ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • 06:51
    • «Аталанта» продлила контракт с главным тренером
    Все новости спорта

    Заболотный о встрече с Карпиным: Все должно остаться между нами

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Нападающий сборной России и ЦСКА Антон Заболотный отказался раскрывать подробности встречи с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

    Антон Заболотный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный

    «Это личная встреча, все должно остаться между нами. У кого-то есть гарантии, что кто-то из нас окажется в сборной? Нет гарантий ни у кого, что окажется в марте в сборной, может быть травма или что угодно.

    ${VrezNews1}

    Любой соперник, который попал в стыки, представляет из себя хорошую сборную. Рано говорить об игровых планах на Польшу.

    Жребий как жребий, попалась такая команда, какой смысл обсуждать это?», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта. .VrezNews1 /football/2021/11/30/karpin/

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Эвертон» с крупным счетом?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Шевченко настроит команду на борьбу в особенном для себя матча
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетика»?
  • «Реал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры