Каррик покинул «МЮ» после 15 лет в клубе. Сможет ли он возглавить команду в будущем?

Майкл Каррик рассматривается как будущий тренер «Манчестер Юнайтед» после его короткого и беспроигрышного периода в качестве исполняющего обязанности главного тренера, закончившегося после победы над «Арсеналом» в прошлый четверг.

40-летний Каррик объявил о своем уходе после финального свистка своего третьего матча. Он положил конец 15-летнему пребыванию в «Манчестер Юнайтед», в рамках которого он пять раз стал чемпионом АПЛ.

Ранее на этой неделе он признал, что у него нет четкого мнения о том, продолжит ли он заниматься тренерской деятельностью после работы ассистентом под руководством Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера. Если он продолжит тренерскую работу, он может войти в структуру клуба и дальше, настолько высоко его ценят в «Юнайтед».

После увольнения Сульшера Каррик руководил «МЮ» в победной матче Лиги чемпионов против «Вильярреала», ничейном поединке с «Челси», а также в захватывающем матче с «Арсеналом», который завершился победой манкунианцев со счетом 3:2. За этим матчем наблюдал недавно назначенный временный тренер «МЮ» Ральф Рангник.

«Это, конечно, меня не оттолкнуло, нет, — сказал Каррик перед матчем с "Манчестер Юнайтед", — И я не разочаровался в один момент в стремлении стать тренером».

«Я реалистичен, и этот опыт определенно помог мне уйти от депрессии и печали, связанных с уходом Уле, в связи с необходимостью быстро адаптироваться и руководить командой в матчах. Это был вызов, но мне он понравился. Вы никогда не знаете, в каких ролях вы можете быть хороши или нет. Это жизненный опыт. Нужно пройти через это, чтобы извлечь из этого урок», — добавил он.

Майкл Каррик globallookpress.com

Если взять игроков эпохи Каррика, то Фрэнк Лэмпард начинал в «Дерби Каунти», а затем был назначен в «Челси», а Стивен Джеррард получил работу в «Астон Вилле» после периода, проведенного в «Рейнджерс».

Каррик в интервью после победы над «Арсеналом» заявил, что «преданность Уле — это определенный фактор», а также о том, что он хотел бы проводить больше времени со своей семьей, ведь сразу стал тренером после завершения игровой карьеры.

Он проинформировал сотрудников «Юнайтед» о своем решении в обед в четверг, но дождался окончания игры, чтобы сообщить об этом игрокам, так как он не хотел отвлекать их этим перед игрой против «Арсенала».

Ранее на этой неделе его брат Грэм написал в социальных сетях: «Переполняет гордость. Иногда вы попадаете в трудные обстоятельства, и в этой ситуации вам просто нужно успокоиться, встретить трудности лицом к лицу и выполнить свои обязанности с наилучшими намерениями. Сложная пара недель прошла очень хорошо — классное выступление».

Сульшер проиграл в семи из своих последних 13 матчей перед тем, как «и.о» был назначен Каррик. И хотя, пока руководство «МЮ» искало тренера, под руководством Каррика команда добыла путевку в плей-офф ЛЧ и сыграла вничью с лидером АПЛ «Челси», Майкл сказал, что он воспользуется паузой в своей деятельности, чтобы выполнить обещание, данное своему сыну Джейси — вместе в качестве болельщиков посмотреть выездной матч «Юнайтед».

«Время, проведенное мной в этом замечательном клубе, всегда будет считаться лучшим в моей карьере. Когда я впервые подписал контракт более 15 лет назад, я никогда в своих самых смелых мечтах не мог себе представить, что выиграю столько трофеев, и я, конечно, никогда не забуду фантастические воспоминания как за период игровой карьеры, так и за то время, когда я входил в тренерский штаб», — сказал Каррик.

«Однако после долгих размышлений и раздумий я решил, что сейчас самое подходящее время для меня, чтобы покинуть клуб. Я хочу официально выразить свою благодарность всем игрокам, и особо хочу сказать о закулисном персонале — работать с такой замечательной группой людей было настоящим удовольствием, и у меня сложились дружеские отношения.

