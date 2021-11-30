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    Кузяев о поражении от Хорватии: Если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому

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    Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался по поводу поражения от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    Кузяев пропустил игру со сборной Хорватии из-за травмы.

    «По поводу сборной могу сказать, что, если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому.

    Против Хорватии была не самая лучшая наша игра, но ребятам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть вничью и напрямую выйти в Катар.

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    • Не считаю это большой проблемой. Есть стыки, это еще одна возможность. Будут зимние сборы, к мартовским матчам, надеюсь, ребята подойдут без травм», — сказал Кузяев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Сборная России сыграет против Польши в первом стыковом матче за право выхода на ЧМ-2022.

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