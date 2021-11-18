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    Пекин-2022. Арены готовы, а вот со снегом могут быть проблемы

    До старта зимних Олимпийских игр осталось 78 дней

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    Национальный стадион в Пекине
    С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. И хотя они не будут столь же масштабными, как летние ОИ в Токио, проблем, вероятно, избежать не удастся.

    Все соревновательные объекты введены в эксплуатацию

    Все 12 соревновательных объектов зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине завершены и введены в эксплуатацию с одобрения всех соответствующих международных федераций на заседании исполкома МОК.

    Некоторые работы осталось провести в трех олимпийских деревнях, главном медиацентре и национальном стадионе, но, по заверениям организаторов, все «идет гладко».

    Более того, некоторые объекты вовсю проходят проверки. Так, в октябре прошли международные соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу на колясках, бобслею и скелетону.

    В ноябре и декабре пройдут международные старты по санному спорту, фристайлу, сноуборду и хоккею с шайбой.

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    • К слову, польский саночник Матеуш Сохович во время тестовых заездов серьезно повредил колено и обвинил работников комплекса в некомпетентности.

  • Матеуш Сохович
  • Польский саночник
  • Мне дали зеленый свет, поэтому я двинулся дальше. Впервые я смог спокойно проехать эта два сложных поворота, как внезапно увидел закрытые ворота на трассе. Я выпустил сани из-под себя и занял позицию горнолыжника, надеясь, что на такой скорости смогу перепрыгнуть через барьер. Однако все происходило слишком быстро, и у меня не было времени отскочить. Вот почему сломаны мои ноги, а не все остальное тело. Если бы я не среагировал, это могло закончиться трагедией.

    • Сохович был доставлен в больницу, где перенес операцию из-за перелома коленной чашечки.

    Напомним, что грузинский саночник Нодар Кумариташвили погиб в результате несчастного случая на тренировке в день церемонии открытия ОИ-2010 в Ванкувере. Спортсмен потерял контроль над своими санями во время последнего поворота на трассе в Уистлере. Некоторые официальные лица и участники соревнований назвали трассу слишком быстрой и слишком опасной.

    Неопределенная ситуация с болельщиками

    Глава координационной комиссии МОК Хуан Антонио Самаранч заявил, что еще слишком рано принимать окончательное решение о вместимости объектов ОИ-2022 из-за пандемии коронавируса.

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    МОК и организаторы зимних Олимпийских игр подтвердили, что билеты будут продаваться только жителям Китая, но точные детали процесса и количество билетов еще не определены.

    Самаранч признал, что МОК хотел бы урегулировать ситуацию с билетами еще несколько недель назад, однако это невозможно из-за сохраняющейся неопределенности, вызванной пандемией.

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    • МОК публично заявил о своем желании видеть болельщиков на трибунах в Пекине после того, как зрителям запретили посещать практически все соревнования Олимпийских игр в Токио-2020.

  • Хуан Антонио Самаранч
  • Глава координационной комиссии МОК
  • Еще несколько недель назад мы должны были решить проблему с билетами. Однако мы на горьком опыте убедились, насколько сложно строить планы в мире COVID.

    • В ответ на пандемию Китай закрыл свои границы и отменил ряд громких международных мероприятий. МОК заявил, что будет аккредитовать только тех, играет важную роль на ОИ, как это было в Токио.

    Все участники Пекина-2022 смогут посещать только утвержденные объекты. Они должны находиться на карантине 21 день, если не прошли полную вакцинацию.

    Искусственный снег и наилучший лед

    Специалисты выразили обеспокоенность по поводу количестве искусственного снега, которое может потребоваться для горных соревнований во время зимних Олимпийских игр 2022 года.

    Данные, собранные World Weather Online, показывают, что в период с января по март этого года в Национальном горнолыжном центре в Яньцине, где пройдут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту, выпало всего два сантиметра снега.

    Согласно отчетам, организатором ОИ-2022 потребуется около 185 миллионов литров воды для создания достаточного количества искусственного снега.

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    • Профессор Кармен де Йонг из Страсбургского университета заявила: «В этих горах практически нет снега, так что это могут быть самые нестабильные зимние Олимпийские игры из когда-либо проводившихся».

    В Яньцене установлены около 200 снежных пушек для создания искусственного снега. К ним подведены трубы и траншеи для перекачки воды из резервуара в снежную машину.

    Международный олимпийский комитет заявил, что разработал ряд проектов по экономии и переработке воды, намекнув, что все еще держит обещание сократить выбросы углерода на 50 процентов к 2030 году.

    И если со снегом действительно могут возникнуть проблемы, то с искусственным льдом их быть не должно. Эксперт в производстве такого льда Ричард Алан Раган уверен, что на Играх в Пекине будет представлен «лучший» лед.

