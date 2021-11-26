Россия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция российской стороны

Польша в группе
На стадии групповой квалификации поляки выступали в группе I, где также оказались сборные Англии, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино.
По итогу 10 поединков сборная Польши набрала 20 очков. Она одержала 6 побед, сыграла дважды вничью и столько же раз потерпела поражение. От англичан «белые орлы» отстали на 6 пунктов.
Все результаты польской команды в групповой стадии отборочного цикла:
Венгрия — Польша 3:3
Польша — Андорра 3:0
Англия — Польша 2:1
Польша — Албания 4:1
Сан-Марино — Польша 1:7
Польша — Англия 1:1
Польша — Сан-Марино 5:0
Албания — Польша 0:1
Андорра — Польша 1:4
Польша — Венгрия 1:2
Как видим, поляки показали вполне достойные результаты, особенно в матчах с англичанами. Последнее поражение от венгров обусловлено скорее безысходностью ситуации. То есть команда Пауло Соузы уже знала, что проходит в раунд стыковых матчей и до Англии за одну встречу точно не достанет. В связи с этим португалец поставил неосновной состав.
Анализ команды в целом
Поляки имеют очень гибкую тактическую подготовку. При Соузе они могут сыграть сразу по трем разным формациям. Это и 4-2-3-1, и 3-5-2, и 4-2-2-2. Последнюю «бело-красные» использовали чаще всего.
Еще одни преимуществом команды конечно же является атака во главе с Робертом Левандовски. Причем у Соузы выбор в плане форвардов огромен. Есть Милик, Пентек, а также молодежь в роли Свидерски и Буксы.
Соперник сборной России имеет очень крепкую среднюю линию, монолит которой составляют Гжегож Крыховяк, Якуб Модер и Петр Зелиньский.
По большому счету, Паулу Соуза имеет возможность настроить расстановку под нужные задачи, поскольку уровень исполнителей это позволяет.
В любом случае, Польша тоже имеет свои недостатки. Ее оборона допускала результативные ошибки в 7 из 10 матчей отборочной кампании. Венгры в обоих матчах как минимум дважды вскрывали польскую оборону. Албания положила полякам один мяч за две встречи. Возможности у сборной России должны быть, но при условии, что она выберет иную стратегию в сравнении с матчем против Хорватии.
В целом Польша имеет запредельную мотивацию, а когда она хорошо настроена, то и англичанам может доставить проблем, которым забивала в обоих случаях. Однозначно, россиянам стоит готовиться к серьезному противостоянию.
Кого следует особенно бояться
Теперь давайте разберемся, кто в составе Польши может вызвать наисильнейшую головную у тренерского штаба сборной России. Для этого воспользуемся статистикой.
Роберт Левандовски
Это просто очевидно. Форвард «Баварии» принял участие в 8 матчах сборной и забил 8 мячей, став ее лучшим бомбардиром на групповой стадии. Помимо этого игрок сделал 4 ассиста, набрав наивысший балл по системе «гол+пас» (12).
Если до марта Левандовски не растеряет текущую форму, то россиянам придется очень сильно постараться, чтобы перекрыть его на поле, что полностью наверняка невозможно.
Адам Букса
Очень достойно выступил 25-летний полузащитник поляков Адам Букса, который принял участие в половине матчей групповой стадии и забил 5 голов.
Да, игрок не забивал Англии, тем не менее он ни разу не выходил в старте и смог показать такой результат. Это значит, что футболист способен очень быстро входить в игру.
Кароль Свидерски
24-летний форвард ПАОКа принял участие в 9 матчах команды. Только в 4 встречах он выходил в старте, но при этом сумел оформить 5 забитых мячей и отдать одну голевую передачу.
Петр Зелиньски
Зелиньски является одним из лучших ассистентов после Левандовски. У него 2 результативные передача в 6 встречах отборочного цикла. Петр является одним из ключевых игроков при организации атак.
В пяти из шести случаев он выходил в стартовом составе, так что Пауло Соуза старается использовать его по максимуму, если он оказывается в списке вызванных игроков.
Войцех Щенсны
Голкипер «Ювентуса» является основным в составе «бело-красных». Он сыграл 9 матчей, в которых пропустил всего 10 голов.
Согласно статистике, в квалификации он совершил 10 сейвов и оформил 3 сухих поединка. Щенсны вполне можно назвать одним из ключевых игроков команды.
Есть и другие
Если ориентироваться не только на показатели личной эффективности, но и на то, сколько игроки провели на поле, то здесь вырисовывается еще ряд важных футболистов в составе сборной Польши. Речь идет о таких игроках как Аркадиуш Милик, Кшиштоф Пентек, Гжегож Крыховяк, Камиль Глик, Ян Беднарек, Камиль Юзвяк и Якуб Модер.
В целом поляки имеют довольно сбалансированную команду с достаточной глубиной состава.
Оценим шансы
Букмекеры очень аккуратно подошли к оценке шансов обеих команд. Они не стали выделять фаворита, а вместо этого дали равную оценку соперников. По 2.70 конторы предлагают на победу каждой из команды и по 1.90 они выставили на проход участников в финал.
Коэффициент на то, что матч Россия — Польша завершится вничью и перейдет в дополнительное время составляет 3.10.
Также отметим, что коэффициент на проход сборной России в финальную часть турнира составляет 4.00. На Польшу котировка составляет 3.00.
Мнения
Валерий Карпин очень осторожно оценивает предстоящего соперника. Об этом говорит его комментарий.
«Возможно, на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее. Но Польша — не великолепный жребий. Уровень этой сборной сопоставим с уровнем Хорватии в какой-то степени. Поэтому не стоит говорить, что нам повезло», — цитирует Карпина Sport24.
При этом наставник команды думает наперед и это вселяет надежду.
«Будем готовиться к обоим стыковым матчам. Изучать Шведов и Чехов надо заранее. Потому что в случае чего времени не будет. А думать про них сейчас мы не будем. Для этого у нас есть аналитики, которые изучат все, что нужно», — сказал Карпин Sport24.
Наставник сборной России выразил надежду, что удастся сыграть на «Лужниках».
«Хотелось бы сыграть в "Лужниках" при полных трибунах, но сейчас, в ковидные времена, сложно сказать, как будет. Также рассматриваются южные города — Краснодар и Ростов-на-Дону, где и болельщикам будет комфортно, и футболистам, и поля будут получше», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».
Александр Самедов считает, что Польша — самый сильный соперник из возможных.
«То, что команда Польши попала в первом раунде — не очень. Я считаю, что нам попалась самая сильная команда в полуфинале из всех возможных, самый сложный соперник. В финале хорошо, что не команды Португалии и Италии, но сначала нужно первый раунд пройти.
Команда Польши — хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс. Но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось», — цитирует Самедова ТАСС.
Игрок сборной России Александр Головин отреагировал так: «Польша — значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет.
Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим все сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома.
Надеюсь, матч пройдет со зрителями. Свои болельщики — это всегда дополнительная поддержка и мотивация».
Вот, что сказал вратарь россиян Матвей Сафонов: «Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры.
В "Краснодаре" играет Гжегож Крыховяк, мы с ним успели переглянуться после того, как узнали соперников. Тот факт, что дважды играем дома, очень важен. Во-первых, играть при своих болельщиках гораздо приятней. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет дополнительной нагрузки для организма».