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    «Бавария» идет без потерь. Чудо-гол Левандовски помог мюнхенцам в Киеве

    Мюнхенская «Бавария» одержала выездную победу со счетом 2:1 над киевским «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было

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    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски
    Киевское «Динамо» имело массу моментов у ворот Мануэля Нойера, но реализовало лишь один, тогда как «Бавария» отличилась дважды, поэтому едет домой в хорошем настроении.

    Ход матча

    6’ Неплохой момент у «Динамо». Карлос Де Пена промчался по левому краю и вырезал передачу в центр штрафной на Илью Шкурина, но тот не дотянулся, после чего Лукас Эрнандес вынес мяч за пределы поля.

    14’ 0:1 Роберт Левандовски. А вот и быстрый гол от «Баварии». Бенжамен Павар прострелил низом в штрафную, мяч отскочил от Ильи Забарного и прилетел к Левандовски, который шикарным ударом в падении через себя поразил правый нижний угол.

    28’ Виктор Цыганков с правого фланга сделал проникающую передачу в направлении Виталия Буяльского и Шкурина, но никто из них к мячу не поспел.

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    • 29’ Какой момент! Люка Эрнандес не пустил Цыганкова к мячу, игровой снаряд отскочил в сторону Нойера, а тот, пытаясь его вынести, махнул мимо. В итоге сфера угодила в дальнюю штангу и вылетела в поле. Повезло «Баварии».

    35’ Цыганков из-за пределов штрафной пробил по воротам, мяч угодил в кого-то из защитников и прилетел в руки Нойеру.

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    38’ Показалось, что Эрнандес в своей штрафной сбил с ног Буяльского. Арбитр пошел смотреть видеоповтор, но пенальти все-таки не назначил.

    42’ 0:2 Кингсли Коман. «Динамо» играет активнее, а забивает все равно «Бавария». Корентен Толиссо забросил мяч в направлении Томаса Мюллера, тот остроумно пропустил на Комана, который мощным ударом направил снаряд под перекладину!

    45+1’ Толиссо обработал мяч на подступах к штрафной и мощно пробил под правую штангу. Георгий Бущан в красивом прыжке перевел на угловой.

    47’ Николай Шапаренко ворвался в штрафную, обыгрался с Буяльским и пробил в ближний угол — Нойер отбил на него же, а потом уже лежа отразил еще один удар хавбека «Динамо».

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    • 62’ «Бавария» засушила игру в начале второго тайма, и в этом ее не стоит винить, ведь счет ее полностью устраивает, да и поле из-за снега и прохладной погоды нельзя назвать идеальным.

    70’ 1:2 Денис Гармаш. А вот и первый гол «Динамо» в групповом этапе! Цыганков получил мяч у правого края штрафной и покатил его на Гармаша, который технично пробил низом в левый угол мимо Нойера.

    74’ Опасно! После углового мяч прилетел к Сидорчуку, который издалека нанес мощный удар по воротам, но в сторону отбил Нойер. На подборе оказался Буяльский, прострел которого чуть не замкнул на дальней штанге Цыганков.

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    • 78’ Ответ от «Баварии». Леон Горецка сделал навес, Левандовски принял мяч спиной к воротам, развернулся и резко пробил — рядом со штангой.

    79’ «Динамо» в атаке. Александр Караваев прострелил на линию штрафной, Буяльский сделал аккуратную скидку на Цыганкова, а тот не попал совсем чуть-чуть в ближний от себя угол.

    90+1’ Последний шанс спастись! Цыганков издалека нанес удар с отскоком от газона и угодил в стойку. При этом Нойер, вроде как, ситуацию контролировал.

    90+4’ Финальный свисток.

    Лучшим игроком матча признан левый защитник «Баварии» Альфонсо Дейвис.

    Турнирная таблица

    «Бавария» оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов еще по итогам предыдущего тура, а теперь и вовсе стала недосягаема для преследователей, набрав 15 очков из 15 возможных.

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    • У «Динамо» все еще 1 балл, с которым трудно на что-то рассчитывать. Хотя, если «Бенфика» проиграет «Барселоне» на «Камп Ноу», у киевлян еще будет шанс зацепиться за Лигу Европы.

    Таблица группы E
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    «Динамо» два ближайших матча проведет в УПЛ против «Миная» (27 ноября) и «Вереса» (4 декабря), прежде чем отправится в Лиссабон на игру с «Бенфикой» (8 декабря).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Баварии» впереди матчи с Арминией (27 ноября) и дортмундской «Боруссией» (4 декабря) в Бундеслиге. Групповой этап Лиги чемпионов она завершит домашней игрой с «Барселоной» (8 декабря).

    Прямая речь

    Юлиан Нагельсманн, главный тренер «Баварии»

    — Учитывая обстоятельства, кадровую ситуацию и тот факт, что Люка Эрнандес также был заменен из-за травмы, я думаю, это была заслуженная победа. У нас были ситуации, когда нам не хватало последнего паса, нам не повезло с пропущенным голом. В целом все было хорошо. У «Киева» было шесть или семь переходных ситуаций, в которых мы могли бы лучше защищаться. Мы должны действовать лучше. Нам еще предстоит пройти долгий путь, и, в конце концов, мы должны быть стабильнее, потому что было слишком много ситуаций, в которых соперник мог забить.

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    • Мирча Луческу, главный тренер «Динамо»

    — Этот гол мог прийти и раньше. И в двух матчах с «Барселоной», и в матче с «Бенфикой». Но не получилось. В этих поединках была ровная игра, и мы могли добиться в них большего. Ну а в Мюнхене с «Баварией» после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал, матч был проигран. Сегодня я попросил ребят сыграть с такой самоотдачей, чтобы после финального свистка они уходили с поля с высоко поднятой головой. Забитый сегодня гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли оформить его раньше. Большой плюс этих матчей состоит в росте команды. Наши игроки стали более увереннее действовать, более смелее, они почувствовали, что свой талант и работоспособность могут направить на результат. Это радует, что прогресс виден. С «Бенфикой» и «Барселоной» мы играли на равных. А эти команды проигрывали «Баварии» более крупно, чем мы сегодня. К грандам всегда особое отношение со стороны судей, они всегда их защищают. Сегодня в очередной раз в этом можно было убедиться. Считаю, мы не заслуживали поражения.

    Денис Гармаш, нападающий «Динамо»

    — Радует, что прервали безголевую серию — забили гол. Но «Бавария» есть «Бавария» — нам было тяжело. Во втором тайме пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили — но проиграли. Очень жаль. Когда на выезде играли, контратаки не получались. Сейчас их было больше, и наши болельщики помогали — мы шли вперед. «Бавария» уже из группы вышла — они играли более раскрепощенно, плюс снег был непривычным для них. Думаю, они чуть расслабились. Забил — хорошо, но не взяли 3 очка — это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать при обороне защищаться.

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    • Томаш Кендзера, защитник «Динамо»

    — Сегодня мы сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали много опасных моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько потрясающих сейвов. Наш тренер попросил нас сыграть так, чтобы потом мы могли собой гордиться. Мы выложились на все сто.

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