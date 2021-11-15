Полноценный стартовый состав. Вундеркинды в Football Manager 2022, о которых многие могли и не слышать

Георгий Мамардашвили

Вратарь, 21 год, «Валенсия» (аренда), Грузия U21

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Молодой и высоченный голкипер стал первым в истории вратарем «Валенсии», представляющим Грузию. Мамардашвили защищает ворота на «Месталье» в качестве арендованного из «Динамо» Тбилиси футболиста. Уже в сентябре Георгий заставил СМИ обратить на себя внимание после встречи с «Реалом» в Примере. Тогда «мышата» уступили (1:2), но Мамардашвили совершил 8 спасений, что стало вторым по величине результатом за один матч в Ла Лиге в текущем сезоне.

Гонсалу Эстевес

Правый защитник, 17 лет, «Спортинг», Португалия U18

Гонсалу Эстевес marca.com

Минувшим летом парень перешел из «Порту» в «Спортинг», в составе которого успел провести три матча. Гонсалу выступил в Кубке Португалии и молодежной ЛЧ, где даже отметился одним ассистом. И если в Кубке страны Эстевес провел 64 минуты, то в паре игр юношеской Лиги чемпионов он оттарабанил от звонка до звонка.

Уиздом Ами

Центральный защитник, 16 лет, «Болонья»

Уиздом Ами globallookpress.com

В нынешнем сезоне юный итальянский защитник заявлен за «Болонью U19», которая бьется за выживание в Примавере 1. В текущем сезоне Уиздом Ами провел 6 матчей за свой клуб и отметился одним голом. Кроме того, в активе парня имеется и полноценная встреча в чемпионате Италии до 19 лет. Уверенная игра в защите и желание помочь в атаке при стандартах делают Ами лидером молодежки «Болоньи».

Макс Норман Вильямсен

Центральный защитник, 18 лет, «Левангер», Норвегия U18

Макс Норман Вильямсен https://twitter.com/kristiansundbk

На данном этапе своей непродолжительной карьеры молодой скандинавский защитник представляет клуб «Левангер», в который он переехал из «Кристиансунда» в ходе годичной аренды. В минувшем сезоне Макс провел 23 встречи в нескольких турнирах. Развитая интуиция и зрелое мышление при игре у своих ворот превратили парня в одного из ключевых футболистов и в составе молодежной сборной Норвегии.

Давид де ла Вибора

Левый защитник, 18 лет, «Реал U19»

Давид де ла Вибора https://twitter.com/fabricamadrid

Испанский левый защитник принадлежит академии мадридского «Реала». Из года в год Давид меняет возрастную категорию команд «королевского клуба» и остается верным мадридистом. В новом сезоне парень успел выйти на 20+ минут в матче молодежной Лиги чемпионов. Этот игрок может похвастаться не только оборонительными скилами, но и атакующими способностями поддерживая форвардов у чужой штрафной площади.

Анджело

Правый полузащитник, 16 лет, «Сантос», Бразилия U16

Анджело as.com

Молодой талант из Южной Америки активно вклинился в состав «Сантоса» выходя на замены. Со взрослыми дядьками в бразильском чемпионате Анжело провел 13 матчей. На поле юнец отбегал 249 минут, но при этом парня заигрывали и за молодежку. В пяти турнирах в прошлом сезоне Анжело вышел на поле 36 раз, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. К слову, на Transfermarkt игрока оценивают в 7 лямов евро.

Иван Илич

Центральный полузащитник, 20 лет, «Верона», Сербия U21

Иван Илич globallookpress.com

Сербский игрок центра поля оказался лишним в ростере «Ман Сити», который сплавил перспективного футболиста в Италию, получив при этом €7.5 млн. В текущем сезоне Илич провел 10 матчей в Серии А и бахнул 1 гол в ворота «Интера». Своим партнерам Иван ассистировал трижды. В Англии говорят, что парень мог бы стать отличной заменой Фернандиньо, если бы его сохранили на «Этихад».

Мустафа Капы

Центральный полузащитник, 19 лет, «Лилль Б»

Мустафа Капы www.losc.fr

Летом 2020-го турецкий футболист переехал из «Галатасарая» во Францию за смешные 300 тыс. евро. В составе стамбульского клуба Мустафа дебютировал еще в 14 лет. Тогда он вышел на поле в товарняке против «Левски», став самым молодым профессиональным игроком в истории клуба. Мустафа Капы обладает хорошей техникой и потрясающим пасом на обострение.

Октавиан Попеску

Левый полузащитник, 18 лет, «Стяуа», Румыния U23

Октавиан Попеску globallookpress.com

«Гений с быстрым мышлением», — так охарактеризовал Октавиана Попеску бывший футболист сборной Румынии Габи Балинт. В новом сезоне 18-летний парень провел за «Стяуа» 12 матчей в рамках местной Лиги 1 и забил 4 гола. Со своим дриблингом и нацеленностью на чужие ворота он пытается помочь команде в борьбе за высокие места в национальном первенстве.

Лоренцо Лукка

Центральный нападающий, 21 год, «Пиза», Италия U21

Лоренцо Лукка globallookpress.com

Раздевалку «Пизы» Лоренцо Лукка пополнил прошлым летом, перейдя из «Палермо». В своей новой команде, выступающей в Серии Б, форвард стрельнул 6 голами и придумал 2 ассиста в 12 играх. На данном этапе сезона его команда замыкает тройку лидеров во втором итальянском дивизионе, а сам Лоренцо находится на четвертом месте в списке лучших бомбардиров чемпа.

Беньямин Шешко

Центральный нападающий, 18 лет, «РБ Зальцбург», Словения

Беньямин Шешко globallookpress.com

В Австрии подросток получил прозвище «Мини-Холланд», который и сам провел прекрасный сезон в составе «Ред Булла». Беньямин Шешко уже успел дебютировать за команду Словении и стал самым молодым автором забитого мяча в футболке взрослой сборной. В новом сезоне парень поучаствовал в 18 играх и забил 7 мячей в разных турнирах.