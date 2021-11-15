ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Полноценный стартовый состав. Вундеркинды в Football Manager 2022, о которых многие могли и не слышать

    Собралась крутая компашка, которая в будущем способна рулить футболом

    Игры Sega Football Manager 2022 Игры для ПК Игры для Xbox One Игры для Xbox Series X/S
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут Football Manager 2022Полноценный стартовый состав. Вундеркинды в Football Manager 2022, о которых многие могли и не слышать Португалия — СербияДрама в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте
  • 18:17
    • Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP
  • 17:36
    • Ибрагимович пропустит стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022
  • 10:04
    • Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open
  • 09:45
    • СМИ: «ПСЖ» планирует продать Неймара
    Все новости спорта
    Football Manager 2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Football Manager 2022
    Свежий симулятор Football Manager 2022 пополнил виртуальные полки магазинов 9 ноября. Ежегодно отдельным наслаждением для фанатов серии является процесс поиска молодых талантов на перспективу. Ребята из Squawka пошли дальше и сформировали стартовую XI из юнцов, готовых стать большими звездами.

    Георгий Мамардашвили

    Вратарь, 21 год, «Валенсия» (аренда), Грузия U21

    Георгий Мамардашвили
    globallookpress.com

    Молодой и высоченный голкипер стал первым в истории вратарем «Валенсии», представляющим Грузию. Мамардашвили защищает ворота на «Месталье» в качестве арендованного из «Динамо» Тбилиси футболиста. Уже в сентябре Георгий заставил СМИ обратить на себя внимание после встречи с «Реалом» в Примере. Тогда «мышата» уступили (1:2), но Мамардашвили совершил 8 спасений, что стало вторым по величине результатом за один матч в Ла Лиге в текущем сезоне.

    Гонсалу Эстевес

    Правый защитник, 17 лет, «Спортинг», Португалия U18

    Гонсалу Эстевес
    marca.com

    Минувшим летом парень перешел из «Порту» в «Спортинг», в составе которого успел провести три матча. Гонсалу выступил в Кубке Португалии и молодежной ЛЧ, где даже отметился одним ассистом. И если в Кубке страны Эстевес провел 64 минуты, то в паре игр юношеской Лиги чемпионов он оттарабанил от звонка до звонка.

  • Улучшенный трансферный дедлайн, фэнтези-драфт и новая анимация. Почему Football Manager 2022 обещает стать шедевром?
  • Нас ждет достойная игруха
  • 08/11/2021

    • Уиздом Ами

    Центральный защитник, 16 лет, «Болонья»

    Уиздом Ами
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне юный итальянский защитник заявлен за «Болонью U19», которая бьется за выживание в Примавере 1. В текущем сезоне Уиздом Ами провел 6 матчей за свой клуб и отметился одним голом. Кроме того, в активе парня имеется и полноценная встреча в чемпионате Италии до 19 лет. Уверенная игра в защите и желание помочь в атаке при стандартах делают Ами лидером молодежки «Болоньи».

    Макс Норман Вильямсен

    Центральный защитник, 18 лет, «Левангер», Норвегия U18

    Макс Норман Вильямсен
    https://twitter.com/kristiansundbk

    На данном этапе своей непродолжительной карьеры молодой скандинавский защитник представляет клуб «Левангер», в который он переехал из «Кристиансунда» в ходе годичной аренды. В минувшем сезоне Макс провел 23 встречи в нескольких турнирах. Развитая интуиция и зрелое мышление при игре у своих ворот превратили парня в одного из ключевых футболистов и в составе молодежной сборной Норвегии.

  • Обновленный геймплей и поддержка 4K с 60 FPS. Что разработчики обещают в ремастере GTA: The Trilogy?
  • Об этом не помешает узнать перед релизом.
  • 01/11/2021

    • Давид де ла Вибора

    Левый защитник, 18 лет, «Реал U19»

    Давид де ла Вибора
    https://twitter.com/fabricamadrid

    Испанский левый защитник принадлежит академии мадридского «Реала». Из года в год Давид меняет возрастную категорию команд «королевского клуба» и остается верным мадридистом. В новом сезоне парень успел выйти на 20+ минут в матче молодежной Лиги чемпионов. Этот игрок может похвастаться не только оборонительными скилами, но и атакующими способностями поддерживая форвардов у чужой штрафной площади.

