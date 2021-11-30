Кузяев о поражении от Хорватии: Если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому

Далер Кузяев Фото: globallookpress.com
Кузяев пропустил игру со сборной Хорватии из-за травмы.
«По поводу сборной могу сказать, что, если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому.
Против Хорватии была не самая лучшая наша игра, но ребятам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть вничью и напрямую выйти в Катар.
Не считаю это большой проблемой. Есть стыки, это еще одна возможность. Будут зимние сборы, к мартовским матчам, надеюсь, ребята подойдут без травм», — сказал Кузяев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Сборная России сыграет против Польши в первом стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.