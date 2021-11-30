Большой куш. Пять футболистов, которые променяли карьеру на деньги

Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в мире, и поэтому никогда не страдал от дефицита внимания. С начала нового тысячелетия футбол переживает невероятный экономический бум. Доходы от трансляций, СМИ и продажи товаров приносят нереальные состояния, поэтому высококлассные футболисты являются одними из самых высокооплачиваемых представителей сферы спорта в мире.

На протяжении большей части истории футбола Европа и Южная Америка доминировали на футбольной арене. Однако в наши дни развивающиеся рынки Китая, Японии и Ближнего Востока довольно быстро наверстывают упущенное. Крупные инвестиции City Football Group и Qatar Sports Group в «Манчестер Сити» и ПСЖ дали свои плоды.

Деньги стали чрезвычайно важным фактором для некоторых футболистов. Многие из них даже покинули популярную европейскую арену на пике своей карьеры в поисках более злачных мест и более выгодных контрактов.

Да, фанаты могут стать на сторону морали и осудить эти решения, но как бы там ни было, не стоит забывать что в конце концов футбол — это тоже профессия. Как и в любой другой профессии в жизни, футболисты также имеют полное право отдавать предпочтение деньгам и долгосрочному благополучию своих семей, поскольку у них довольно короткая карьера.

Давайте без лишних слов рассмотрим 5 игроков которые сделали выбор в пользу денег, а не карьеры.

#5 Радамель Фалькао

Радамель Фалькао globallookpress.com

Радамель Фалькао сделал себе имя в «Порту». С тренером Андре Виллаш-Боашем и голевым мастерством Фалькао «Порту» вернул себе чемпионский титул и выиграл Лигу Европы.

Карьера Фалькао достигла впечатляющих высот, когда в 2011 году он подписал контракт с мадридским «Атлетико». Играя под руководством Диего Симеоне в Ла Лиге, «девятый номер» по количеству забитых мячей шел нога в ногу с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

В итоге Фалькао забил 70 голов в 91 матче за «красно-белых» и выиграл с ними еще один титул Лиги Европы.

Колумбиец не испытывал дефицита предложений от европейских клубов, когда решил расстаться с командой в 2013 году. Однако, когда богатый на то время «Монако» сделал ему предложение, Фалькао не смог отказать. Он был подписан за рекордную для клуба сумму и, как сообщалось, стал зарабатывать около 16 миллионов евро в год чистыми.

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Хоть сейчас Лига 1 не такая уже и слабая, но в те времена она была, безусловно, на ступень ниже Ла Лиги. Фалькао мог бы продолжить играть на высшем уровне в Испании, но вместо этого он решил переехать во Францию.

Этот переход стал концом карьеры колумбийца. Он провел по одному сезону в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на правах аренды из «Монако», но с тех пор так и не смог добиться какого-либо заметного результата. Сейчас 35-летний игрок выступает в Ла Лиге в составе «Райо Вальекано».

#4 Халк

Халк globallookpress.com

Немногие футболисты в последнее десятилетие обладали такой скоростью, силой и метким ударом, как Халк. Играя вместе с Фалькао в «Порту», Халк был в равной степени причастен к знаменитому триумфу в Лиге Европы под руководством Андре Виллаш-Боаша.

Бразилец провел восемь лет в Европе, заслужив похвалу за свою стабильность в игре в составе «Порту» и «Зенита», забив 110 голов в 196 матчах. За этот период Халк также успел принял участие в 49 матчах за сборную Бразилии.

Однако в 2016 году, когда ему было только 30 лет и он еще был способен играть в Европе, Халк был продан в «Шанхай СИПГ» и переехал в Китай. «Шанхай» заплатил за Халка 45 миллионов фунтов стерлингов, что на тот момент являлось рекордом для азиатского футбола.

Несмотря на непомерно высокие гонорары и зарплаты, связанные с этой сделкой, о его карьере после этого можно было быстро забыть. После четырех лет в Шанхае, где он провел 100 матчей за китайский клуб, Халк вернулся в Бразилию, чтобы играть в «Атлетико Минейро».