    Анджело

    Правый полузащитник, 16 лет, «Сантос», Бразилия U16

    Анджело
    as.com

    Молодой талант из Южной Америки активно вклинился в состав «Сантоса» выходя на замены. Со взрослыми дядьками в бразильском чемпионате Анжело провел 13 матчей. На поле юнец отбегал 249 минут, но при этом парня заигрывали и за молодежку. В пяти турнирах в прошлом сезоне Анжело вышел на поле 36 раз, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. К слову, на Transfermarkt игрока оценивают в 7 лямов евро.

    Иван Илич

    Центральный полузащитник, 20 лет, «Верона», Сербия U21

    Иван Илич
    globallookpress.com

    Сербский игрок центра поля оказался лишним в ростере «Ман Сити», который сплавил перспективного футболиста в Италию, получив при этом €7.5 млн. В текущем сезоне Илич провел 10 матчей в Серии А и бахнул 1 гол в ворота «Интера». Своим партнерам Иван ассистировал трижды. В Англии говорят, что парень мог бы стать отличной заменой Фернандиньо, если бы его сохранили на «Этихад».

  • Новый геймплей, функция X-Factor и старые глюки. Обзор NHL 22
  • Достойный симулятор с мелкими недочетами
  • 27/10/2021

    • Мустафа Капы

    Центральный полузащитник, 19 лет, «Лилль Б»

    Мустафа Капы
    www.losc.fr

    Летом 2020-го турецкий футболист переехал из «Галатасарая» во Францию за смешные 300 тыс. евро. В составе стамбульского клуба Мустафа дебютировал еще в 14 лет. Тогда он вышел на поле в товарняке против «Левски», став самым молодым профессиональным игроком в истории клуба. Мустафа Капы обладает хорошей техникой и потрясающим пасом на обострение.

    Октавиан Попеску

    Левый полузащитник, 18 лет, «Стяуа», Румыния U23

    Октавиан Попеску
    globallookpress.com

    «Гений с быстрым мышлением», — так охарактеризовал Октавиана Попеску бывший футболист сборной Румынии Габи Балинт. В новом сезоне 18-летний парень провел за «Стяуа» 12 матчей в рамках местной Лиги 1 и забил 4 гола. Со своим дриблингом и нацеленностью на чужие ворота он пытается помочь команде в борьбе за высокие места в национальном первенстве.

    Лоренцо Лукка

    Центральный нападающий, 21 год, «Пиза», Италия U21

    Лоренцо Лукка
    globallookpress.com

    Раздевалку «Пизы» Лоренцо Лукка пополнил прошлым летом, перейдя из «Палермо». В своей новой команде, выступающей в Серии Б, форвард стрельнул 6 голами и придумал 2 ассиста в 12 играх. На данном этапе сезона его команда замыкает тройку лидеров во втором итальянском дивизионе, а сам Лоренцо находится на четвертом месте в списке лучших бомбардиров чемпа.

  • Новый движок, улучшенный игровой процесс и режимы. Как EA прокачала FIFA 22?
  • Создатели FIFA выкатили действительно обновленный симулятор
  • 16/10/2021

    • Беньямин Шешко

    Центральный нападающий, 18 лет, «РБ Зальцбург», Словения

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    В Австрии подросток получил прозвище «Мини-Холланд», который и сам провел прекрасный сезон в составе «Ред Булла». Беньямин Шешко уже успел дебютировать за команду Словении и стал самым молодым автором забитого мяча в футболке взрослой сборной. В новом сезоне парень поучаствовал в 18 играх и забил 7 мячей в разных турнирах.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •