Последователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»?

В непростое время «Барселона» вернулась к своим корням. Когда в октябре был уволен Рональд Куман, неудивительно, что клуб сразу обратился к бывшему игроку команды Хави Эрнандесу. Спортивный директор Матеу Алемани и вице-президент Рафа Юсте были отправлены в Катар, а через три дня после согласования графика погашения пункта о выплате 5 миллионов евро в контракте Хави с «Аль-Саддом» они вернулись в Барселону с новым главным тренером.

В субботу Хави проведет первый матч у руля «Барсы» — против «Эспаньола» на «Камп Ноу». И, несмотря на хаос и плохие результаты, которые привели к его приезду, редко когда назначение тренера выглядит более предопределенным.

41-летний Хави давно позиционировался как будущий тренер «Барсы». Его целью всегда было вернуться, так как он покинул клуб своего детства в 2015 году после 767 матчей за первую команду — это был клубный рекорд до тех пор, пока его не превзошел Лионель Месси — и 25 трофеев. Немногие игроки имеют такую ??особую связь с клубом. И вряд ли вы станете утверждать, что кто-то из них был большим синонимом для стиля команды, чем Хави. «Получай мяч, пасуй мяч» — вот характеристика его идеала, и немногие преуспели с такой простотой, как он.

Хави покинул клуб на пике — в 2015 году «Барселона» выиграла пятую Лигу чемпионов, четвертую с Хави, а также второй «требл». С момента его ухода все шло к его неизбежному возвращению — с каждым болезненным поражением и каждым уходом тренера.

Хави globallookpress.com

Мы знаем, что определяло Хави как игрока. Но что он привнесет в «Барселону» в качестве тренера? ESPN поговорил с теми, кто играл под его началом в Катаре, а также с другими людьми из клуба, чтобы понять, как может развиваться его «Барса».

Влияние Гвардиолы, Райкарда, гандбола и просмотр всех матчей по ТВ

Хави знаком с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, который ранее был президентом каталонского клуба в период с 2003 по 2008 год, когда испанец был игроком. Хави выделяет двух тренеров, которых назначал Лапорта, в числе тех, кто оказал на него наибольшее влияние: Франка Райкарда и, что более очевидно, нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. Он также цитирует Луи ван Гала (который подарил ему его дебют в «Барсе»), Йохана Кройфа (которого многие считают хранителем философии «Барсы») и Луиса Энрике как тренеров, сформировавших его идеи.

Среди тех, кто также повлиял на него, можно назвать Жоана Вила, много лет работавшего директором «Барселоны» по методологии, и, что более любопытно, бывшего тренера сборной Испании по гандболу Валеро Риверу, который сейчас возглавляет сборную Катара по гандболу.

Ривера также работает консультантом «Барсы», в первую очередь, в гандбольной команде, но источники сообщают, что на ужине несколько месяцев назад он бурно говорил с Лапортой о работе, которую Хави проделал в «Аль-Садде». Это было одно из мнений, которым президент «Барсы» придал большое значение, когда решил назначить Хави.

Жоан Лапорта и Хави globallookpress.com

Трудно понять, как он находит время, но помимо своей основной работы, молодой семьи и бесед о тактике с тренерами по гандболу, люди, близкие к Хави, подробно рассказывают о том, за каким футболом он следит — от Бундеслиги до полупрофессиональных лиг Испании и до второго английского дивизиона или Кубка Либертадорес. Если по телевизору идет футбол, Хави найдет способ его посмотреть.

Однако, несмотря на то, что он впитывает как можно больше разных стилей, его тренерский стиль безошибочно соответствует тому, который применялся от «Ла Масии» до основной команды «Барселоны». В этом смысле Гвардиола и Кройф внесли наибольший вклад в то, что Хави будет требовать от своих подопечных.

«Он делает вещи простыми»

«Я полагаю, он следует той же философии, что и Гвардиола. Владение мячом и удовольствие от игры, но не просто владение мячом. Иногда можно увидеть команды, владеющие мячом 80% игрового времени, но при этом наносящие за матч только один удар по воротам», — сказал ESPN Гильерме Торрес из «Аль-Садда».

«Хави любит играть агрессивно, бороться за мяч, играть на половине поля соперника и играть с умом. Ему нравится, когда игроки счастливы на поле — я думаю, таким же он был, как игрок. Он любит оказывать сильное давление на соперников на их половине. Так он понимает футбол», — также отмечает он.

