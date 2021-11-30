Кузяев о поражении от Хорватии: Если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому

Полузащитник сборной Россиивысказался по поводу поражения от(0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Кузяев пропустил игру со сборной Хорватии из-за травмы.

«По поводу сборной могу сказать, что, если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому.

Против Хорватии была не самая лучшая наша игра, но ребятам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть вничью и напрямую выйти в Катар.

Не считаю это большой проблемой. Есть стыки, это еще одна возможность. Будут зимние сборы, к мартовским матчам, надеюсь, ребята подойдут без травм», — сказал Кузяев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная России сыграет против Польши в первом стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.