«Бавария» идет без потерь. Чудо-гол Левандовски помог мюнхенцам в Киеве

6’ Неплохой момент у «Динамо». Карлос Де Пена промчался по левому краю и вырезал передачу в центр штрафной на Илью Шкурина, но тот не дотянулся, после чего Лукас Эрнандес вынес мяч за пределы поля.

14’ 0:1 Роберт Левандовски. А вот и быстрый гол от «Баварии». Бенжамен Павар прострелил низом в штрафную, мяч отскочил от Ильи Забарного и прилетел к Левандовски, который шикарным ударом в падении через себя поразил правый нижний угол.

28’ Виктор Цыганков с правого фланга сделал проникающую передачу в направлении Виталия Буяльского и Шкурина, но никто из них к мячу не поспел.

29’ Какой момент! Люка Эрнандес не пустил Цыганкова к мячу, игровой снаряд отскочил в сторону Нойера, а тот, пытаясь его вынести, махнул мимо. В итоге сфера угодила в дальнюю штангу и вылетела в поле. Повезло «Баварии».

35’ Цыганков из-за пределов штрафной пробил по воротам, мяч угодил в кого-то из защитников и прилетел в руки Нойеру.

38’ Показалось, что Эрнандес в своей штрафной сбил с ног Буяльского. Арбитр пошел смотреть видеоповтор, но пенальти все-таки не назначил.

42’ 0:2 Кингсли Коман. «Динамо» играет активнее, а забивает все равно «Бавария». Корентен Толиссо забросил мяч в направлении Томаса Мюллера, тот остроумно пропустил на Комана, который мощным ударом направил снаряд под перекладину!

45+1’ Толиссо обработал мяч на подступах к штрафной и мощно пробил под правую штангу. Георгий Бущан в красивом прыжке перевел на угловой.

47’ Николай Шапаренко ворвался в штрафную, обыгрался с Буяльским и пробил в ближний угол — Нойер отбил на него же, а потом уже лежа отразил еще один удар хавбека «Динамо».

62’ «Бавария» засушила игру в начале второго тайма, и в этом ее не стоит винить, ведь счет ее полностью устраивает, да и поле из-за снега и прохладной погоды нельзя назвать идеальным.

70’ 1:2 Денис Гармаш. А вот и первый гол «Динамо» в групповом этапе! Цыганков получил мяч у правого края штрафной и покатил его на Гармаша, который технично пробил низом в левый угол мимо Нойера.

