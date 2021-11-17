Задача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки»

Ход матча
7’ Перехватил мяч в центре поля Малиновский, прошел к штрафной боснийцев и пробил в ближний угол, но сфера прошла рядом со штангой.
14’ Зацепился за мяч на чужой половине поля Яремчук и сбросил на Зинченко, который пробил в дальний нижний угол ворот сборной Боснии, но немного неточно.
28’Забрасывал Гояк мяч в украинскую штрафную, куда ворвался Демирович и пробил с лету, но точности ему не хватило — мяч не пошел в створ.
45’ После навеса с углового Хаджикадунич головой опасно пробил в створ украинских ворот. Бущан парировал мяч в штангу, а затем защитники разобрались.
55’ Отличный пас вырезал в боснийскую штрафную Малиновский на ход Яремчуку, но тому в подкате Ахмедходжич не позволил попасть в створ ворот.
58’ 0:1 Александр Зинченко. Ушел по флангу Цыганков и прострелил вдоль ворот. Не попал во вратарской по мячу Яремчук, но тут как тут оказался на добивании Зинченко и вколотил снаряд в пустые ворота.
66’ Устроили потасовку в центре поля Забарный и Демирович. Судье пришлось успокаивать футболистов, показав каждому по желтой карточке.
74’ С угла поля навесил Крунич в центр штрафной сборной Украины, где после серии рикошетов пробил по воротам Ахмедходжич, но точно в руки Бущану.
78’ Зацепился за мяч на линии украинской штрафной Крунич и сбросил на Превляка, который пробил в падении через себя, но Бущан в прыжке кончиками пальцев перевел на угловой.
80’ 0:1 Артём Довбик. Перехватил мяч на своей половине поля Шапаренко и тут же забросил на ход Довбику, который выскочил один на один с голкипером и спокойно переиграл Василя, пробив в нижний ближний угол.
87’ Выскочил в штрафную сборной Боснии Довбик, обыграл защитника и пробил в нижний угол, но с линии ворот вынес сферу Хаджикадунич.
🇺🇦 Сборная Украины победила боснийцев 2:0 и вышла в «стыки» #ЧМ2022 со 2-го места в группе D 👏 pic.twitter.com/jqtwCHkKHE— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 16, 2021
Турнирная таблица
В группе D отборочного цикла ЧМ-2022 Украина с 12 очками финишировала на втором месте, что дает ей право принять участие в стыковых матчах за право участия в мундиале.
Сборная Боснии и Герцеговины с 7 очками осталась 4-й и на мировое первенство не попала.
Следующие матчи
Специальный плей-офф среди команд, занявших вторые места, и двух счастливчиков из Лиги наций пройдет с 24 по 29 марта.
Для попадания на ЧМ-2022 нужно будет выиграть два матча — полуфинал и финал. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.
🇺🇦 Выйдут на #ЧМ2022? 😉 pic.twitter.com/aHwERiR3Pn— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 16, 2021
Прямая речь
Александр Петраков, и. о. главного тренера сборной Украины
— Очень доволен, что вышли в «стыки». Это был нервный матч, как я предполагал. Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Я, наверное, постарел на лет пять. Мы сделали только половину дела.
Впереди тяжелый стыковой турнир, там очень непростые соперники. Но я знаю, что парни никого боятся. У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы не был — мы будем играть. Наша цель — поехать в Катар.