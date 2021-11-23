ЛЧ. «МЮ» вышел в 1/8 финала, «Зенит» играет с «Мальме»

Группа А
«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»24 ноября, 23:00 мск
«Брюгге» — «Лейпциг»24 ноября, 23:00 мск
Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.
Группа B
«Атлетико» — «Милан»24 ноября, 23:00 мск
«Ливерпуль» — «Порту»24 ноября, 23:00 мск
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 1.
Группа C
«Бешикташ» — «Аякс»24 ноября, 20:45 мск
«Спортинг» — «Боруссия» Д24 ноября, 23:00 мск
Группа С: 1. «Аякс» — 12 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Спортинг» — 6; .4. «Бешикташ» — 0.
Группа D
«Интер» — «Шахтёр»24 ноября, 20:45 мск
«Шериф» — «Реал Мадрид»24 ноября, 23:00 мск
Группа D: 1. «Реал» — 9, 2. «Интер» — 7, 3. «Шериф» — 6 очков, 4. «Шахтер» — 1.
Группа E
«Динамо» К — «Бавария» 1:2
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над киевским «Динамо» в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы E, которая прошла на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Чемпионы Германии открыли счет уже на 14-й минуте, когда Роберт Левандовски поразил цель эффектным ударом в падении через себя.
На 42-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», точно пробив под перекладину после паса Корентена Толиссо.
«Сине-белые» забили первый гол на групповом этапе на 70-й минуте. Виктор Цыганков сделал пас в чужую штрафную на Дениса Гармаша, который в ближнем бою переиграл Мануэля Нойера.
«Барселона» — «Бенфика»
Группа E: 1. «Бавария» — 15 очков, 2. «Барселона» — 6, 3. «Бенфика» — 4, 4. «Динамо» Киев — 1.
Группа F
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» 0:2
Испанский «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.
Счет в матче был открыт на 78-й минуте, благодаря ошибке голкипера испанцев. Рульи от своих ворот сделал слишком слабый пас — Фред накрыл соперника и сделал пас к штрафной на Криштиану Роналду, который технично перебросил вратаря.
А на 90-й минуте Джейдон Санчо снял все вопросы о победителе матча. Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Фернандеш отдал дальше на Санчо, который хлёстко пробил под перекладину.
«Янг Бойз» — «Аталанта»
Группа F: 1. МЮ — 10 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.
8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».
Группа G
«Лилль» — «Зальцбург»
«Севилья» — «Вольфсбург»
Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Лилль» — 5, 3. «Вольфсбург» — 5, 4. «Севилья» — 3.
Группа H
«Мальме» — «Зенит»
«Челси» — «Ювентус»
Группа Н: 1. «Ювентус» — 12 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.