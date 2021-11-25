Лига чемпионов: осталось пять путевок

Группа A
Судьба участников плей-офф от этого квартета уже определена, где «Манчестер Сити» вышел с первого места, а ПСЖ — со второго.
Единственная интрига — кто сыграет в стыковых матчах Лиги Европы, для чего нужно занять третью строчку, где сейчас находится «РБ Лейпциг».
Потому в последнем туре четвертому «Брюгге», у которого столько же баллов, нужно набрать больше очков в матче с парижанами на выезде, чем будет в активе у конкурента после домашней игры с манкунианцами.
Группа B
«Ливерпуль», еще в четвертом туре обеспечивший себе путевку в 1/8 финала с первого места, продолжает ожидать для себя компанию в следующем раунде турнира, куда может выйти любая из трех оставшихся команд.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Второй в таблице «Порту» на один балл опережает третий «Милан» и четвертый «Атлетико». «Драконы» пройдут в плей-офф в случае домашней победы над «Матрасниками», которым, в свою очередь, нужен не только гостевой выигрыш в Португалии, но и осечка «Милана» на своем поле против немотивированных «Красных».
«Россонери» же необходимо обыгрывать мерсисайдцев и рассчитывать на потерю очков «Порту».
Группа C
В этом квартете последний тур уже не имеет никакого турнирного значения, поскольку «Аякс» уже вышел в плей-офф с первого места, лиссабонской «Спортинг» — со второго, дортмундская «Боруссия» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы, а «Бешикташ» может им всем только завидовать.
Группа D
«Реал» и «Интер» в пятом туре обеспечили себе путевку в 1/8 финала, но в очном матче еще будут определять, кто из них займет первое место, для чего королевскому клубу достаточно сыграть вничью на своем поле.
В 1/16 финала Лиги Европы сыграет «Шериф», который неожиданно оставил на последней строчке донецкий «Шахтер», отставший от молдавского чемпиона на пять очков.
Группа E
Несмотря на выход в плей-офф еще в четвертом туре, «Бавария» своим победными маршем продолжает влиять на распределение других мест в квартете. И если мюнхенцы не позволят себе послабление в последнем туре дома, то «Барселона» не выйдет в 1/8 финала.
На поражение или ничью каталонцев в Германии рассчитывает «Бенфика», отстающая от конкурента на два очка. При этом лиссабонцам также нужно побеждать дома «Динамо» Киев, которому уже не подняться выше последнего места в группе.
Группа F
Еще одним клубом, который вышел в 1/8 финала с первого места, стал «Манчестер Юнайтед». На вторую путевку в плей-офф претендуют «Вильярреал» и «Аталанта», которые сыграют между собой в Италии.
Левантийцы, которая устроит и ничья, на один балл опережают бергамаски, поэтому хозяевам необходима только победа. Добиться ее будет не так просто, если учесть, что подопечные Гасперини в этой Лиге чемпионов выигрывали лишь раз, да и то у аутсайдера «Янг Бойз».
Группа G
Наиболее запутанная и поэтому интригующая ситуация в этой группе, где каждая вышестоящая команда опережает своего ближайшего преследователя на один балл.
Лучше всего ситуация у «Лилля», который выйдет в плей-офф в случае непроигрыша «Вольфсбургу» в гостях, и добьется этого с первого места, если победит или сыграет вничью — последний расклад требует невыигрыш «Зальцбурга» у «Севильи».
Также в 1/8 финала в случае непроигрыша пройдут «Быки», которые могут занять первое место, если «Доги» потеряют очки. А вот испанцам нужна победа над австрийцами и поражение французов немцам.
«Волки» выгрызут путевку в плей-офф в случае победы над «Лиллем», а если при этом параллельный матч завершится вничью, то и вовсе займут первое место.
Группа H
Вся интрига в последнем квартете Лиги чемпионов — кто будет первым, а кто вторым в заочном противостоянии уже прошедших в 1/8 финала «Челси» и «Ювентуса».
Для этого лондонцам нужно набрать не меньше очков в последнем матче против «Зенита» на выезде, чем это сделают туринцы в домашних стенах с «Мальме». Чемпион Швеции уже проиграл чемпиону России борьбу за путевку в плей-офф Лиги Европы.