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    Карпин жалеет о словах про отставку

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что жалеет о своих высказываниях про возможную отставку.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    После поражения от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022 специалист сказал, что не уверен, сможет ли «психологически подготовить сборную к стыковым матчам».

    «Пожалел. Потому что прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Поэтому вот эти интервью после таких неудач...

    Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, но не произнес бы вслух.

    Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен», — сказал Карпин в интервью «Коммент.Шоу».

    Коммент.Шоу | Валерий Карпин
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