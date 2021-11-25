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    Гвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ

    «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 над «Пари Сен-Жермен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было

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    «Манчестер Сити» — ПСЖ
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    «Манчестер Сити» — ПСЖ
    «Манчестер Сити» одержал волевую домашнюю победу в матче с ПСЖ — 2:1. В первом тайме «горожане», доминируя на поле, не реализовали свои голевые шансы. После перерыва парижане открыли счёт, но получили два гола в ответ. Команда Хосепа Гвардиолы гарантировала себе первое место в группе А, а коллектив Маурисио Почеттино застолбил вторую строчку.

    Ход матча

    6’ Со стандарта последовала подача на дальний угол вратарской площади ПСЖ, откуда Родри головой пробивал в противоход Навасу, но мяч с линии ворот удалось выбить головой Кимпембе.

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    • 7’ Атака «Ман Сити» продолжилась, и с острого угла мощно в ближнюю «девятку» пробивал Марез, но Навас не дрогнул, и сумел перевести мяч на угловой.

    18’ Красиво распасовали мяч «горожане» в парижской штрафной площади, и с правого края Марез прицельно пробивал в дальний верхний угол. Хакими в прыжке макушкой коснулся мяча, и снаряд пролетел над перекладиной.

    «Манчестер Сити» — ПСЖ

    26’ Мендеш подключился в атаку гостей левым флангом, с мячом сместился в центр, и пробивал с правой ноги из-за пределов штрафной площади «Ман Сити», но слабовато получилось, и мяч легко поймал Эдерсон.

    29’ С правого фланга прострельная передача прошла на дальний край штрафной площади ПСЖ на Стерлинга, который в касание аккуратно скатывал мяч в центр на Зинченко, который тут же палил по воротам, но на пути мяча оказался Маркиньос.

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    • 33’ От бедра Нуну Мендеша мяч отскочил в центр штрафной ПСЖ, откуда Гюндоган нанёс удар без помех — в штангу.

    34’ Марез с правого фланга сместился в центр, и прицельно пробивал на исполнение в дальний нижний угол, но Навас в эффектном броске потащил мяч на угловой.

    «Манчестер Сити» — ПСЖ

    44’ Выскочили в контратаку парижане три в два после обрезки Стоунса. Прошла передача на левый край штрафной площади на Мбаппе, который пробивал на исполнение в дальний верхний угол, но выше цели мяч полетел.

    50’ 0:1 Килиан Мбаппе. Месси протащил мяч на левый край штрафной площади «Сити», прострелил в центр, а мяч рикошетом от одного из защитников отскочил на правый край, где без опеки оказался Мбаппе. Эдерсон тут же ринулся навстречу французу, но нападающий чётко пробить между ног бразильцу.

    «Манчестер Сити» — ПСЖ

    58’ Неймар выдал точный пас на правый край штрафной площади «Сити» на Мбаппе, который простреливал вдоль ворот, но Стоунсу удалось разрядить обстановку выносом мяча подальше.

    63’ 1:1 Рахим Стерлинг. Прошла передача от Родриго в штрафную ПСЖ за спины защитникам, Уолкер от лицевой в полёте сделал аккуратную скидку во вратарскую, а Стерлинг уже протолкнул мяч в ближний угол ворот.

    «Манчестер Сити» — ПСЖ

    73’ Неймар красиво обыгрался в пас с Ди Марией, обыграл Стоунса, но, оказавшись с глазу на глаз с Эдерсоном, двинул мяч мимо створа ворот.

    76’ 2:1 Габриэл Жезус. Марез совершил очередной роскошный кросс на дальний угол вратарской ПСЖ, после чего Бернарду Силва в касание тонко скинул мяч на Жезуса — и Габриэл расстрелял ворота.

    «Манчестер Сити» — ПСЖ

    86’ Прошла передача на левый край штрафной площади «Сити», но Неймар под прессингом двух соперников не сумел там заработать хотя бы угловой для своей команды.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Манчестер Сити — ПСЖ 2:1
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (50'), 1:1 Рахим Стерлинг (63'), 2:1 Габриэл Жезус (77') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Александр Зинченко (Габриэл Жезус, 54'), Рияд Марез, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Идрисса Гана Гейе (Анхель Ди Мария, 68'), Леандро Даниэль Паредес, Андер Эррера (Перейра Данилу, 61'), Nuno Mendes (Тило Керер, 68'), Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Кейлор Навас Предупреждения: Родриго Эрнандес (55'), Жоау Канселу (80'), Габриэл Жезус (90 + 3')

    Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

    Турнирная таблица

    «Манчестер Сити» набрал 12 очков и досрочно занял первое место в группе А, «ПСЖ» остался на второй строчке с восемью очками.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Обе команды вышли из группы благодаря победе «Лейпцига» в параллельной игре .

    Группа А

    Следующие матчи

    «Манчестер Сити» три ближайших матча проведет в АПЛ против «Вест Хэма» (28 ноября), «Астон Виллы» (30 ноября) и «Уотфорда» (4 декабря), прежде чем в рамках 6-го тура Лиги чемпионов отправиться в гости к «Лейпцигу» (7 декабря).

    Календарь и таблица АПЛ

    У ПСЖ впереди матчи Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (28 ноября), «Ниццей» (1 декабря) и «Лансом» (4 декабря). Групповой этап Лиги чемпионов он завершит домашним матчем с «Брюгге» (7 декабря).

    Прямая речь

    Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

    — Это была хорошая игра. Когда они контролировали мяч в финальной трети поля у наш ворот, это всегда было опасно. Но тем не менее мы сыграли здорово, как и в первом матче. К сожалению, мы не реализовали свои моменты в первом тайме. После гола «ПСЖ» мы были в нокауте 5-10 минут. Спасибо болельщикам, чтобы пришли и поддержали нас. Вечер получился замечательным для нас.

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    Мы выходим в плей-офф Лиги чемпионов пять или шесть лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе, так что я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит и ничья, но все равно одержали победу. Я всегда полагал, что чем дальше их форварды от наших ворот, тем безопаснее для нас. Сближаясь, они находили свободное пространство. Вспомните момент с промахом Неймара. Они создали его из ничего. У них очень хорошая атака. Мы должны были защищаться как команда. Не видел статистику, но считаю, что мы сегодня были великолепны.

    Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ

    — Преимущество «Сити» по владению мячом было не таким уж большим, 55 на 45. Большое преимущество — это когда 70 на 30. Никакой паники у нас не было. Соперник был лучше в первом тайме. Чтобы понять, как все складывалось в первом тайме, нужно посмотреть, сколько ошибок было у нас, а сколько у них.

    Все футбольные трансферы

    Второй тайм мы начали получше, открыли счет. Однако нужно было кое-что поменять после того, как «Сити» сравнял счет. В итоге мы пропустили второй гол. Нам нужно оттолкнуться от нашей игры во втором тайме, это действительно то, что мы хотим видеть. Я очень доволен всеми игроками. Здорово выйти в следующий раунд ЛЧ, учитывая те обстоятельства, что были в начале сезона.

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