В руководстве «Барселоны» бытует мнение, что в последние сезоны команда потеряла свой стиль. Однако первая задача Хави не будет заключаться в немедленном восстановлении философии, которой известен клуб. Во-первых, он будет работать над установлением высоких стандартов, возвращением к лучшим привычкам и формированием хорошего командного духа. Только тогда и со временем, проведенным на тренировочном поле, он сможет должным образом сосредоточиться на том, чего он хочет от игроков.

В этом плане полузащита, безусловно, будет ключевой, и у «Барсы» есть множество талантливых игроков для этого, от капитана Серхио Бускетса до Френки де Йонга, а также молодых игроков Педри, Гави и Нико Гонсалеса. Но источники говорят, что первая цель Хави — расширить поле, добавив сильных вингеров. Ему нужны игроки в команде, которые могут действовать у боковой линии и побеждать соперника один на один. Он говорит, что хочет, чтобы его команды создавали момент за моментом. А кто этого не хочет?

«Что делает Хави блестящим, так это то, что он может выразить то, что он думает о футболе, оглядываясь на свой опыт игрока, и знает, как передать это своим подопечным. Конечно, он не требует, чтобы мы делали то, что делал он, потому что его уровень был очень высоким, но он знает потенциал своих игроков. Он знает, как использовать своих игроков», — сказал Торрес.

«Он делает все просто, он не пытается придумать слишком много всего и не требует большего, чем может дать игрок. Он просит о базовых вещах. Вот почему он был успешным игроком и был успешным тренером до сих пор. И я надеюсь, что он добьется таких же успехов в "Барсе", как и здесь», — добавил он.

Сам Хави говорит, что акцент будет сделан на стиле игры, а не на схеме. Он даже использовал свою презентацию, чтобы продемонстрировать идею игры по схеме 3-5-2 — это система, которую Куман высмеивал за использование, — но 4-3-3, 3-4-3 и другие варианты будут более вероятными, когда некоторые игроки вернуться после травмы.

«Он хочет, чтобы его команда владела мячом, и тренировки основаны на владении мячом и позиционной игре — это чистая школа "Барсы ". Он хочет защищаться с мячом. Именно так мы играем каждый матч, и это не подлежит обсуждению», — сказал Санти Касорла, игравший под руководством Хави в «Аль-Садде».

«Это то, как он понимает футбол и как он его практикует. Он не единственный такой, но, возможно, когда дело доходит до владения мячом, он уникален», — добавил Касорла.

Методы Хави оказали влияние на «Аль-Садд». Исторически это самый успешный клуб Катара, но команда добилась большего успеха с Хави в качестве тренера по сравнению со временем, которое он провел в клубе в качестве игрока. Как игрок он выиграл четыре трофея за четыре года. Когда он покидал «Аль-Садд», то выиграл семь трофеев за два года в роли тренера. Он оставил «Аль-Садд» лидером турнирной таблицы и непобежденным в 36 матчах лиги за два сезона.

Хави в «Аль-Садде» globallookpress.com

Единственный вопросительный знак — это выступление команды в Лиге чемпионов Азии — они не смогли выйти в плей-офф в этом году. Но игроки, большинство которых появится в составе сборной Катара на чемпионате мира следующей зимой, все продемонстрировали явный прогресс под его руководством.

«Он всегда просил меня очень внимательно смотреть на игру, чтобы я мог передавать мяч быстрее. Раньше я делал это, но не с такой скоростью, и я многому у него научился», — сказал полузащитник Гильерме, когда его спросили, как Хави повлиял на него.

«Он хочет, чтобы игроки моей позиции передавали мяч как можно быстрее, чтобы движение происходило быстрее. Я научился быть более внимательным и видеть, что произойдет на поле, даже находясь без мяча», — также отметил он.

Самые большие вызовы: развитие молодежи, возрождение топ-игроков, которые разочаровали

«Барселона» представляет собой вызов другого уровня, нежели «Аль-Садд», и Хави возвращается в клуб, находящийся в совершенно другом состоянии, чем тот, который он покидал. За последние два сезона они выиграли только один трофей — Кубок Испании. В Лиге чемпионов были тяжелые поражения «Роме», «Ливерпулю» и «Баварии», а также болезненные вылеты. Месси больше не в клубе после того, как летом он перешел в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента из-за финансовых проблем клуба.

Проблемы лежат глубже, чем просто в тренере, что объясняет, почему у «Барсы» появился четвертый тренер за 22 месяца. Они занимают девятое место в Ла Лиге после 12 игр перед субботним каталонским дерби против «Эспаньола» и матчем ЛЧ против «Бенфики», который состоится через три дня после этого и в котором нужно обязательно побеждать. Если каталонцы обыграют португальскую команду, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ, несмотря на проигрыш в двух первых турах.

