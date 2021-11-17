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    Стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022

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    Определились все 12 участников стыковых матчей в рамках европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

    Сборная России
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    Сборная России

    Сборная России попала в число сеяных вместе с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом.

    Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.

    Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

    Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

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