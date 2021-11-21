«Барселона» вернула себе победы и везение

«Барселона» в первом матче под руководством Хави победила на своем поле «Эспаньол» (1:0) в 14-м туре Примеры. Публикует самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Хави начал закладывание основ новой «Барселоны»

«То, что было на поле, показало масштаб той задачи, которая стоит перед бывшим полузащитником на "Камп Ноу": Мемфис Депай забил победный гол с пенальти после очень сомнительного нарушения, на которое VAR отказался взглянуть, и если бы не каркас, невероятный промах Димата и сэйв Марка-Андре тер Штегена перед финальным свистком, трещины, заклеенные в субботу вечером, были бы слишком очевидны для комфортного домашнего матча», — пишет на страницах AS Роб Трейн.

«Наставник каталонцев заложил первые кирпичи новой эры, позволив дебютировать 17-летнему Илиашу Ахомачу из академии, который хорошо зарекомендовал себя.

Его в перерыве заменил другой игрок молодежной команды, нападающий резервной команды Абде Эззалзули, который был лучшим игроком "Барселоны" вечера. Хави показал, что введение игроков академии на этом уровне может дать план для позитивных изменений, учитывая тяжелое финансовое положение клуба».

Болельщики «Барселоны» столкнулись с реальностью

«На "Камп Ноу" было вдвое больше людей, чем в прошлый раз, когда "Барселона" играла здесь же, в Ла Лиге, где 74 тыс. болельщиков надеялись стать свидетелями дивного нового мира. Вместо этого они наблюдали, как их команде понадобился пенальти имени Мемфиса Депая, чтобы выиграть дерби и начать эру Хави Эрнандеса с победы, которую новый тренер назвал "жизненно важной". Всего лишь», — рассуждает в материале The Guardian Сид Лоу.

«Если начало выдалось достаточно хорошим, то заканчивалось все нервно и чувством дежавю, которое сменило облегчение. Была молодость, оптимизм и в первом тайме признаки чего-то хорошего, но вмешалась реальность, и "Барселоне" пришлось выстоять против "Эспаньола", а знакомые изъяны снова проявились.

Если повторить теперь известную фразу Жерара Пике: "Это то, что есть", то для "блауграны" еще слишком рано быть чем-то другим, кроме команды, которой нужно решать проблемы».

Арбитры должны объясниться перед «Эспаньолом»

«Судейские ошибки случаются, но вот почему VAR и появился в футболе, однако мы также должны признать, что, хотя теоретически это не должно происходить часто, VAR может дополнить ошибку рефери собственной ошибкой. Но что недопустимо, так это игнорирование такого рода решений или их прикрытие.

Болельщики слишком много платят, чтобы увидеть футбол в Примере, они слишком сильно помогают прибыли лиги, чтобы к ним относились как к идиотам», — раскритиковал судейство матча в блоге Football Espana Джейми Кемби.

«Пора болельщикам лучше общаться с Ла Лигой, и пришло время просить официальных лиц взять на себя какую-то ответственность за ошибки.

Никто не просит кого-то потерять работу или быть отстраненным, но в то время, когда ассоциации судей требуют, чтобы игроки и фанаты относились к арбитрам как к людям, было бы хорошим началом позволить судьям говорить так, как есть, чтобы они могли получить признание за безупречную работу и позволить им взять на себя ответственность, когда плохие решения, подобные этому, стоят командам ценных очков».

«Барселона» повезло, но главное — победа

«Проблемы "Барселоны" в обороне по-прежнему бросаются в глаза, и, если бы "Эспаньол" был точнее, то победил. Команды могут слишком легко создавать моменты против "Барселоны", и это нужно быстро исправить, поскольку уже во вторник в Лиге чемпионов предстоит сыграть с "Бенфикой".

Суть в том, что Хави начал так, как хотел — с победы — и теперь может развить этот положительный результат, стремясь превратить эту команду в свою», — пишет на страницах Marca Рамиро Альдунате.

«Болельщики "Барселоны" снова улыбаются после возвращения легенды клуба и трех очков. В последние недели казалось, что абсолютно все идет против них, и им могут забить почти из ничего.

Команда, наконец, снова встретилась со своими городскими соперниками и обыграла их ударом с пенальти, а также избежав пропущенных мячей, хотя "Эспаньол" дважды угодил в каркас. Это само по себе является поводом для оптимизма в сине-красной половине каталонской столицы».