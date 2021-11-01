Обновленный геймплей и поддержка 4K с 60 FPS. Что разработчики обещают в ремастере GTA: The Trilogy?

Выход обновленной трилогии Grand Theft Auto состоится 11 ноября. Разработчики пообещали массу интересных нововведений, о которых мы и расскажем.

Что за ремастер?

Grand Theft Auto: The Trilogy rockstargames.com

Один из крутейших гейм-проектов за всю историю человечества от Rockstar получит обновление. Этой новостью разработчики выстрелили в головы поклонников GTA еще в августе, а в первой половине октября о выходе Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition стало известно официально.

Более двух лет понадобилось студии Grove Street Games, чтобы успеть запилить обнову осенью 2021. В освежившуюся серию Grand Theft Auto смогут катнуть владельцы ПК, пользователи предыдущих и текущих версий консолей и геймеры на Nintendo Switch, а в следующем году подъедет релиз для Android и яблочных девайсов.

В ремастер культового экшена войдут Grand Theft Auto III с картой Либерти-Сити, Grand Theft Auto: Vice City с главным героем Томми Версетти и Grand Theft Auto: San Andreas с Си-Джеем, который творил безбашенные вещи в Лос-Сантосе.

Прокачанный игровой процесс

Си-Джей rockstargames.com

По словам разработчиков из Rockstar, зависать в легендарных онлайн-локациях трилогии станет интереснее и даже легче благодаря прокачке игрового процесса. Пожалуй, самое главное изменение коснется управления. Прогеры нам обещают раскладку клавы в стиле GTA V.

Игровая менюшка и система навигации также получит апгрейд. В ремастере трилогии геймеров ждут усовершенствованные селекторы пушек и радиостанций, а внутриигровая карта позволит прокладывать свои маршруты. Да, теперь все любимые места в популярнейших игровых городах можно найти на изи.

Косметические улучшения с визуальной кастомизацией

Графика в обновленной GTA rockstargames.com

Перед релизом The Definitive Edition было бы странно, если бы разрабы не козыряли изменениями в визуалке. Текстуры в новой трилогии станут качественнее и особо заметно это отразится на героях, стволах, тачках, дорогах и воде, в то время как сами виртуальные территории получат измененную систему освещения и контрастность. Кстати, за последнее ребятам из Rockstar в свое время прилетало от недовольных игроков.

Технические фичи от разработчиков

Кадр с Си-Джеем rockstargames.com

Если говорить о технической составляющей, то большая часть дополнений затронула новые консоли от Sony и Microsoft. Некстген приставки PlayStation 5 и Xbox Series X/S получат поддержку 4K-разрешения с частотой кадров 60 FPS.

Владельцы ПК смогут заценить трилогию с поддержкой NVIDIA DLSS — технологии, отвечающей за временное масштабирование изображения. Разумеется, данная фича будет доступна только владельцам новых видюх NVIDIA.

Приятные новости имеются и для жителей в системе Nintendo Switch. Эти девайсы Rockstar обогатила прокачанной работой камеры, интерактивной менюшкой на сенсорном экране и гироскопическим прицеливанием.

Стоимость в онлайн-магазинах и пасхалка GTA VI

Возможная пасхалка youtube.com

Во всех основных игровых магазинах трилогия The Definitive Edition уже доступна по предзаказу. Чтобы вновь погрузиться в ностальгический мир с перестрелками, копами и сумасшедшей ездой на крутых тачилах, придется раскошелиться на 4880 рублей.

Трейлер GTA: The Trilogy

Однако самая интересная деталь ремастера прилетела вместе с трейлером к игре. И связана она с возможной пасхалкой GTA VI. В одном из кадров разработчики показали сцену с байком, на номере которого была аббревиатура ICSLV. Любители всяких теорий выдвинули версию, что данная надпись может расшифровываться как «Vice City is coming soon. 55 days» — «Вайс-Сити приближается. 55 дней», ведь если верить слухам, события в новой части GTA развернутся именно в этом городе.