Стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022

Определились все 12 участников стыковых матчей в рамках европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в число сеяных вместе с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом.

Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.

Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.