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    Карпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова

    Несколько мыслей после очередного общения Валерия Карпина с журналистами

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    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин
    В начале недели Валерий Карпин провел в одной из московских гостиниц встречу с игроками сборной России. Сразу после этого главный тренер национальной команды пообщался с журналистами. И ответы Карпина в очередной раз подтвердили, что сборной, похоже, нужен новый тренер.

    О чем общался с игроками?

    По словам Карпина, на встрече говорили о предстоящем матче с Польшей, а также о поражении от Хорватии. Почему именно сейчас? Все просто: Карпин посчитал, что такая беседа с командой будет полезна перед тем, как футболисты уйдут в отпуск, а потом отправятся на сборы со своими клубами.

    Но делиться секретными подробностями (не исключено, что делиться попросту нечем) тренер не захотел: «Ни футболисты вам не сказали, ни я не буду говорить, о чем мы беседовали на встрече. Зачем открываться? Не буду».

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    • Карпин также добавил, что хотел бы проводить подобные встречи каждую неделю, но это невозможно по ряду объективных причин. Но в январе-феврале тренерский штаб посетит зимние сборы клубов в ОАЭ, Испании и Турции.

    Снова ничего не сказал о своих ошибках, но напомнил про психологию

    Карпин обсуждает с журналистами поражение от Хорватии третью неделю подряд, но за это время так ни разу и не обмолвился о том, что, возможно, тоже допустил определенные ошибки. Например, тактические. Думать о том, что с его стороны все было идеально, просто глупо.

    Но при этом снова сделал акцент на психологии. По его мнению, именно здесь кроется главная проблема футболистов сборной.

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    • Очевидно, что Карпин обвинял игроков в трусости, хотя этого слова он старается избегать: «Говорили про психологию. Игроки сказали, что с Хорватией все было из-за головы. Дело не в трусости. Не привязывайтесь к этим словам. Ответственность за результат всегда давит по-разному. Ошибся один раз — второй не хочет ошибаться. Хотелось бы, чтобы такого больше никогда не происходило. Отклик от своих слов, что они прятались от мяча, я нашел. Не могу об этом говорить. Игроки не боялись Хорватию, это была ответственность. Никто никого не испугался, еще раз. Модрича никто не боялся, не было такого».

    И все-таки дело в трусости. Но это мнение исключительно главного тренера, который теперь не знает, как выкрутиться из этой неприятной ситуации.

    Странные разговоры про веру в игроков

    Перекладывание ответственности — это, по всей видимости, не самая приятная черта характера Карпина.

    После этих слов сложно поверить, что Карпин находится на своем месте: «Я верю, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть. Я в это свято… нет, слепо, слепо верю. Моя задача — добиться, чтобы они играли, а не отбивались. Сегодняшняя встреча это подтвердила. Я это сказал, а они поверили. Почему я сейчас уверен, что они поверили в мои слова? Потому что без веры нельзя жить. Людям свойственно ошибаться. Я вчера ехал в метро — ко мне подходили люди. Не знаю, поддержка это или нет, но вряд ли будут подходить те, кто меня не поддерживает».

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    • Если не знать автора этих слов, можно подумать, что сборную России теперь тренирует Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп, которые вдруг заговорили о таких важных в наше время темах, как психология и ментальность. Но, нет, это Валерий Карпин.

    Карпину нужна была встреча с журналистами, а не с игроками

    Просто так собрать пресс-конференцию тренер не мог, поэтому пришлось искать повод. И он нашелся, хотя и не самый очевидный. В последний день ноября Карпин вдруг решил провести встречу с игроками, которая вызвала логичный интерес у СМИ.

    Но ничего нового от Карпина мы не услышали. И вообще, это было больше похоже на попытку вернуть доверие, в том числе со стороны футболистов, которых наверняка шокировали заявления их тренера после неудачного матча с Хорватией.

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    • В общем, очередные ответы Карпина разочаровали. И до сих пор остается неясным, почему многие считают, его чуть ли не самым харизматичным человеком в российском футболе. Харизматичные люди ведут себя иначе. А харизма Карпина — миф, навязанный журналистами.

    Снова не убедил, что хочет возглавлять сборную России

    Еще одна тема — контракт Карпина с РФС. Действующее соглашение рассчитано до 31 марта 2022 года. Что дальше? Карпин не знает. Или не хочет говорить правду.

    Понятно, что многое зависит от результата в стыковых матчах. И все-таки можно было сказать, что есть большое желание попасть на чемпионат мира, остаться в сборной и т.д.

    Но вместо этого: «Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем. Нравится ли мне? По какой шкале? Клубная работа другая, но такая же интересная. Какая интереснее — не могу сказать».

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    • Чего хочет Карпин, похоже, не знает даже сам Карпин. Но есть подозрение, что он все-таки мечтает вернуться в «Ростов». Кстати, донской клуб после увольнения Юрия Семина, по сути, так и не нашел нового главного тренера. Официально этот пост теперь занимает Виталий Кафанов, который в то же время является тренером вратарей сборной России. В общем, «Ростов» ждет. Но это не точно.

    Еще раз: сборной нужен новый тренер

    И нужен прямо сейчас. Не нужно ждать весны, когда Россия проиграет Польше и упустит последний шанс попасть на ЧМ-2022. Карпину сложно, и, похоже, у него нет большого желания оставаться в сборной. Нужен тот, кто будет спокойно работать в любых обстоятельствах и при этом не дергаться после первой же неудачи.

    Станислав Черчесов
    globallookpress.com

    И такой кандидат есть. Это Станислав Черчесов. Не самое популярное мнение, но в текущей ситуации — это просто идеальный вариант. А тем более на фоне слухов о том, что Черчесов может возглавить сборную Польши...Вы можете себе представить, что будет, если поляки вместе с Черчесовым обыграют Россию? Не надо, лучше не представляйте.

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    • Но самое главное, Черчесов точно знает, что нужно делать. В отличие от Карпина, у которого виноваты только бесхарактерные футболисты. И для игроков смена тренера точно не станет потрясением. Может, Черчесов не самый большой специалист по общению с журналистами, но общий язык с командой он точно найдет. И как тренер он явно не слабее Карпина.

    Пора действовать.

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