Я был и всегда буду болельщиком "Манчестер Юнайтед" и приду на как можно больше матчей. Я хотел бы пожелать Ральфу, персоналу, игрокам и болельщикам всего наилучшего в будущем, и я с нетерпением жду возможности оказаться на трибунах и поддержать ребят в качестве болельщика», — добавил он.

Майкл Каррик и игроки «МЮ» globallookpress.com

Джон Мерто, директор по футболу «МЮ», отдал должное Каррику: «Майкл уходит с искренней благодарностью и наилучшими пожеланиями от всех в "Манчестер Юнайтед" после 15 лет исключительной службы на благо клуба в качестве игрока и тренера. Хотя нам грустно видеть его уход, мы уважаем и понимаем решение Майкла».

«Он всегда будет известен как один из лучших полузащитников в истории "Манчестер Юнайтед", а в последнее время — как отличный тренер, который неустанно работал под руководством двух менеджеров, помогая развить сильную команду, которую теперь примет Ральф. Мы благодарны Майклу за то лидерство, которое он продемонстрировал в течение этого периода. Мы всегда будем рады его возвращению», — добавил он.

Если бы руководство «МЮ» проявляло хоть какую-то рациональность, то отставка Каррика не потребовалась бы, потому что его бы уволили вместе с Сульшером. Норвежец любил принимать решения вместе с комитетом. И весь комитет был виновен в путанице в действиях. Тот факт, что Каррик осознал это и решил уйти, как только он выполнил свой долг по стабилизации корабля, когда даже новый временный менеджер Ральф Рангник попросил его остаться, говорит о том, что он имеет гораздо более четкое представление касательно того, что требуется для управления клубом, чем любой из членов комитета.

Каррик принял на себя личную ответственность и продемонстрировал, что он действительно понимает требования, предъявляемые к работе. Получив команду, которая в последние дни Сульшера выглядела разобранной, он сумел реорганизовать ее. Конечно, как мы увидели в первой половине игры с «Арсеналом» в четверг, по-прежнему были моменты комедийной игры в защите. Но он быстро нашел способ адаптироваться.

К тому же он поставил многое на кон, отказавшись от признанных игроков основного состава — и Криштиану Роналду, и Бруну Фернандеш оставались на скамейке запасных во время его трехматчевого пребывания в должности. И он явно пользовался большим уважением в раздевалке. В отличие от Сульшера, он даже сумел придумать систему игры, которая позволяла Джадону Санчо действовать на оптимальной позиции на правом фланге атаки (а вингер ответил двумя жизненно важными голами). Более того, источая спокойствие на боковой линии, он выглядел контролирующим ситуацию.

Майкл Каррик и Криштиану Роналду globallookpress.com

Возникает важный вопрос: будет ли Каррик будущим тренером «Манчестер Юнайтед»? Три игры — это слишком мало, чтобы судить. И, учитывая недавний опыт того, что произошло, когда бывший герой клуба получил такое повышение, нежелание руководства «МЮ» снова попробовать то же самое, предпочтя довериться более опытному Рангнику, может быть объяснимо.

Но Каррик не причинил себе вреда, уйдя с прекрасным результатом (как писали некоторые в Twitter, он записал себе в актив лучший процент побед среди всех тренеров «Юнайтед» в истории).

Более того, у него есть существенные преимущества. Не в последнюю очередь тот факт, что, в отличие от Сульшера, он имеет значительные познания о «Юнайтед» не только в период подъема, но и в период упадка. Конечно, с клубом он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ. Но любой, кто был в клубе в годы, прошедшие после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию, не будет склонен ссылаться на славу прошлого с той частотой, с которой это делал Сульшер. Каррик был в клубе — сперва как игрок, потом как тренер — когда у разных тренеров возникали трудности, и запоминал каждую сделанную ими ошибку. Это чрезвычайно важно.

Однако, прежде чем претендовать на возвращение в «МЮ», ему явно понадобится более солидный опыт. Дни, с тех пор как Мэтт Басби получил эту работу, несмотря на то, что до этого он не руководил в другом месте, давно прошли. Как и его бывший коллега по сборной Англии Стивен Джеррард, он должен изучить многое, прежде чем вернуться в клуб, который ему нравится. Его три матча у руля «МЮ» показали, что у него есть потенциал. Не более того. Только время покажет, сможет ли он это осознать.