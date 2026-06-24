«Оренбург» и «Нефтехимик» будут забивать

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.32

25 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Оренбург» и «Нефтехимик». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

«Оренбург»

Турнирное положение: Оренбуржцы минувший сезон провели успешно. Команда финишировала лишь на 12-м месте в РПЛ, хотя долгое время пребывала в зоне вылета.

При этом «Оренбург» избежал даже стыковых матчей. Вот только забили Оренбуржцы лишь 29 мячей в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда Ильдара Ахметзянова провела неудачно. «Газовики» уступили «Краснодару» (0:3).

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До того команда нанесла поражение «Крыльям Советов» (1:0). А вот поединок с «Сочи» завершился коллизией (1:3).

В своих последних матчах «Оренбург» не блистал стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, зато были обыграны «Ростов» и «крылышки».

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Состояние команды: в новом сезоне команде Ахметзянова будет еще сложнее. «Газовикам» срочно нужно укрепляться, ведь наверняка снова придется сражаться за выживание.

«Газовики» традиционно успешно противостоят «Нефтехимику». Оренбуржцы до последней коллизии четырехлетней давности пять раз кряду одолели соперника.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы прошедший сезон едва ли могут записать себе в актив. Команда заняла 11 место в турнирной таблице первой лиги, ни на что серьезное не претендуя.

Причем «Нефтехимик» забил 40 голов в ворота соперников. А вот пропустила команда 41 мяч в 34 поединках первенства. Да и игру команда временами демонстрировала симпатичную.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Нижнекамцы в спарринге не смогли одолеть КАМАЗ (0:0).

Несколько ранее команда была бита «СКА-Хабаровском» (0:2). А вот поединок с «Волгой» завершился боевым паритетом (2:2).

Первый летний контрольный поединок «Нефтехимик» провел не столь продуктивно. Да и теперь команда становится фарм-клубом «Рубина», что явно скорректирует задачи на сезон.

Состояние команды: Нижнекамцы летом существенно обновятся в кадровом плане. Вот только лидеров сохранить вряд ли удастся.

Команда не забивала в двух своих последних матчах. Тем не менее, в нынешней диспозиции нижнекамцы не собираются отдавать инициативу полпреду элитного дивизиона.

Нижнекамцы уже почувствовали ритм игры в первом спарринге. Плюс «Нефтехимик» симпатично смотрится в игре вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.99. Ничья — в 3.42, успех соперника — в 3.96.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.32 и 1.63.

Прогноз: Атака «газовиков» способна прибавить, да и «Нефтехимик» при новом наставнике не собирается отсиживаться в обороне.

2.32 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Оренбург» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

4.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.10 на матч «Оренбург» — «Нефтехимик» принесёт прибыль 3100₽, общая выплата — 4100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.10.

Пять причин, почему ставка зайдет