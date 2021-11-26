Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу

26 ноября в 19:00 по Москве в Цюрихе начнется жеребьевка стыковых матчей отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе. Команды, занявшие вторые места в группах, узнают соперников для продолжения борьбы за путевку Катар.

Кто участвует

Всего в стыки попали 12 команд — 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, и две лучшие из Лиги наций (за исключением тех, кто занял 1-2 места в группах отбора). Этими командами оказались Австрия и Чехия.

Команды разбиты на две корзины.

Корзина 1: Италия, Португалия, Россия , Уэльс, Швеция, Шотландия

Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина , Чехия

Как пройдет жеребьевка

Не самым очевидным образом. Сначала будут определены хозяева полуфиналов — ими станут команды из первой корзины.

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Затем к ним в пары добавятся команды из второй корзины. Полуфиналы будут состоять из одного матча.

Следом пройдут финалы, также состоящие из одного матча. Жеребьёвка определит, как они будут образованы (УЕФА называет это путь A, путь B и путь C). Соответственно, будет проведено 3 финала, победители которых и получат путевку в Катар.

Сборная России

Сборная России оказалась в первой корзине и проведет полуфинал дома .

Потенциально соперниками Валерия Карпина могут стать: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция и Чехия. Сборная Украины, по традиции, заранее разведена с россиянами.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Жребий в финалах — путях A, B и C — слепой (но снова без возможности объединить в пару Россию и Украину).

Даты матчей

Полуфиналы назначены на 24 марта. Финалы — 29 марта 2022 года.

Жеребьевка группового раунда ЧМ-2022 намечена на апрель 2022 года. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.