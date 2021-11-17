Задача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки»

В тяжелейшем для себя поединке сборная Украины обыграла на выезде Боснию и Герцеговину. За исключением момента в самой концовке первого тайма гости не давали повода усомниться в своем превосходстве, а после перерыва забили два мяча. Этот результат позволил украинцам выйти в раунд плей-офф квалификации и продолжить борьбу за выход на Чемпионат мира 2022.

Ход матча

7’ Перехватил мяч в центре поля Малиновский, прошел к штрафной боснийцев и пробил в ближний угол, но сфера прошла рядом со штангой.

14’ Зацепился за мяч на чужой половине поля Яремчук и сбросил на Зинченко, который пробил в дальний нижний угол ворот сборной Боснии, но немного неточно.

28’Забрасывал Гояк мяч в украинскую штрафную, куда ворвался Демирович и пробил с лету, но точности ему не хватило — мяч не пошел в створ.

Босния и Герцеговина — Украина uefa.com

45’ После навеса с углового Хаджикадунич головой опасно пробил в створ украинских ворот. Бущан парировал мяч в штангу, а затем защитники разобрались.

55’ Отличный пас вырезал в боснийскую штрафную Малиновский на ход Яремчуку, но тому в подкате Ахмедходжич не позволил попасть в створ ворот.

Босния и Герцеговина — Украина uefa.com

58’ 0:1 Александр Зинченко. Ушел по флангу Цыганков и прострелил вдоль ворот. Не попал во вратарской по мячу Яремчук, но тут как тут оказался на добивании Зинченко и вколотил снаряд в пустые ворота.

66’ Устроили потасовку в центре поля Забарный и Демирович. Судье пришлось успокаивать футболистов, показав каждому по желтой карточке.

74’ С угла поля навесил Крунич в центр штрафной сборной Украины, где после серии рикошетов пробил по воротам Ахмедходжич, но точно в руки Бущану.

78’ Зацепился за мяч на линии украинской штрафной Крунич и сбросил на Превляка, который пробил в падении через себя, но Бущан в прыжке кончиками пальцев перевел на угловой.

Босния и Герцеговина — Украина uefa.com

80’ 0:1 Артём Довбик. Перехватил мяч на своей половине поля Шапаренко и тут же забросил на ход Довбику, который выскочил один на один с голкипером и спокойно переиграл Василя, пробив в нижний ближний угол.

87’ Выскочил в штрафную сборной Боснии Довбик, обыграл защитника и пробил в нижний угол, но с линии ворот вынес сферу Хаджикадунич.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Босния и Герцеговина — Украина 0:2 Голы: 0:1 Александр Зинченко (59'), 0:2 Артем Довбик (79') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Анель Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Аднан Ковачевич, Матео Сушич, Саньин Прцич (Раде Крунич, 64'), Амир Хаджиахметович (Adi Nalic, 71'), Амер Гояк (Гойко Цимирот, 64'), Miroslav Stevanovic, Эрмедин Демирович (Кенан Кодро, 80'), Лука Менало (Смаил Превляк, 71') Украина: Виктор Цыганков (Артем Довбик, 75'), Роман Яремчук (Александр Зубков, 75'), Андрей Ярмоленко (Александр Караваев, 82'), Эдуард Соболь (Николай Шапаренко, 64'), Александр Зинченко, Руслан Малиновский (Сергей Сидорчук, 81'), Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Илья Забарный, Георгий Бущан Предупреждения: Эрмедин Демирович (66'), Илья Забарный (66'), Деннис Хаджикадунич (90 + 3')

🇺🇦 Сборная Украины победила боснийцев 2:0 и вышла в «стыки» #ЧМ2022 со 2-го места в группе D 👏 pic.twitter.com/jqtwCHkKHE — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 16, 2021

Турнирная таблица

В группе D отборочного цикла ЧМ-2022 Украина с 12 очками финишировала на втором месте, что дает ей право принять участие в стыковых матчах за право участия в мундиале.

Сборная Боснии и Герцеговины с 7 очками осталась 4-й и на мировое первенство не попала.

Группа D LiveSport.ru

Следующие матчи

Специальный плей-офф среди команд, занявших вторые места, и двух счастливчиков из Лиги наций пройдет с 24 по 29 марта.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Для попадания на ЧМ-2022 нужно будет выиграть два матча — полуфинал и финал. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.

Прямая речь

Александр Петраков, и. о. главного тренера сборной Украины

— Очень доволен, что вышли в «стыки». Это был нервный матч, как я предполагал. Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел на лет пять. Мы сделали только половину дела.

Впереди тяжелый стыковой турнир, там очень непростые соперники. Но я знаю, что парни никого боятся. У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы не был — мы будем играть. Наша цель — поехать в Катар.