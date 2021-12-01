Карпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова

В начале недели Валерий Карпин провел в одной из московских гостиниц встречу с игроками сборной России. Сразу после этого главный тренер национальной команды пообщался с журналистами. И ответы Карпина в очередной раз подтвердили, что сборной, похоже, нужен новый тренер.

О чем общался с игроками?

По словам Карпина, на встрече говорили о предстоящем матче с Польшей, а также о поражении от Хорватии. Почему именно сейчас? Все просто: Карпин посчитал, что такая беседа с командой будет полезна перед тем, как футболисты уйдут в отпуск, а потом отправятся на сборы со своими клубами.

Но делиться секретными подробностями (не исключено, что делиться попросту нечем) тренер не захотел: «Ни футболисты вам не сказали, ни я не буду говорить, о чем мы беседовали на встрече. Зачем открываться? Не буду».

Карпин также добавил, что хотел бы проводить подобные встречи каждую неделю, но это невозможно по ряду объективных причин. Но в январе-феврале тренерский штаб посетит зимние сборы клубов в ОАЭ, Испании и Турции.

Снова ничего не сказал о своих ошибках, но напомнил про психологию

Карпин обсуждает с журналистами поражение от Хорватии третью неделю подряд, но за это время так ни разу и не обмолвился о том, что, возможно, тоже допустил определенные ошибки. Например, тактические. Думать о том, что с его стороны все было идеально, просто глупо.

Но при этом снова сделал акцент на психологии. По его мнению, именно здесь кроется главная проблема футболистов сборной.

Очевидно, что Карпин обвинял игроков в трусости, хотя этого слова он старается избегать: «Говорили про психологию. Игроки сказали, что с Хорватией все было из-за головы. Дело не в трусости. Не привязывайтесь к этим словам. Ответственность за результат всегда давит по-разному. Ошибся один раз — второй не хочет ошибаться. Хотелось бы, чтобы такого больше никогда не происходило. Отклик от своих слов, что они прятались от мяча, я нашел. Не могу об этом говорить. Игроки не боялись Хорватию, это была ответственность. Никто никого не испугался, еще раз. Модрича никто не боялся, не было такого».

И все-таки дело в трусости. Но это мнение исключительно главного тренера, который теперь не знает, как выкрутиться из этой неприятной ситуации.

Странные разговоры про веру в игроков

Перекладывание ответственности — это, по всей видимости, не самая приятная черта характера Карпина.

После этих слов сложно поверить, что Карпин находится на своем месте: «Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это свято… нет, слепо, слепо верю. Моя задача — добиться, чтобы они играли, а не отбивались. Сегодняшняя встреча это подтвердила. Я это сказал, а они поверили. Почему я сейчас уверен, что они поверили в мои слова? Потому что без веры нельзя жить. Людям свойственно ошибаться. Я вчера ехал в метро — ко мне подходили люди. Не знаю, поддержка это или нет, но вряд ли будут подходить те, кто меня не поддерживает».

Если не знать автора этих слов, можно подумать, что сборную России теперь тренирует Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп, которые вдруг заговорили о таких важных в наше время темах, как психология и ментальность. Но, нет, это Валерий Карпин.

Карпину нужна была встреча с журналистами, а не с игроками

Просто так собрать пресс-конференцию тренер не мог, поэтому пришлось искать повод. И он нашелся, хотя и не самый очевидный. В последний день ноября Карпин вдруг решил провести встречу с игроками, которая вызвала логичный интерес у СМИ.

Но ничего нового от Карпина мы не услышали. И вообще, это было больше похоже на попытку вернуть доверие, в том числе со стороны футболистов, которых наверняка шокировали заявления их тренера после неудачного матча с Хорватией.

В общем, очередные ответы Карпина разочаровали. И до сих пор остается неясным, почему многие считают, его чуть ли не самым харизматичным человеком в российском футболе. Харизматичные люди ведут себя иначе. А харизма Карпина — миф, навязанный журналистами.

Снова не убедил, что хочет возглавлять сборную России

Еще одна тема — контракт Карпина с РФС. Действующее соглашение рассчитано до 31 марта 2022 года. Что дальше? Карпин не знает. Или не хочет говорить правду.

Понятно, что многое зависит от результата в стыковых матчах. И все-таки можно было сказать, что есть большое желание попасть на чемпионат мира, остаться в сборной и т.д.

Но вместо этого: «Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем. Нравится ли мне? По какой шкале? Клубная работа другая, но такая же интересная. Какая интереснее — не могу сказать».

Чего хочет Карпин, похоже, не знает даже сам Карпин . Но есть подозрение, что он все-таки мечтает вернуться в «Ростов». Кстати, донской клуб после увольнения Юрия Семина, по сути, так и не нашел нового главного тренера. Официально этот пост теперь занимает Виталий Кафанов, который в то же время является тренером вратарей сборной России. В общем, «Ростов» ждет. Но это не точно.

Еще раз: сборной нужен новый тренер

И нужен прямо сейчас. Не нужно ждать весны, когда Россия проиграет Польше и упустит последний шанс попасть на ЧМ-2022. Карпину сложно, и, похоже, у него нет большого желания оставаться в сборной. Нужен тот, кто будет спокойно работать в любых обстоятельствах и при этом не дергаться после первой же неудачи.

Станислав Черчесов globallookpress.com

И такой кандидат есть. Это Станислав Черчесов. Не самое популярное мнение, но в текущей ситуации — это просто идеальный вариант. А тем более на фоне слухов о том, что Черчесов может возглавить сборную Польши...Вы можете себе представить, что будет, если поляки вместе с Черчесовым обыграют Россию? Не надо, лучше не представляйте.

Но самое главное, Черчесов точно знает, что нужно делать. В отличие от Карпина, у которого виноваты только бесхарактерные футболисты. И для игроков смена тренера точно не станет потрясением. Может, Черчесов не самый большой специалист по общению с журналистами, но общий язык с командой он точно найдет. И как тренер он явно не слабее Карпина.

Пора действовать.