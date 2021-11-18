Ожидание vs. Реальность. Какой в действительности получилась eFootball 2022?

В конце сентября KONAMI опозорилась на весь виртуальный мир, выкатив в свет хромую eFootball 2022. Сейчас игра напоминает разбитое авто, ремонтом которого только предстоит заняться.

Два года для перехода от PES к eFootball

Обложка eFootball 2022 store.steampowered.com

Когда в 2020-м году пандемия подкосила весь мир, игровая индустрия расцвела еще пышнее, чем раньше. Исключением были лишь немногочисленные большие гейм-проекты, среди которых числилась и франшиза от KONAMI.

Из-за финансовых проблем компания решила не тратить время на полноценную PES 2021, чтобы пару лет уделить разработке нового бомбического симулятора. В итоге прошлогодняя игра вышла просто с обновленными составами летнего трансферного окна и уточнением “Season Update”, в то время как реальные изменения мы ждали в 2021-м.

Еще в первом коротком трейлере с участием Лео Месси KONAMI прямо намекнула на то, что новая игра будет работать на движке Unreal Engine от Epic Games, а сам футболист тогда еще «Барсы» выглядел нереально круто. Сегодня на дебютную игру новой линейки eFootball едва ли можно взглянуть без смеха и чувства жалости.

Печальный интерфейс и тактические возможности

Скрин из матча в eFootball 2022 youtube.com

Неприятные сюрпризы встречают геймеров уже в начале игрового меню. Обновленный интерфейс напоминает какой-то BIOS с синим фоном и белыми (в случае eFootball — желтыми) буквами. Еще кошмарнее выглядит предматчевая менюшка, где дико неудобно производить настройки игры или замены.

Худо дела обстоят и с тактическим взаимодействием во время матчей. Да, KONAMI выкатила нам халявную демо-версию, однако даже в демке ранее было побольше вариантов для того, чтобы повлиять на ход поединка в лайве. В eFootball 2022 нет никаких толковых инструментов для корректировки игры команды. Если вы любите копаться в схемах и перебирать гибкими позициями, eFootball проходит мимо.

Unreal Engine не выручил

Лаги в игре twitter.com

Внедрение Unreal Engine в новый футбольный симулятор KONAMI назвала «революцией», с помощью которой у игроков появилась бы невиданная ранее среда для футбольных соревнований. В суровой действительности свежая система дала сбой.

Конечно, можно долго рассуждать, насколько все уныло в плане графики, но видосы и мемасы, гуляющие в трендах соцсетей, расскажут обо всех внешних нелепостях eFootball 2022 лучше всякой печати. Ужасная физика мяча, больше смахивающего на гирю, проваливающиеся друг в друга текстуры, лица игроков из хорроров про зомби, газон и болельщики времен PlayStation 2 — совсем не то, чего мы хотели даже от бесплатной демо.

У eFootball 2022 имеются и немногочисленные плюсы

Инфографика eFootball 2022 konami.com

Безусловно, хейт в адрес KONAMI полностью оправдан, однако даже такая бледная игра порадовала достоинствами. Первое хорошее, что сходу ввинчивается в голову — это желание разработчиков воссоздать максимально приближенную к реальной телетрансляции картинку. Новые кат-сцены с прибытием команд на стадион или же неразрывные моменты между игрой и вводом мяча из аута или удара от ворот напоминают прямой эфир Лиги чемпионов.

Еще одной сверкающей деталькой во всем ржавом механизме можно назвать модель Free-to-Play. Да, текущая версия eFootball 2022 урезана. Там присутствует всего девять команд и минимум возможностей. Однако покупка широкой версии в будущем подразумевает плату за то, что игрок захочет выбрать сам.

Немаловажной положительной составляющей нового проекта стала функция совместимости кроссплатформенной игры. Зарубиться друг с другом на разных девайсах — это то, о чем давно мечтали фанаты PES. С новой фичей юзеры на старых консолях могут потягаться с владельцами некстген-приставок.

Что получилось в итоге?

Очередной баг в eFottball 2022 twitter.com

Несмотря на то что у новой игры есть свои плюсы, релиз eFootball 2022 оказался полнейшим провалом для компании и обломом для фанов франшизы Pro Evolution Soccer. Не прошло и полтора месяца с момента появления игры в онлайн-магазинах, как разработчики выкатили патч обновления в слабых попытках исправить демку. Ну а выход фулл-версии пришлось отложить до 2022-го.