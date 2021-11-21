Отскочили. ЦСКА в меньшинстве чуть не проиграл третий матч подряд

Ход матча
4' У ЦСКА первый момент появился на 4 минуте, когда Мухин ударом в правый нижний угол заставил вратаря гостей сделать сейв.
6' «Химки» ответили опасным моментом Дагерстоля, который из выгодной позиции пробил выше ворот.
👕 Стартовые составы на матч #ЦСКАХимки#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/qJbZ5sNs8n— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 21, 2021
14' Мирзов упал в штрафной ЦСКА после борьбы с Бруно Фуксом. Арбитр не сразу отреагировал на эпизод, но спустя некоторое время пошел смотреть повтор.
15' Судья назначает пенальти, а Бруно Фуксу дает красную карточку.
17' Пробивать 11-метровый взялся Кемаль Адеми, однако его удар пошел чуть выше перекладины. 0:0
27' После бурного начала игра успокоилась. Команды то и дело, что фолили и пытались делать обостряющие передачи.
38' Набиуллин сделал довольно опасный навес с углового флажка, но никто из игроков ЦСКА не сумел дотянуться до мяча.
Второй тайм #ЦСКАхимки начался. Вперёд, армейцы! Побеждать! (0:0) pic.twitter.com/lYDgMP2T11— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 21, 2021
42' Почти за 5 минут игры арбитр показал 2 желтые карточки, при этом опасных моментов практически не было.
45+2' «Химки» получили возможность подать угловой, но последний штурм в первом тайме не увенчался успехом.
46' Алексей Березуцкий с первых минут второго тайма поменял Дзагоева на Чалова.
51' В первую 10-минутку второго тайма Мирзов дважды оказывался в выгодном положении, чтоб обострить игру.
60' Три желтые карточки дал арбитр за 10 минут. Также был опасный штрафной у ЦСКА, удар с которого был заблокирован защитником.
65' Две замены сделали «Химки». Сабович и Долгов появились на поле.
75' Мирзов заставил Акинфеева сделать сейв. Игрок нанес неприятный удар с угла штрафной.
Насыщенный первый тайм: удаление, нереализованный пенальти и куча моментов 😱— ФК «Химки» (@fc_khimki) November 21, 2021
Выходим на второй забивать! 👊#ЦСКАХимки pic.twitter.com/FgIMOtytY1
84' В последние минуты «Химки» понравились больше. Команда Игоря Черевченко все время пыталась обострить ситуацию проникающими передачами, которые приходилось прерывать обороне ЦСКА.
90' Филин из хорошей позиции нанес удар по центру ворот — Акинфеев мяч отбил.
90+5' Вышедший на замену Сабович опаснейшим ударом пробил в нижний угол, но Акинфеев на месте.
90+6' Свисток арбитра, который фиксирует нулевую ничью.
Резиуан Мирзов — лучший игрок матча #ЦСКАХимки 🔝 pic.twitter.com/f2MkLLTyDx— ФК «Химки» (@fc_khimki) November 21, 2021
Лучшим игроком матча стал Резиуан Мирзов, который был очень активен все 90 минут.
Турнирная таблица
ЦСКА после 15 туров занимает 6 место с 24 очками. 28 ноября команда Березуцкого примет «Зенит».
«Химки» набрали только 13 очков и занимают предпоследнюю 15 позицию. 27 ноября у команды будет матч с «Краснодаром».
Прямая речь
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий
— Неприятно получить и пенальти, и удаление на 15-й минуте матча. Но если говорить по игре в целом — тяжело выступать 75 минут в меньшинстве. Не создали много опасных моментов, даже мало не создали. Приятно, что во втором тайме организованно играли в обороне. То, что ребята старались и много бегали — это плюс.
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко
— Хорошая игра. Не чувствовалось, что ЦСКА играл вдесятером, особенно во втором. У нас много не получалось, очень плохо сыграли в атаке. Позиционная атака очень сильно хромает.