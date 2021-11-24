«МЮ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на провальные действия руководства

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», а также исполнительный вице-президент Эд Вудворд и директор Ричард Арнольд, несомненно, отпразднуют победу команды над «Вильярреалом со счетом 2:0, которая вывела клуб в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе F. Хотя руководство "МЮ" этого не заслуживает.

Они провально решили вопрос увольнения Уле-Гуннара Сульшера, дав новичку Майклу Каррику чуть более 48 часов и две тренировки для подготовки к тяжелому выезду в Испанию. Они настроили его на провал.

Но, как часто они уже делали это на евроарене в этом сезоне, "Манчестер Юнайтед", нашел способ добиться результата.

Ну, или Криштиану Роналду нашел способ. Он забил свой шестой гол в пяти матчах Лиги чемпионов этого сезона, за которым последовал первый гол Джейдона Санчо после перехода из "Боруссии" Дортмунд. Эти мячи означают, что "МЮ" будет играть в плей-офф в следующем году.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Вместе с этим "МЮ" получит приятный финансовый бонус. Однако этот выход в плей-офф команда гарантировала, несмотря на то, что накануне одного из важнейших матчей сезона руководство назначило неопытного тренера и сделало этого после того, как Сульшер почти все две недели международной паузы оставался на своем посту.

Каррик вместе с другими тренерами — Майком Фелланом и Кираном МакКенной — сохранили свою работу, когда Сольшер ушел. Но это было боевым крещением для человека, не имевшего опыта работы главным тренером. Игра команды была не очень красивой, особенно в первом тайме, но этого следовало ожидать после пары дней.

Каррику необходимо было, чтобы Давид Де Хеа был в своей лучшей форме, чтобы сыграть "на ноль" после 19 пропущенных мячей в семи предыдущих играх Сульшера. В то же время на другом конце поля Роналду и Санчо воспользовались двумя редкими возможностями.

Гол Джейдона Санчо globallookpress.com

После финального свистка Каррик подошел к английским фанатам, которые спели: "Каррик, ты знаешь, сложно поверить, что это не Скоулз", — песню времен его карьеры, переделанную на мотив хита 70-х.

Это было заслуженно. И если экс-полузащитник сборной Англии продолжит тренерскую карьеру, вряд ли ему придется столкнуться с более серьезными проблемами, чем те два дня, которые остались позади. Он может поблагодарить своих боссов за это.

"У нас есть нужный результат. Учитывая то, что нам пришлось пройти за последние пару дней, было бы глупо рассчитывать на яркий футбол в нашем исполнении и на то, что все будет замечательно", — сказал Каррик.

"Результат — большой плюс, потому что сложно спрятаться от того отрезка, который у нас был. Почувствовать вкус победы для игроков — это очень важно. Этот результат важен не для меня, он важен для клуба и для игроков. Этот вечер ни в коем случае не про меня. Это были несколько эмоциональных дней", — добавил он.

Каррик, надевший костюм и стоявший у бровки все 90 минут, на своей первой пресс-конференции в понедельник предположил, что, поскольку он так тесно сотрудничал с Сульшером и у него было так мало времени на подготовку после катастрофы в "Уотфорде", мало что могло бы измениться.

Тем не менее, он попытался внести изменения в состав, выставив Антони Марсьяля и Донни ван де Бека, а также оставив в запасе Маркуса Рашфорда и Бруну Фернандеша.

Фернандеш выглядел неприкасаемым при Сульшере. о даже после жалкого выступления на "Викэдж Роуд" для Каррика было смелым решением немедленно отказаться от услуг полузащитника сборной Португалии.

Фред и Алекс Теллес вернулись в составе, в схеме, которая выглядела как отход от обычного 4-2-3-1 Сульшера, с Марсьялем и Роналду впереди.

Майкл Каррик и Алекс ТеллесМайкл Каррик и Алекс Теллес globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторые вещи однако изменить сложнее, и в течение первых 45 минут наблюдалась привычная картина. Аарон Ван-Биссака терял мяч, Роналду в отчаянии вскидывал руки вверх, Де Хеа сделал два хороших сейва, а "Вильярреал" был лучшей командой на поле.

Первый тайм, который начался с того, что болельщики "Юнайтед" пели песни в поддержку Сульшера, закончился тем, что испанцы больше владели мячом и нанесли девять ударов против трех от "МЮ".

Стоит напомнить, что "Вильярреал" в настоящее время занимает 12-е место в Ла Лиге и выиграл три из своих 13 матчей в этом сезоне. Хотя "Уотфорд" начинал субботний день 17-м в таблице Премьер-лиги, но на фоне "Юнайтед" выглядел как смесь сборной Бразилии образца ЧМ-1970 и "Гарлем Глобтроттерс".

Де Хеа снова пригодился после перерыва, совершив свой лучший сэйв в матче после удара Ману Тригероса. А Арно Данжума не использовал хороший момент, пробив над перекладиной. Но когда Каррик в середине тайма выпустил Фернандеша и Рашфорда, игра изменилась.

Фернандеш начал создавать моменты, а Санчо выглядел более живо, что вынудило Джеронимо Рульи совершить хороший сэйв.

"Первый тайм был напряженным, мы долго входили в игру, и вы могли видеть, что чем чаще забираем мяч, тем больше становится наша вера в себя. Я думал, что после перерыва мы будем выглядеть лучше, но в начале второго тайма пришлось непросто. Мы попросили игроков изменить это, и в конце концов все получилось. Каждый сыграл свою роль. Была настоящая энергия, единение и поддержка друг друга", — сказал Каррик.

"МЮ" все равно понадобился подарок от "Вильярреала", чтобы Роналду открыл счет в матче на 78-й минуте. А на последних секундах отличился Санчо — сильным ударом, который опровергает то, что ему не хватает уверенности в себе. Несмотря на то, что все было против них, "МЮ", Роналду и их новый временный тренер справились.