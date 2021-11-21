Отскочили. ЦСКА в меньшинстве чуть не проиграл третий матч подряд

«Армейцы» мягко говоря отскочили. Удаление Фукса усложнило ситуацию, а если бы «Химки» забили с пенальти, то вполне возможно, что хозяева потерпели бы поражение.

Ход матча

4' У ЦСКА первый момент появился на 4 минуте, когда Мухин ударом в правый нижний угол заставил вратаря гостей сделать сейв.

6' «Химки» ответили опасным моментом Дагерстоля, который из выгодной позиции пробил выше ворот.

14' Мирзов упал в штрафной ЦСКА после борьбы с Бруно Фуксом. Арбитр не сразу отреагировал на эпизод, но спустя некоторое время пошел смотреть повтор.

15' Судья назначает пенальти, а Бруно Фуксу дает красную карточку.

17' Пробивать 11-метровый взялся Кемаль Адеми, однако его удар пошел чуть выше перекладины. 0:0

27' После бурного начала игра успокоилась. Команды то и дело, что фолили и пытались делать обостряющие передачи.

38' Набиуллин сделал довольно опасный навес с углового флажка, но никто из игроков ЦСКА не сумел дотянуться до мяча.

42' Почти за 5 минут игры арбитр показал 2 желтые карточки, при этом опасных моментов практически не было.

45+2' «Химки» получили возможность подать угловой, но последний штурм в первом тайме не увенчался успехом.

46' Алексей Березуцкий с первых минут второго тайма поменял Дзагоева на Чалова.

51' В первую 10-минутку второго тайма Мирзов дважды оказывался в выгодном положении, чтоб обострить игру.

60' Три желтые карточки дал арбитр за 10 минут. Также был опасный штрафной у ЦСКА, удар с которого был заблокирован защитником.

65' Две замены сделали «Химки». Сабович и Долгов появились на поле.

75' Мирзов заставил Акинфеева сделать сейв. Игрок нанес неприятный удар с угла штрафной.

Насыщенный первый тайм: удаление, нереализованный пенальти и куча моментов 😱

Выходим на второй забивать! 👊#ЦСКАХимки pic.twitter.com/FgIMOtytY1 — ФК «Химки» (@fc_khimki) November 21, 2021

84' В последние минуты «Химки» понравились больше. Команда Игоря Черевченко все время пыталась обострить ситуацию проникающими передачами, которые приходилось прерывать обороне ЦСКА.

90' Филин из хорошей позиции нанес удар по центру ворот — Акинфеев мяч отбил.

90+5' Вышедший на замену Сабович опаснейшим ударом пробил в нижний угол, но Акинфеев на месте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Химки 0:0 ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Bruno Fuchs, Максим Мухин, Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов (Emil Bohinen, 90'), Алан Дзагоев (Фёдор Чалов, 46'), Чидера Эджук (Vladislav Yakovlev, 74'), Антон Заболотный Химки: Резиуан Мирзов, Kemal Ademi, Брайан Идову, Эльмир Набиуллин, Илья Кухарчук (Александр Долгов, 62'), Filip Dagerstaal, Кирилл Боженов (Besard Sabovic, 65'), Oleksandr Filin, Dusan Stojinovic, Дмитрий Тихий, Илья Лантратов Предупреждения: Алан Дзагоев (8'), Filip Dagerstaal (39'), Резиуан Мирзов (43'), Эльмир Набиуллин (51'), Кирилл Боженов (54'), Марио Фернандес (58'), Besard Sabovic (80'), Дмитрий Тихий (90 + 1') Удаление: Bruno Fuchs (15')

90+6' Свисток арбитра, который фиксирует нулевую ничью.

Лучшим игроком матча стал Резиуан Мирзов, который был очень активен все 90 минут.

Турнирная таблица

ЦСКА после 15 туров занимает 6 место с 24 очками. 28 ноября команда Березуцкого примет «Зенит».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» набрали только 13 очков и занимают предпоследнюю 15 позицию. 27 ноября у команды будет матч с «Краснодаром».

Прямая речь

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий

— Неприятно получить и пенальти, и удаление на 15-й минуте матча. Но если говорить по игре в целом — тяжело выступать 75 минут в меньшинстве. Не создали много опасных моментов, даже мало не создали. Приятно, что во втором тайме организованно играли в обороне. То, что ребята старались и много бегали — это плюс.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко

— Хорошая игра. Не чувствовалось, что ЦСКА играл вдесятером, особенно во втором. У нас много не получалось, очень плохо сыграли в атаке. Позиционная атака очень сильно хромает.