«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции

«Зенит» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Мальмё» — 1:1. Первая половина встречи осталась за хозяевами, но после перерыва гости прибавили в атаке и, оставшись в концовке в меньшинстве, спаслись благодаря пенальти на последней минуте. Эта ничья подарила команде Сергея Семака евровесну — участие в плей-офф Лиги Европы.

Ход матча

7’ Угловой на правом фланге заработали «сине-бело-голубые». Разыграли мяч накоротке, после чего Ракицкий решил нанести неожиданный удар по воротам прямо с фланга, но попал в сетку лишь с внешней стороны.

12’ Малком получил передачу в лицевую, далее покатил мяч Дзюбе, которому неудобно было в борьбе наносить удар. Артём всё же нашёл Караваева, но его удар из центра штрафной хозяева блокировали.

27’ Вендел по центру протащил мяч до радиуса штрафной «Мальме», но в удар не вложился — Далин на месте.

28’ 1:0 Сёрен Рикс. Рикс в банальную «стеночку» обыгрался с Бирманчевичем, после чего с 13-ти метров пробил низом точно в цель. Защитники «Зенита» смотрели футбол, а Кержаков спасти команду не сумел.

38’ Сантос слева прострелил через штрафную «Мальме», Караваев подобрал мяч и пробил без лишних раздумий — мимо дальнего верхнего угла ворот.

50’ Пенальти! Дзюба выполнил проникающий пас в штрафную «Мальмё», Вендел убрал мяч в сторону — и получил по ногам от вратаря.

53’ Нет гола. Артём Дзюба пробил с «точки» практически по центру ворот «Мальме» — Далин ногой отразил мяч.

61’ Поразил ворота хозяев Дзюба, но взятие ворот не зафиксировано из-за офсайда Артёма, который замыкал диагональную прострельную передачу с правого фланга от Вендела. Просмотр ВАР подтвердил решение арбитра.

76’ После розыгрыша углового Вендел получил возможность пробить с лёта из пределов штрафной «Мальме», но попал в своего же партнёра по команде.

86’ Удаление! Остался «Зенит» в меньшинстве в концовке — Дмитрий Чистяков в пылу борьбы прыгнул в ноги защитнику и получил вторую жёлтую карточку.

90’ Пенальти! Повреждение получил Дзюба в борьбе за мяч в чужой штрафной площади — досталось в ухо Артёму от одного из защитников. После просмотра ВАР арбитр принял решение о назначении пенальти.

90+2’ 1:1 Ярослав Ракицкий (П). Очень чётко украинец пробил в правый нижний угол. Далин угадал направление удара, но спасти свою команду не смог.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Мальмё — Зенит 1:1 Гол: 1:0 Сёрен Риекс (28') Мальмё: Йохан Далин, Эрик Ларссон, Анель Ахмедходжич, Франц Брорссон, Никлас Мойсандер, Сёрен Риекс, Серхио Пенья (Эрдаль Ракип, 78'), Оскар Левицки, Бонке Инносент, Велько Бирманчевич (Martin Olsson, 69'), Антонио-Мирко Колак Зенит: Артём Дзюба, Клаудиньо (Андрей Мостовой, 46'), Малком (Данил Круговой, 90'), Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (Александр Ерохин, 46'), Михаил Кержаков Предупреждения: Клаудиньо (36'), Йохан Далин (50'), Вендел (55'), Анель Ахмедходжич (56'), Дмитрий Чистяков (62'), Никлас Мойсандер (74'), Дмитрий Чистяков (86'), Сёрен Риекс (90 + 1')

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Мальме» Серен Рикс, открывший счет во встрече.

Søren Rieks is the first player to score for Malmö in the Champions League since Markus Rosenberg vs Shakhtar in October 2015 ⚽️#UCL pic.twitter.com/NSD5FSdM6z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021

Турнирная таблица

Уйдя от поражения, «Зенит» гарантировал себе итоговое третье место в турнирной таблице и евровесну — пусть и в Лиге Европы.

В соответствии с новым регламентом турнира петербуржцы сыграют в раунде стыковых матчей. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Игры пройдут 17 и 24 февраля 2022 года. Жеребьевка этой стадии состоится 13 декабря и начнется в 15:30 по петербургскому времени.

Шведы набрали свое второе очко и остались на последней позиции в группе.

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Следующие матчи

«Зенит» два ближайших матча проведет в РПЛ против ЦСКА (28 ноября) и «Ростова» (3 декабря), прежде чем в рамках 6-го тура Лиги чемпионов принять на своем поле «Челси» (8 декабря).

Календарь и таблица РПЛ

У «Мальме» впереди матчи шведский Высшей лиги с «Кальмаром» (28 ноября) и «Хальмстадом» (5 декабря) в Бундеслиге. Групповой этап Лиги чемпионов он завершит выездом к «Ювентусу» (8 декабря).

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Игра была нервная, рваная. В первом тайме надо было играть выше, смелее. Защитники почему-то прижимались, не играли настолько агрессивно, насколько хотелось бы. Подсознательно ответственность за результат где-то давила на команду. Во втором тайме играли, старались. По накалу, самоотдаче, желанию — молодцы. Вендел доиграл матч с рассечением до кости — это просто невероятно. За второй тайм ребятам большое спасибо.

Сергей Семак: «Думаю, результат справедлив»

Главный тренер сине-бело-голубых — о ничьей в Швеции. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 23, 2021

Йон-Даль Томассон, главный тренер «Мальме»

— В этом году Рождество слишком рано пришло в Россию. Сегодня было много ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как забили гол. Мы хорошо играли против отличного соперника, который тратит по сто миллионов евро в год.

🗣️ JDT: «Laget gör en fantastisk match. De var outstanding.»#UCL — Malmö FF (@Malmo_FF) November 23, 2021

Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита»

— Игра была очень тяжелой. Первый тайм давался непросто. Надо было сразу начинать так, как мы начали второй тайм. Понятно, счет давил. Но все равно получилось два разных тайма. Не то чтобы побаивались соперника. Да, что-то не получалось в атаке, из обороны неправильно выходили, какая-то скованность была, но главное, что потом переломили ситуацию. Очень надеюсь, что весной мы покажем хороший футбол и хороший результат в Лиге Европы.

Деян Ловрен, защитник «Зенита»

— Удовлетворен. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжелая игра, но, полагаю, мы заслуживали в итоге этого набранного очка. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы. Мы должны сыграть лучше, чем в Лиге чемпионов. Будет нелегко, потому что там хорошие команды, — потребуются правильные настрой и мотивация, чтобы пройти как можно дальше.

Ярослав Ракицкий, защитник «Зенита»

— Вышли в еврокубковую весну — уже хорошо. Согласен, что сыграли неважно. Но добились результата. После пропущенного гола началась какая-то паника, неразбериха. Непонятно... Лига чемпионов — это праздник. Я все время это партнерам говорю. Мы должны играть, не боясь за результат, не боясь допустить ошибку. Надо что-то менять. Что? Может, в башке поковыряться. Этот вопрос надо тренерам задавать.