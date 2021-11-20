Самые странные трансферы в футболе. Переход Кокера в «Ливерпуль» и подписание Бентнера «Ювентусом»

Никогда не стоит недооценивать способность футбола удивлять. За годы своего существования SunSport видел немало странных трансферов . Например, игроки бросали свою блестящую карьеру и переходили в «Барнет», о чем вы узнаете, прочитав дальше. Бывало такое, что так называемые большие клубы обращались к тем, что поменьше, с весьма неожиданными предложениями и странными контрактами.

На этой неделе 38-летний Дани Алвес вернулся обратно в «Барселону» с официальной зарплатой в 1 евро в месяц. Энди Кэрролл наконец-то вышел из тени и подписал с «Редингом» краткосрочный контракт на 2 месяца. В продолжение этой темы предлагаем подборку самых странных трансферов последних десятилетий.

Никлас Бентнер

Никлас Бентнер

В августе 2012 года в последний день трансферного окна «Ювентус» все еще был без центрального нападающего. Но даже фаны «Арсенала», которые устали от выходок Никласа Бентнера за пределами поля, были шокированы тем, что итальянский гигант выбрал датчанина. Тем более, что в предыдущем сезоне в «Сандерленде» он так и не добился успеха.

Тем не менее это не помешало «Юве» сделать ставку на форварда, но из-за травм футболист вышел на поле всего 11 раз. За все это время он так и не забил ни одного гола. Неудивительно, что команда Серии А отказалась от идеи окончательной покупки игрока.

Боян Кркич

Боян Кркич

Бывший игрок «Барселоны» стал воплощением мема: «Сделает ли он это холодным вечером в Стоке?». Ответ был отрицательным, несмотря на то, что он тоже мог получить выгоду от игры за клуб.

В 2014 году Марк Хьюз заключил неожиданную сделку, приобретя футболиста, которого называли «следующим Месси», всего за 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

«Любой, кто знаком с европейским футболом, осведомлен о Бояне, и факт, что он хочет связать свое будущее со "Сток Сити" очень радует нас», — сказал тогда Хьюз.

Кркич отыграл 85 игр и забил 16 голов, а затем в 2019 году был продан команде «Монреаль Импэкт».

Стивен Кокер

Стивен Кокер

В 2016 году во время январского трансферного окна случилось то, чего точно никто не ожидал — Юрген Клопп арендовал Кокера из КПР.

Центральный защитник, сделавший карьеру в «Тоттенхэме» и сыгравший один матч за сборную Англии, все же успел провести четыре поединка за «красных». Еще более неожиданным стало то, что его попросили сыграть в качестве нападающего.

К сожалению, звездный путь игрока в Ливерпуле закончился так толком и не начавшись. Кокера отправили на реабилитацию для борьбы с алкогольной зависимостью и это могло серьезно сказаться на его карьере.

Тевес и Маскерано

Карлитос Тевес и Хавьер Маскерано Daily Express

Вероятно, это один из самых дерзких трансферов в истории Премьер Лиги. Неудивительно, что в 2006 году Алан Пардью, тренер «Вест Хэма», улыбался как Чеширский кот, когда сообщил о сделке.

Аргентинский дуэт пришел из «Коринтианса» в «Вест Хэм» всего на один сезон. Затем Тевес перешел в «Манчестер Юнайтед», а Маскерано — в «Ливерпуль». Тевес вписал свое имя в историю, забив гол, который обеспечил клубу сохранение прописки в Премьер-лиге.

Позже Пардью рассказал, что он всего лишь попросил исполнительного директора о покупке Джеймса Милнера. Но как оказалось, Рождество для Пардью наступило раньше.

Лютер Блиссет

Лютер Блиссет Associated Press

Блиссет по прозвищу «Miss it»— легенда и лучший бомбардир «Уотфорда» за всю его историю.

После того, как в 1983 году он выиграл Золотую бутсу Первого дивизиона Англии, Милан заплатил 1 миллион фунтов стерлингов, чтобы заполучить его себе. Но в Италии игра не пошла, он забил всего 5 голов в 30 матчах.

А еще он был недоволен местной едой. «Неважно, сколько денег у тебя есть, здесь вам не достать рисовых хлопьев на завтрак», — говорил он.

Эдгар Давидс

Эдгар Давидс

Появление лучшего полузащитника Эдгара Давидса в «Барнет» стало шоком для всех. В конце концов, это же бывший игрок сборной Голландии, который выиграл Лигу чемпионов в составе «Аякса», а в течении своей звездной карьеры играл за «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Барселону».

Все же, отыграв за «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», в 2012 году он стал играющим тренером клуба «Барнет» из Лиги 2. Однако ему с трудом удавалось соблюдать дисциплину на поле. В сезоне 2013/14 в своих первых восьми матчах он получал желтую карточку и трижды был удален с поля.

Его странная карьера тренера приняла новый оборот, когда он решил надеть футболку с первым номером, которую обычно носят вратари, утверждая, для полузащитников это вполне нормально. В 2014 году Давидс подал в отставку.

Фернандо Йерро, Юрий Джоркаефф и Джей-Джей Окоча

Юрий Джоркаефф и Джей-Джей Окоча Reuters

Не было сомнений, что у Сэма Эллардайса были большие планы на «Болтон Уондерерс». В период с 2002 по 2004 год легенда «Реал» Мадрида Фернандо Йерро, французкий чемпион мира Юрий Джоркаефф и необычайно талантливый Джей-Джей Окоча вместе играли в клубе, будучи в солидном возрасте.

Окоча перешел из ПСЖ в «Болтон» на правах свободного агента и вскоре стал любимчиком фанатов.

Играя три года за «Странников» в качестве полузащитника, Джоркаефф забил 21 гол в 87 матчах и все это время продолжал игнорировать предложения от таких гигантов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Йерро завершил свою карьеру в возрасте 37 лет в составе «Уондерерс»

Роберто Манчини

Роберто Манчини

Манчини сделал блестящую карьеру в «Сампдории», где он помог клубу выиграть Серию А, четыре Кубка Италии, а также Кубок обладателей кубков УЕФА. Три года он провел в составе Лацио, но никто и подумать не мог, что случится далее.

36-летний Манчини на правах аренды перешел в «Лестер Сити» Питера Тейлора и в 2001 году дебютировал в матче против «Арсенала». Однако, в пяти играх за клуб ему ни разу не удалось провести на поле полноценные 90 минут.

По итогу, его контракт был разорван в феврале, когда Манчини решил, что хочет быть тренером «Фиорентины».