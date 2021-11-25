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    Лига чемпионов: осталось пять путевок

    Расклады в группах Лиги чемпионов

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    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионов
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    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионов
    Перед последним туром группового раунда Лиги чемпионов анализируем ситуацию в каждом из квартетов.

    Группа A

    Судьба участников плей-офф от этого квартета уже определена, где «Манчестер Сити» вышел с первого места, а ПСЖ — со второго.

    Единственная интрига — кто сыграет в стыковых матчах Лиги Европы, для чего нужно занять третью строчку, где сейчас находится «РБ Лейпциг».

    Потому в последнем туре четвертому «Брюгге», у которого столько же баллов, нужно набрать больше очков в матче с парижанами на выезде, чем будет в активе у конкурента после домашней игры с манкунианцами.

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    Группа B

    «Ливерпуль», еще в четвертом туре обеспечивший себе путевку в 1/8 финала с первого места, продолжает ожидать для себя компанию в следующем раунде турнира, куда может выйти любая из трех оставшихся команд.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Второй в таблице «Порту» на один балл опережает третий «Милан» и четвертый «Атлетико». «Драконы» пройдут в плей-офф в случае домашней победы над «Матрасниками», которым, в свою очередь, нужен не только гостевой выигрыш в Португалии, но и осечка «Милана» на своем поле против немотивированных «Красных».

    «Россонери» же необходимо обыгрывать мерсисайдцев и рассчитывать на потерю очков «Порту».

    Группа C

    В этом квартете последний тур уже не имеет никакого турнирного значения, поскольку «Аякс» уже вышел в плей-офф с первого места, лиссабонской «Спортинг» — со второго, дортмундская «Боруссия» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы, а «Бешикташ» может им всем только завидовать.

    Группа D

    «Реал» и «Интер» в пятом туре обеспечили себе путевку в 1/8 финала, но в очном матче еще будут определять, кто из них займет первое место, для чего королевскому клубу достаточно сыграть вничью на своем поле.

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    Группа E

    Несмотря на выход в плей-офф еще в четвертом туре, «Бавария» своим победными маршем продолжает влиять на распределение других мест в квартете. И если мюнхенцы не позволят себе послабление в последнем туре дома, то «Барселона» не выйдет в 1/8 финала.

    На поражение или ничью каталонцев в Германии рассчитывает «Бенфика», отстающая от конкурента на два очка. При этом лиссабонцам также нужно побеждать дома «Динамо» Киев, которому уже не подняться выше последнего места в группе.

    Группа F

    Еще одним клубом, который вышел в 1/8 финала с первого места, стал «Манчестер Юнайтед». На вторую путевку в плей-офф претендуют «Вильярреал» и «Аталанта», которые сыграют между собой в Италии.

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    • Левантийцы, которая устроит и ничья, на один балл опережают бергамаски, поэтому хозяевам необходима только победа. Добиться ее будет не так просто, если учесть, что подопечные Гасперини в этой Лиге чемпионов выигрывали лишь раз, да и то у аутсайдера «Янг Бойз».

    Группа G

    Наиболее запутанная и поэтому интригующая ситуация в этой группе, где каждая вышестоящая команда опережает своего ближайшего преследователя на один балл.

    Лучше всего ситуация у «Лилля», который выйдет в плей-офф в случае непроигрыша «Вольфсбургу» в гостях, и добьется этого с первого места, если победит или сыграет вничью — последний расклад требует невыигрыш «Зальцбурга» у «Севильи».

    Также в 1/8 финала в случае непроигрыша пройдут «Быки», которые могут занять первое место, если «Доги» потеряют очки. А вот испанцам нужна победа над австрийцами и поражение французов немцам.

    «Волки» выгрызут путевку в плей-офф в случае победы над «Лиллем», а если при этом параллельный матч завершится вничью, то и вовсе займут первое место.

    Группа H

    Вся интрига в последнем квартете Лиги чемпионов — кто будет первым, а кто вторым в заочном противостоянии уже прошедших в 1/8 финала «Челси» и «Ювентуса».

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