команда сыграет на выезде с ЦСКА.
«Нижний Новгород» занимает 13 место с 14 очками. Это 5 поражение команды Александра Кержакова подряд. 28 ноября она примет «Крылья Советов».
Прямая речь
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков
— Игра сложилась неудачно для нас. Не были готовы к тому, что уже в первом тайме останемся в меньшинстве. Вопрос в футбольной дисциплине. А так в целом за самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Не выключались, играли как могли. Если бы не удаление, «Зениту» было бы сложнее.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
— Хорошая игра, особенно в первом тайме. Второй тайм рваный. В атаке создали много моментов, достаточно много забили. Хороший матч, поздравляю команду и болельщиков. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.