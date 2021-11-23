ЛЧ. «МЮ» вышел в 1/8 финала, «Зенит» играет с «Мальме»

23 и 24 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Группа А

«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»

«Брюгге» — «Лейпциг»

Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. ПСЖ — 8; 3. «Брюгге» — 4; 4. «РБ Лейпциг» — 1.

Группа B

«Атлетико» — «Милан»

«Ливерпуль» — «Порту»

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 1.

Группа C

«Бешикташ» — «Аякс»

«Спортинг» — «Боруссия» Д

Группа С: 1. «Аякс» — 12 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Спортинг» — 6; .4. «Бешикташ» — 0.

Группа D

«Интер» — «Шахтёр»

«Шериф» — «Реал Мадрид»

Группа D: 1. «Реал» — 9, 2. «Интер» — 7, 3. «Шериф» — 6 очков, 4. «Шахтер» — 1.

Группа E

«Динамо» К — «Бавария» 1:2

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над киевским «Динамо» в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионы Германии открыли счет уже на 14-й минуте, когда Роберт Левандовски поразил цель эффектным ударом в падении через себя.

На 42-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», точно пробив под перекладину после паса Корентена Толиссо.

«Сине-белые» забили первый гол на групповом этапе на 70-й минуте. Виктор Цыганков сделал пас в чужую штрафную на Дениса Гармаша, который в ближнем бою переиграл Мануэля Нойера.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур «Динамо» (Киев, Украина) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 1:2 (0:2) Голы: Гармаш, 70 — Левандовски, 15; Коман, 42Динамо К: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев, 76), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Гармаш, 46), Цыганков, Шкурин (Витинью, 46)Бавария: Нойер, Павар, Дэйвис, Эрнандез (Сарр, 48), Ньянзу (Тильман, 85), Горецка, Толиссо, Левандовски, Сане (Ричардс, 88), Коман (Рока, 67), МюллерПредупреждения: Шапаренко 32 — Сарр 52

«Барселона» — «Бенфика»

Группа E: 1. «Бавария» — 15 очков, 2. «Барселона» — 6, 3. «Бенфика» — 4, 4. «Динамо» Киев — 1.

Группа F

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» 0:2

Испанский «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

Счет в матче был открыт на 78-й минуте, благодаря ошибке голкипера испанцев. Рульи от своих ворот сделал слишком слабый пас — Фред накрыл соперника и сделал пас к штрафной на Криштиану Роналду, который технично перебросил вратаря.

А на 90-й минуте Джейдон Санчо снял все вопросы о победителе матча. Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Фернандеш отдал дальше на Санчо, который хлёстко пробил под перекладину.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:2 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (78'), 0:2 Джейдон Санчо (90') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступинан (Даниэль Раба, 79'), Йереми Пино (Самуэль Чуквезе, 73'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Мойсес Гомес (Булайе Диа, 84'), Ману Тригерос (Альберто Морено, 73'), Arnaut Danjuma Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Неманья Матич, 90'), Антони Марсьяль (Маркус Рашфорд, 66'), Донни ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66'), Джейдон Санчо (Хуан Мата, 90'), Фред, Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Йереми Пино (33'), Донни ван де Бек (41')

«Янг Бойз» — «Аталанта»

Группа F: 1. МЮ — 10 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.

8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».

Группа G

«Лилль» — «Зальцбург»

«Севилья» — «Вольфсбург»

Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Лилль» — 5, 3. «Вольфсбург» — 5, 4. «Севилья» — 3.

Группа H

«Мальме» — «Зенит»

«Челси» — «Ювентус»

Группа Н: 1. «Ювентус» — 12 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.