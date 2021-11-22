Карпин жалеет о словах про отставку

Главный тренер сборной Россиизаявил, что жалеет о своих высказываниях про возможную отставку.

После поражения от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022 специалист сказал, что не уверен, сможет ли «психологически подготовить сборную к стыковым матчам».

«Пожалел. Потому что прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Поэтому вот эти интервью после таких неудач...

Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, но не произнес бы вслух.

Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен», — сказал Карпин в интервью «Коммент.Шоу».