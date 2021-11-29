Романцев рассказал, как убедил Карпина остаться в сборной России

Бывший главный тренер «Спартака»рассказал о разговоре с, после которого тот решил продолжить работу в сборной России.

Карпин, как известно, задумывался об уходе с поста главного тренера сборной России после поражения от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«То, что говорил всегда в "Спартаке", — не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше! Считаю, к поражению в Хорватии привели не ошибки при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении. Именно поэтому хорваты опасно атаковали даже на таком поле. В той ситуации им некуда было деваться, требовалось идти вперед. А мы так и не смогли приспособиться к залитому дождем газону — не хватило умения», — сказал Романцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в первом раунде стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022.