Победа в этих двух играх — первая задача Хави, но в долгосрочной перспективе ему предстоит еще многое сделать. Он будет отвечать за воспитание поколения молодежи, которое в клубе считают одним из лучших в своей истории. Ансу Фати (19 лет), Педри (18), Гави (17), Нико (19), Эрик Гарсия (22), Сержиньо Дест (21), Рональд Араухо (22) и Оскар Мингеса (22) могут сформировать костяк команды на долгие годы вперед.

Хави также предстоит контролировать последние годы карьеры его бывших одноклубников, которые также являются его друзьями. В какой-то момент ему, возможно, придется вести неприятные разговоры с Жераром Пике (34 года), Серхио Бускетсом (33), Жорди Альбой (32) и Серхи Роберто (29). Контракт последнего, к слову, истечет следующим летом, и заменить его будет, возможно, не так просто.

Денег у «Барселоны» сейчас нет. Источники сообщили ESPN, что у них может быть около 10 миллионов евро, которые они могут потратить в январе. И их зарплатный фонд был снижен, а общий долг по-прежнему составляет более 1 миллиарда евро. Клубу потребуется время, чтобы вернуться в положение, в котором он сможет соревноваться за лучших игроков в игре.

Каталонцы не всегда разумно тратили свои деньги. Хави станет последним тренером, который попытается возродить карьеру Филиппе Коутиньо, являющегося рекордным подписанием «Барсы». Также он уже публично заявил, что нападающий Усман Дембеле может стать одним из лучших в мире, если сможет избежать дальнейших травм и будет правильно тренироваться.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Пока что именно здесь уже заметны большие изменения под руководством Хави. Он провел капитальный ремонт по части закулисного персонала в клубе — привлек своих собственных фитнес-гуру, а также подходящих ему тренеров по силовой и физической подготовке. Источники сообщают, что особое внимание будет уделяться предотвращению травм, и со временем будет создано новое медицинское подразделение, поскольку Хави надеется положить конец серии мышечных травм, которые слишком долго мешали выступлениям «Барсы».

В первую неделю работы Хави также были введены штрафы для игроков — в основном связанные с пунктуальностью перед встречами или тренировками. Однако, помимо установления порядка, самой большой проблемой Хави может быть выход из тени Гвардиолы.

Сравнения очевидны: местный парень возглавляет главную команду, несмотря на относительно ограниченный опыт работы менеджером. Однако Гвардиола — это аномалия. Хотя его успех вызвал у клубов тенденцию обращаться к бывшим великим игрокам при назначении нового тренера, это срабатывает не всегда.

Пеп Гвардиола и Хави globallookpress.com

«Я надеюсь, что окажусь в одной группе с Пепом и Зиданом», — улыбнулся Хави на прошлой неделе, когда ему напомнили, что дела Андреа Пирло в «Ювентусе» или Фрэнка Лэмпарда в «Челси» шли не так хорошо.

Он также известен своими способностями преодолевать пробелы или решать проблемы в своих командах. Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске сказал, что Хави был «более важным», чем он, потому что вместе они помогли команде выиграть чемпионат мира в 2010 году и чемпионат Европы в 2012 году. Возможно, он тоже был прав. Без посреднических навыков Хави и Икера Касильяса, возможно, Испания никогда бы не оправилась от разлада между «Реалом» и «Барсой», который разразился в раздевалке национальной сборной.

Хави также продемонстрировал аналогичные качества в своем последнем сезоне в «Барсе», помогая преодолеть январские недоразумения между тренером Луисом Энрике и Лионелем Месси и вывести «Барсу» на путь к «треблу». В 2019 году он получил лицензию UEFA Pro (вместе с Виктором Вальдесом, Раулем Гонсалесом и Хаби Алонсо), прежде чем перейти от игрока к тренеру в «Аль-Садде».

Назначение Хави уже подняло настроение в клубе: на его презентации присутствовало почти 10 000 фанатов. Сейчас будет период медового месяца, и для Хави он продлится чуть дольше, чем для любого из его предшественников, но требования останутся прежними. Хави нужно вдохнуть жизнь в слабеющую команду и дать болельщикам повод вернуться на «Камп Ноу». Стадион на 100 000 мест был заполнен менее чем наполовину во время их последней домашней игры — ничьей с «Алавесом» 1:1.

«В "Барселоне" вы не можете проиграть или сыграть вничью. Вы должны выигрывать всегда. Это самый непростой клуб в мире, в котором вам не просто нужно побеждать, вы также должны хорошо играть», — сказал Хави.