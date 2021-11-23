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    Орлов об ошибках Карпина: Ионов никакой, Грулев лучше Сергеева, Бакаев и Зобнин на 10-м месте. Кого ты берешь?

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ошибся с выбором игроков на матч против Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Футболисты, игравшие с Кипром, наверняка показали бы себя с Хорватией лучше, чем Бакаев и Ионов. А потом еще Зобнин вышел. Тренер сборной, у тебя в состав должны попадать игроки, которые в чемпионате выделяются.

    Что такое московский "Спартак" с Бакаевым и Зобниным? Где они сейчас? Они уже вообще на 10-м месте. А Ионов — лучший игрок в "Краснодаре"? Он незаметный, он никакой.

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    • Я еще про Сергеева не говорил. Грулёв-то лучше, чем Сергеев, и тут двух мнений быть не может. Но в сборной оказывается Сергеев. Если ты берешь на перспективу, кого ты берешь, для чего? Сергеев — не главный игрок в "Крыльях Советов". Там главный — Зиньковский. Почему его не взять в сборную? Ну должны быть принципы. Карпин должен сделать правильные выводы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

    Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

    Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

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