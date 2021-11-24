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    Джеко похоронил шансы «Шахтера». «Горняки» прощаются с еврокубками в текущем сезоне

    «Интер» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0 в матче 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы D

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    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко
    Обе команды имели хорошие шансы по ходу встречи, однако именно хозяева смогли использовать свои возможности, тем самым обеспечив себе лидерство в группе, по крайней мере, до конца тура.

    Ход матча

    3' «Интер» начал активнее. Был и заблокированный удар Брозовича, и удар хорвата выше ворот.

    12' На этот раз опасно пробил Николо Барелла — мяч пошел чуть выше цели.

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  • 22/11/2021

    • 16' Игрок «Шахтера» Додо взял на себя инициативу и пробил низом с дальней дистанции, но Ханданович сделал сейв.

    22' Лаутаро Мартинес нанес удар из пределов штрафной, но мяч заблокировали защитники.

    24' Андреа Раноккия выпрыгнул выше всех в штрафной «Шахтера» после подачи с углового, но пробил головой рядом с правой штангой.

    25' «Интер» забивает, однако гол Ивана Перишича арбитр отменил из-за офсайда. Игра набирала обороты и почти сразу «Интер» организовал еще одну атаку, по итогу которой Джеко оказался перед Трубиным, но не смог его обыграть.

    27' Джеко занял хорошую позицию в штрафной и пробил головой в левый угол — Трубин сделал очередной сейв.

    29' Перишич снова заставил понервничать Трубина, выполнив подкрученный дальний удар.

    34' За несколько минут форвард «горняков» Фернандо сделал пару ударов, но ни один из них не достиг цели.

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    37' острая передача на Мартинеса вывела аргентинца на встречу с Трубиным, но украинец сократил дистанцию и забрал мяч.

    45' Джеко пробил рядом со штангой, а мог вывести хозяев вперед.

    58' Второй гол «Интера» отменяют арбитры. Отличиться мог Лаутаро Мартинес, однако аргентинец толкнул оппонента в борьбе за мяч.

    Эдин Джеко
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    61' «Интер» все-таки забивает. Перишич сделал хороший навес в штрафную, Дармиан получил пас и пробил, однако удар был заблокирован. Мяч отскочил к линии штрафной прямо на Джеко, который в касание отправил его в сетку.

    67' Перишич сделал отличный мягкий наброс слева на дальнюю штангу, где в баскетбольном стиле Джеко вколотил мяч головой в сетку.

    77' Мало опасных моментов, много фолов и замен.

    80' Вышедший на замену Артем Бондаренко протащил мяч к центру на линию штрафной и пробил в ближний угол. Удар был не сильным. Без проблем для Хандановича.

    82' Соломон развил атаку «Шахтера» пол левому флангу, сместился к центру и отдал направо, откуда Додо пробил в ближнюю штангу. При этом мяч прокатился по линии ворот соперника и Мудрик не успел замкнуть на дальней штанге.

    90' «Интер» создал хороший момент. Сенси получил отличный пас справа в штрафной и сильно пробил в ближний угол, но Трубин перевел мяч на угловой.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Интер — Шахтёр Д 2:0
    Голы: 1:0 Эдин Джеко (61'), 2:0 Эдин Джеко (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Андреа Раноккия, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Danilo D'Ambrosio, 79'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 78'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 86'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 86'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 68'), Эдин Джеко Шахтёр Д: Фернандо (Mykhaylo Mudryk, 80'), Манор Соломон, Педриньо (Артем Бондаренко, 73'), Тете (Марлос, 80'), Тарас Степаненко (Маркос Антониу, 46'), Майкон Барберан, Николай Матвиенко, Марлон, Vitao, Додо, Анатолий Трубин Предупреждение: Vitao (49')

    90+3' Судья свистит и фиксирует победу «Интера» со счетом 2:0.

    Эдин Джеко
    globallookpress.com

    Лучшим игроком встречи стал Эдин Джеко, который оформил дубль.

    Турнирная таблица

    «Интер» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу группы D. В заключительном туре он сыграет с мадридским «Реалом».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Шахтер» имеет одно очко и замыкает квартет. Команда Де Дзерби прощается с еврокубками в этом сезоне.

    Прямая речь

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби

    — Нам не хватало некоторых игроков сегодня — Алана Патрика, Исмаили, Траоре. Как я уже говорил, Степаненко чувствовал себя не лучшим образом. Это важные игроки, они выходят в «основе» и действуют очень хорошо. Но нам в любом случае нужно прибавлять в игре. Нужно смотреть уровень новых исполнителей, чтобы в будущем уметь играть с такими командами.

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    • Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги

    — Думаю, сегодня мы провели отличный матч. Давайте не будем забывать, что у нас было чуть более 48 часов на восстановление после игры с «Наполи», в которой мы потратили много сил, в том числе психологических. Мы на верном пути, но нужно продолжать в том же духе.

    Нападающий «Интера» Эдин Джеко

    — Мы заработали три важнейших очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нас сглазили — из-за отмененных голов. Но в итоге мы добились своего. В перерыве тренер сказал нам продолжать в том же духе, потому что команда играла очень хорошо в первом тайме.

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