    47-летний американец заявил, что доволен работой по изготовлению льда на стадионе, где были проведены тестовые соревнования по хоккею с шайбой с участием местных команд.

    «Я думаю, что лед был фантастическим. Это будет лучший лед из тех, что мы когда-либо видели. Инженерная сторона арены настолько великолепна, что как только я сказал, какая температура мне нужна, она тут же была установлена. Это действительно здорово, и отлично влияет на качество льда», — заявил Раган.

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    • Добавим, что хоккейная арена была изначально построена для летних Олимпийских игр 2008 года, когда на ней проводились баскетбольные матчи. Хоккейный каток был спроектирован и произведен финским производителем Vepe Oy в ноябре 2016 года.

    Неопределенность НХЛ

    Впрочем, опробовать столь разрекламированный лед, возможно, не смогут хоккеисты Национальной хоккейной лиги.

    Американским журналистам стало известно, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпийских играх-2022 после 10 января.

    «НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде. Дедлайн — 10 января. Но мне сказали, что на самом деле лига может отказаться и после этого, но будут финансовые последствия», — написала журналист ESPN Эмили Каплан в Twitter.

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    • Ранее в НХЛ заявляли, что лига оставляет за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.

    Если НХЛ отправится на ОИ, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. В противном случае лига воспользуется вторым вариантом календаря.

    МОК утвердил форму ОКР

    Международный олимпийский комитет утвердил форму, которую будут носить спортсмены Олимпийского комитета России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

  • Станислав Поздняков
  • Президент ОКР
  • Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике.

    • Россия должна выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года из-за санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством и частично поддержанных Спортивным арбитражным судом.

    Олимпийские протесты

    В преддверии Пекина-2022 олимпийские протесты усиливаются. Так, Американское сообщество гонконгцев в США провело акцию в пяти городах, призывая людей бойкотировать предстоящие зимние Игры из-за «нарушений прав человека в Китае и жестокого закона о национальной безопасности в Гонконге».

    В июне 2020 года Китай представил закон о национальной безопасности после протестов в поддержку демократии в Гонконге. Спорный закон ограничивает судебную автономию Гонконга и упрощает наказание демонстрантов и активистов.

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    • Он предусматривает уголовную ответственность за подрывную деятельность и сговор с иностранными силами и предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения. С момента его принятия более 100 человек, включая протестующих, политиков и журналистов, были арестованы в соответствии с его положениями.

    Усилил протестные акции инцидент с бывшей теннисисткой Шуай Пэн, которая обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

    Вскоре после заявления в китайской соцсети Weibo ее пост был удален. Поиск по ее имени и по слову «теннис» был заблокирован.

    Усугубляло ситуацию и то, что теннисистка перестала выходить на связь. Известные спортсмены организовали флешмоб #гдеПэнШуай, но особых результатов он пока не дал.

    Накануне китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай Пэн якобы отправила главе WTA Стиву Саймону. Однако верить в его подлинность довольно сложно. Судите сами: «Всем здравствуйте, это Пэн Шуай. Что касается последних новостей на официальном сайте WTA, они не были заверены мною и были выпущены без моего согласия. Новости в этом сообщении — включая обвинения в сексуальном насилии — ложные. Я не пропала и не нахожусь в опасности. Просто отдыхаю дома, все в порядке. Спасибо за заботу».

    Вот и глава WTA Стив Саймон сомневается в том, что письмо написала сама спортсменка, с которой уже несколько дней не удается установить контакт.

  • Стив Саймон
  • Глава WTA
  • Это заявление только увеличивает мою обеспокоенность по поводу ее безопасности и местоположения. Мне трудно поверить, что она на самом деле написала письмо, которое мы получили, или верит в те слова, которые ей приписывают. Шуай Пэн проявила невероятную смелость, описав обвинения в сексуальном насилии против бывшего высокопоставленного члена правительства Китая. WTA и всему миру нужны независимые и подтверждаемые доказательства того, что она в безопасности. Я не раз пытался с ней связаться разными методами, но безуспешно. Шуай Пэн должна иметь возможность говорить свободно, без принуждения и запугивания. Ее обвинения нужно уважать и провести прозрачное расследование, не подвергающееся цензуре. Голоса женщин должны быть услышаны, к ним должно проявляться уважение. Они не должны подвергаться цензуре и подавлению.

    • Ну и добавим, что власти США планируют объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Журналист издания The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники сообщил, что скоро президент США Джо Байден объявит о дипломатическом бойкоте Игр в Китае. Как утверждает Рогин, главе государства поступили соответствующие рекомендации, и он должен одобрить их до конца ноября.

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