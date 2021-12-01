Заболотный о встрече с Карпиным: Все должно остаться между нами

Нападающий сборной России и ЦСКАотказался раскрывать подробности встречи с главным тренером национальной команды

«Это личная встреча, все должно остаться между нами. У кого-то есть гарантии, что кто-то из нас окажется в сборной? Нет гарантий ни у кого, что окажется в марте в сборной, может быть травма или что угодно.

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Любой соперник, который попал в стыки, представляет из себя хорошую сборную. Рано говорить об игровых планах на Польшу.

Жребий как жребий, попалась такая команда, какой смысл обсуждать это?», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта. .VrezNews1 /football/2021/11/30/karpin/