#3 Эммануэль Адебайор

Эммануэль Адебайор globallookpress.com

Под руководством Арсена Венгера в «Арсенале» Эммануэль Адебайор грозной силой атаки «канониров». Высокого, сильного, быстрого и отлично владеющего мячом тоголезского футболиста сложно было опекать на поле. Эти качества помогли ему забить 30 голов в 48 матчах сезона 2007/08 и стать любимцем фанатов.

Однако после того, как «Манчестер Сити» приобрели арабы, ситуация изменилась в худшую сторону. Адебайор был одним из тех игроков, которые поскорее покинули корабль, когда «Сити» решил удвоить его зарплату.

Забив гол за «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом» (4:2), Адебайор даже пробежал через все поле, чтобы отпраздновать это событие с приехавшими фанами.

По жестокой иронии судьбы он так и не выиграл ни одного трофея, играя за «Манчестер Сити», и его карьера не оправдала больших ожиданий. Нападающему приходилось постоянно менять клубы: «Тоттенхэм Хотспур», «Реал Мадрид», «Кристал Пэлас», «Истанбул Башакшехир» и другие.

#2 Оскар

Оскар globallookpress.com

Когда молодой футболист ворвался на сцену в составе «Интернасьонала», а затем в «Челси», Оскару пророчили великое будущее. Его креативность, великолепное умение владеть мячом, умение пасовать и нацеленность на ворота позволили ему сравниться с бразильским плеймейкером Кака. Наряду с Неймаром и Лукасом Моурой он считался одним из самых перспективных игроков из помешанной на футболе страны.

Оскар провел четыре сезона в Англии в составе «Челси», сыграв 131 матч. Он помог «синим» дважды выиграть Премьер-лигу и даже победить в Лиге Европы УЕФА сезона 2012/13. Оскар также 48 раз выступал за сборную Бразилии в период с 2011 по 2016 год.

Вскоре его карьера канула в лету, когда в 2017 году он решил перейти в клуб китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ». Китайский клуб побил азиатский трансферный рекорд, предложив за бразильского полузащитника 60 миллионов фунтов стерлингов.

В то время, когда ему было всего 28 лет, и карьера была в расцвете, Оскар получал предложения от «Атлетико» Мадрид и клубов Италии.

Говоря о своем переходе, Оскар заявил: «Каждый футболист, как и каждый человек, который работает, хочет зарабатывать деньги, чтобы помогать своей семье. В Бразилии я жил очень бедно. У нас не было ничего. Это плоды моего труда, и когда я зарабатываю деньги, это потому, что я победил. Я как перешел сюда, я так же смогу вернуться в Европу. Какое бы решение я ни принял, всегда найдутся те, кто поддержит или осудит».

#1 Алекс Сонг

Алекс Сонг globallookpress.com

Несмотря на переход в «Арсенал» в 2005 году, только в 2008-м Алекс Сонг смог совершить прорыв в своей карьере. С тех пор он занимал важное место в планах Арсена Венгера и стал полноценной частью команды.

Сонг выполнял грязную работу в центре поля, что позволяло таким игрокам, как Фабрегас и Насри, сосредоточиться на своих творческих обязанностях.

Однако, Сонг отказался от своей многообещающей карьеры, когда в 2012 году «Барселона» предложила удвоить его зарплату. Понимая, что в присутствии Хави, Иньесты, Бускетса, Фабрегаса и Кейты он не получит много игрового времени, Сонг все же решился на этот переход.

За «Барселону» он сыграл всего 39 матчей и вскоре стал предметом серии трансферов. После переходов в «Вест Хэм» и казанский «Рубин» Алекс Сонг исчез из поля зрения общественности и так и не смог восстановить свою карьеру.

Он говорил: «Когда 'Барселона' предложила мне контракт и я увидел, сколько буду зарабатывать, я не стал долго раздумывать. Я считал, что должен обеспечить своей жене и детям безбедное существование после окончания своей карьеры. Я встретился со спортивным директором 'Барсы', который сообщил, что я не смогу принять участие в большом количестве матчей. Но мне было плевать на это — я знал, что теперь я стану миллионером».

Позже Сонг признал свою ошибку, когда поставил деньги выше футбольной карьеры. Сейчас, в свои 34 года, он играет за джибутийский клуб «Арта Солар 7».