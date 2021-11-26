Россия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция российской стороны

Польша в группе

На стадии групповой квалификации поляки выступали в группе I, где также оказались сборные Англии, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино.

По итогу 10 поединков сборная Польши набрала 20 очков. Она одержала 6 побед, сыграла дважды вничью и столько же раз потерпела поражение. От англичан «белые орлы» отстали на 6 пунктов.

Все результаты польской команды в групповой стадии отборочного цикла:

Венгрия — Польша 3:3

Польша — Андорра 3:0

Англия — Польша 2:1

Польша — Албания 4:1

Сан-Марино — Польша 1:7

Польша — Англия 1:1

Польша — Сан-Марино 5:0

Албания — Польша 0:1

Андорра — Польша 1:4

Польша — Венгрия 1:2

Как видим, поляки показали вполне достойные результаты, особенно в матчах с англичанами. Последнее поражение от венгров обусловлено скорее безысходностью ситуации. То есть команда Пауло Соузы уже знала, что проходит в раунд стыковых матчей и до Англии за одну встречу точно не достанет. В связи с этим португалец поставил неосновной состав.

Анализ команды в целом

Поляки имеют очень гибкую тактическую подготовку. При Соузе они могут сыграть сразу по трем разным формациям. Это и 4-2-3-1, и 3-5-2, и 4-2-2-2. Последнюю «бело-красные» использовали чаще всего.

Игроки сборной Польши globallookpress.com

Еще одни преимуществом команды конечно же является атака во главе с Робертом Левандовски. Причем у Соузы выбор в плане форвардов огромен. Есть Милик, Пентек, а также молодежь в роли Свидерски и Буксы.

Соперник сборной России имеет очень крепкую среднюю линию, монолит которой составляют Гжегож Крыховяк, Якуб Модер и Петр Зелиньский.

По большому счету, Паулу Соуза имеет возможность настроить расстановку под нужные задачи, поскольку уровень исполнителей это позволяет.

Все прогнозы на футбол

В любом случае, Польша тоже имеет свои недостатки. Ее оборона допускала результативные ошибки в 7 из 10 матчей отборочной кампании. Венгры в обоих матчах как минимум дважды вскрывали польскую оборону. Албания положила полякам один мяч за две встречи. Возможности у сборной России должны быть, но при условии, что она выберет иную стратегию в сравнении с матчем против Хорватии.

В целом Польша имеет запредельную мотивацию, а когда она хорошо настроена, то и англичанам может доставить проблем, которым забивала в обоих случаях. Однозначно, россиянам стоит готовиться к серьезному противостоянию.

Кого следует особенно бояться

Теперь давайте разберемся, кто в составе Польши может вызвать наисильнейшую головную у тренерского штаба сборной России. Для этого воспользуемся статистикой.

Роберт Левандовски

Это просто очевидно. Форвард «Баварии» принял участие в 8 матчах сборной и забил 8 мячей, став ее лучшим бомбардиром на групповой стадии. Помимо этого игрок сделал 4 ассиста, набрав наивысший балл по системе «гол+пас» (12).

Роберт Левандовски и Гжегож Крыховяк globallookpress.com

Если до марта Левандовски не растеряет текущую форму, то россиянам придется очень сильно постараться, чтобы перекрыть его на поле, что полностью наверняка невозможно.

Адам Букса

Очень достойно выступил 25-летний полузащитник поляков Адам Букса, который принял участие в половине матчей групповой стадии и забил 5 голов.

Да, игрок не забивал Англии, тем не менее он ни разу не выходил в старте и смог показать такой результат. Это значит, что футболист способен очень быстро входить в игру.

Кароль Свидерски

24-летний форвард ПАОКа принял участие в 9 матчах команды. Только в 4 встречах он выходил в старте, но при этом сумел оформить 5 забитых мячей и отдать одну голевую передачу.

Петр Зелиньски

Петр Зелиньски globallookpress.com

Зелиньски является одним из лучших ассистентов после Левандовски. У него 2 результативные передача в 6 встречах отборочного цикла. Петр является одним из ключевых игроков при организации атак.

В пяти из шести случаев он выходил в стартовом составе, так что Пауло Соуза старается использовать его по максимуму, если он оказывается в списке вызванных игроков.

Игроки сборной Польши globallookpress.com

Войцех Щенсны

Голкипер «Ювентуса» является основным в составе «бело-красных». Он сыграл 9 матчей, в которых пропустил всего 10 голов.

Согласно статистике, в квалификации он совершил 10 сейвов и оформил 3 сухих поединка. Щенсны вполне можно назвать одним из ключевых игроков команды.

Есть и другие

Если ориентироваться не только на показатели личной эффективности, но и на то, сколько игроки провели на поле, то здесь вырисовывается еще ряд важных футболистов в составе сборной Польши. Речь идет о таких игроках как Аркадиуш Милик, Кшиштоф Пентек, Гжегож Крыховяк, Камиль Глик, Ян Беднарек, Камиль Юзвяк и Якуб Модер.

В целом поляки имеют довольно сбалансированную команду с достаточной глубиной состава.

Сдерживать надо будет не одного игрока, а всю сборную. Нет смысла сдерживать одного игрока. В сборной Польши достаточно игроков высокого уровня помимо Левандовски. Валерий Карпин

Оценим шансы

Букмекеры очень аккуратно подошли к оценке шансов обеих команд. Они не стали выделять фаворита, а вместо этого дали равную оценку соперников. По 2.70 конторы предлагают на победу каждой из команды и по 1.90 они выставили на проход участников в финал.

Коэффициент на то, что матч Россия — Польша завершится вничью и перейдет в дополнительное время составляет 3.10.

Также отметим, что коэффициент на проход сборной России в финальную часть турнира составляет 4.00. На Польшу котировка составляет 3.00.

Мнения

Валерий Карпин очень осторожно оценивает предстоящего соперника. Об этом говорит его комментарий.

«Возможно, на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее. Но Польша — не великолепный жребий. Уровень этой сборной сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени. Поэтому не стоит говорить, что нам повезло», — цитирует Карпина Sport24.

При этом наставник команды думает наперед и это вселяет надежду.

«Будем готовиться к обоим стыковым матчам. Изучать Шведов и Чехов надо заранее. Потому что в случае чего времени не будет. А думать про них сейчас мы не будем. Для этого у нас есть аналитики, которые изучат все, что нужно», — сказал Карпин Sport24.

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Наставник сборной России выразил надежду, что удастся сыграть на «Лужниках».

«Хотелось бы сыграть в "Лужниках" при полных трибунах, но сейчас, в ковидные времена, сложно сказать, как будет. Также рассматриваются южные города — Краснодар и Ростов-на-Дону, где и болельщикам будет комфортно, и футболистам, и поля будут получше», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Александр Самедов считает, что Польша — самый сильный соперник из возможных.

«То, что команда Польши попала в первом раунде — не очень. Я считаю, что нам попалась самая сильная команда в полуфинале из всех возможных, самый сложный соперник. В финале хорошо, что не команды Португалии и Италии, но сначала нужно первый раунд пройти.

Команда Польши — хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс. Но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось», — цитирует Самедова ТАСС.

Игрок сборной России Александр Головин отреагировал так: «Польша — значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет.

Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим все сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома.

Надеюсь, матч пройдет со зрителями. Свои болельщики — это всегда дополнительная поддержка и мотивация».

Вот, что сказал вратарь россиян Матвей Сафонов: «Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры.

В "Краснодаре" играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников. Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма».