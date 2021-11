«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции

7’ Угловой на правом фланге заработали «сине-бело-голубые». Разыграли мяч накоротке, после чего Ракицкий решил нанести неожиданный удар по воротам прямо с фланга, но попал в сетку лишь с внешней стороны.

12’ Малком получил передачу в лицевую, далее покатил мяч Дзюбе, которому неудобно было в борьбе наносить удар. Артём всё же нашёл Караваева, но его удар из центра штрафной хозяева блокировали.

27’ Вендел по центру протащил мяч до радиуса штрафной «Мальме», но в удар не вложился — Далин на месте.

28’ 1:0 Сёрен Рикс. Рикс в банальную «стеночку» обыгрался с Бирманчевичем, после чего с 13-ти метров пробил низом точно в цель. Защитники «Зенита» смотрели футбол, а Кержаков спасти команду не сумел.

38’ Сантос слева прострелил через штрафную «Мальме», Караваев подобрал мяч и пробил без лишних раздумий — мимо дальнего верхнего угла ворот.

50’ Пенальти! Дзюба выполнил проникающий пас в штрафную «Мальмё», Вендел убрал мяч в сторону — и получил по ногам от вратаря.

53’ Нет гола. Артём Дзюба пробил с «точки» практически по центру ворот «Мальме» — Далин ногой отразил мяч.

61’ Поразил ворота хозяев Дзюба, но взятие ворот не зафиксировано из-за офсайда Артёма, который замыкал диагональную прострельную передачу с правого фланга от Вендела. Просмотр ВАР подтвердил решение арбитра.

76’ После розыгрыша углового Вендел получил возможность пробить с лёта из пределов штрафной «Мальме», но попал в своего же партнёра по команде.

86’ Удаление! Остался «Зенит» в меньшинстве в концовке — Дмитрий Чистяков в пылу борьбы прыгнул в ноги защитнику и получил вторую жёлтую карточку.

90’ Пенальти! Повреждение получил Дзюба в борьбе за мяч в чужой штрафной площади — досталось в ухо Артёму от одного из защитников. После просмотра ВАР арбитр принял решение о назначении пенальти.

90+2’ 1:1 Ярослав Ракицкий (П). Очень чётко украинец пробил в правый нижний угол. Далин угадал направление удара, но спасти свою команду не смог.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Мальме» Серен Рикс, открывший счет во встрече.

Søren Rieks is the first player to score for Malmö in the Champions League since Markus Rosenberg vs Shakhtar in October 2015 ⚽️#UCL pic.twitter.com/NSD5FSdM6z