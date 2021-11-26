Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу

Кто участвует
Всего в стыки попали 12 команд — 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, и две лучшие из Лиги наций (за исключением тех, кто занял 1-2 места в группах отбора). Этими командами оказались Австрия и Чехия.
Команды разбиты на две корзины.
Корзина 1: Италия, Португалия,
Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция,
Как пройдет жеребьевка
Не самым очевидным образом. Сначала будут определены хозяева полуфиналов — ими станут команды из первой корзины.
Затем к ним в пары добавятся команды из второй корзины. Полуфиналы будут состоять из одного матча.
Следом пройдут финалы, также состоящие из одного матча. Жеребьёвка определит, как они будут образованы (УЕФА называет это путь A, путь B и путь C). Соответственно, будет проведено 3 финала, победители которых и получат путевку в Катар.
Сборная России
Сборная России оказалась в первой корзине и
Потенциально соперниками Валерия Карпина могут стать: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция и Чехия. Сборная Украины, по традиции, заранее разведена с россиянами.
Жребий в финалах — путях A, B и C — слепой (но снова без возможности объединить в пару Россию и Украину).
Даты матчей
Полуфиналы назначены на 24 марта. Финалы — 29 марта 2022 года.
Жеребьевка группового раунда ЧМ-2022 намечена на апрель 2022 года. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.