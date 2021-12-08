Хлопнули дверью. «Зенит» лишил «Челси» первого места в группе

Ход матча
1’ Гости создали момент уже на первой минуте. Сауль подхватил мяч, сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил — Кержаков перевёл на угловой.
2’ 0:1 Тимо Вернер. Пошла подача с углового слева на ближнюю штангу от Баркли, Кристенсен подправил мяч дальше, и Вернер буквально с полуметра воткнул его в сетку ворот отыгранного Кержакова.
Hands up if you've just scored our fastest ever #UCL goal! 🙋♂️— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 8, 2021
🔵 0-1 ⚫️ [25] #ZenChe pic.twitter.com/iYmzq5LlgT
19’ Дуглас подключился к атаке «Зенита» и сделал пас к штрафной. Клаудиньо подхватил мяч и мощно приложился — мяч улетел на трибуну.
26’ Клаудиньо развернулся и классной передачей разрезал оборону лондонцев — Малком убежал один на один, не стал сближаться с голкипером, пробив с линии штрафной, но Кепа уже выбежал и ногой отбил мяч.
34’ Быстро перешли игроки «Челси» из обороны в атаку, пошёл заброс от Лукаку на дальнюю штангу на Маунта, который пробил в упор, и лишь вовремя выскочивший из рамки Кержаков смог накрыть соперника.
38’ 1:1 Клаудиньо. Не прошла атака «Зенита» по центру, гости отбились. Дуглас Сантос подкараулил отскок на своём левом фланге, выдал зрячую подачу на Клаудинью, который выскочил из-за спин защитников и с линии вратарской головой переправил мяч в створ.
38 — КЛЛААААААУДИИИИИИНЬООООО!!!!!! 1:1! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/iJo6dwjjoG— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
41’ 2:1 Сердар Азмун. Перехватили петербуржцы мяч в центре поля, Клаудиньо отыграл на Малкома, а тот выдал идеальную разрезающую передачу между двумя защитниками. Азмун убежал один на один, спокойно ушёл от Кепы вправо и отправил мяч в пустой створ.
41 — СЕРДААААААААР АААААЗМУННН!!!! 2:1! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/r01MN2Ara2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
43’ Азмун едва не оформил дубль. Сердар рванул в свободную зону, выскочил один на один и пробил — Кепа среагировал.
52’ Малком на фланге технично убрал Сарра и пробил на исполнение в дальний угол — Кепа в падении отразил мяч в сторону.
53’ В ответной атаке Баркли по центру рванул в свободную зону и пробил под перекладину ворот «Зенита» — Кержаков переместился и забрал мяч.
62’ 2:2 Ромелу Лукаку. Баркли сделал проникающую передачу в штрафную «Зенита», Вернер выскочил один на один и отдал пас дальше на Лукаку, который поразил пустые ворота.
📸 Ромелу Лукаку сравнивает счет в Санкт-Петербурге...#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/acj7wNLD2I— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021
70’ Атака «Зенита» вторым темпом после углового, Клаудиньо навесил с правого фланга, и Азмун с подступов к вратарской опасно пробил головой. Кепа вытянулся и в прыжке мяч переправил на угловой.
81’ Угловой у ворот «Челси», пошла подача слева в центр штрафной, где были близки к мячу Дзюба и Ерохин, но не смогли оба до мяча добраться. Дуглас Сантос подкараулил отскок, но удар с подступов к штрафной у него не получился.
Тимо Вернер ⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5prxjSwiIL— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021
85’ 2:3 Тимо Вернер. Пулишич сместился к центру и сделал пас в штрафную «Зенита», Вернер качнул Караваева и из-под Ловрена пробил низом — Кержаков не дотянулся.
90+3’ 3:3 Магомед Оздоев. Мостовой с фланга навесил в штрафную «Челси», Сарр выиграл борьбу у Дзюбы и выбил мяч. Оздоев сыграл на подборе и нанёс роскошный удар в верхний угол — Кепа не дотянулся.
🚀 Магомед Оздоев 👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/TrE09r6rck— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021
Лучшим игроком матча был признан нападающий «Челси» Тимо Вернер, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в Санкт-Петербурге.
🔎 | FOCUS— SofaScore (@SofaScoreINT) December 8, 2021
Timo Werner produced this strong performance in Chelsea's entertaining 3:3 draw with Zenit:
👌 45 touches
⚽️ 2 goals
🥅 5 shots/3 on target
🅰️ 1 assist
🎯 1 big chance created
👟 19/26 accurate passes
🏔️ 1/1 aerial duels won
📈 8.8 SofaScore rating#ZENCHE #UCL pic.twitter.com/j9lxuxIxbN
Турнирная таблица
«Зенит» набрал 5 очков в группе Лиги чемпионов и занял 3-е место. «Сине-бело-голубые» сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Победителем группы Н стал «Ювентус», набравший 15 очков. «Челси» с 13 очками занял 2-е место, а «Мальме» (1 очко) завершил выступление в еврокубках.
🔢 Juventus pip Chelsea to top spot in Group H...#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
Следующие матчи
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и стыковых матчей Лиги Европы пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.
«Челси» в следующем матче в рамках 16-го тура АПЛ будет 11 декабря принимать «Лидс». «Зенит» на следующий день отправится в гости к «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.
🇮🇷 Иранские бомбардиры в #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021
⚽️6⃣ Сердар Азмун
⚽️3⃣ Али Даеи
⚽️3⃣ Мехди Тареми
⚽️2⃣ Мехди Махдавикия
⚽️1⃣ Али Карими pic.twitter.com/S6GrZ4wsaN
Прямая речь
Сергей Семак, главный тренер «Зенита»
— Мы плохо вошли в игру. Может, пропущенный мяч так повлиял. Была неуверенность, непонятная закрепощенность. Потом создали в атаке много, хотя и пропустили много. Могли выиграть, а могли и проиграть. Результат такой, какой есть.
«Челси» сегодня играл открыто. В предыдущих пяти матчах они пропустили один гол, а сегодня от нас пропустили три. Они сегодня не сыграли на максимум возможностей, тренер дал отдохнуть нескольким футболистам. Остальные наши матчи были довольно закрытыми, кроме выездной встречи с «Ювентусом». Так что сегодня какой матч, такой и результат.
Томас Тухель, главный тренер «Челси»
— Мы пропустили шесть мячей за последние матчи, теряли преимущество. Никто не может быть рад таким играм, как сегодня. Сейчас неудачный момент, чтобы оценивать кого-то индивидуально. Никто не может быть счастлив. Мы думали, что мы лучше, что контролировали игру, но мы забыли причину.
Это концентрация. Когда она падает на 5-10%, меняем поведение в зависимости от счета, нас наказывают. Реакция была хорошей, это показывает, что мы можем перевернуть игру. Но когда ведем, все опять теряем. В последние минуты мы потеряли атаковать, с теми же агрессией и голодом. И нас наказали. Это многое говорит о том, как игроки выкладываются на поле.
Андрей Мостовой: «Достигнутый нами результат закономерен»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
Полузащитник сине-бело-голубых после матча с «Челси» подвел итоги выступления «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА.
Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита»
— Это уровень нашей команды, задачу-минимум мы выполнили. «Челси» и «Ювентус» — суперклубы по меркам мирового футбола. Оценю наше выступление в Лиге чемпионов где-то на три с плюсом. Неплохо играли с «Ювентусом», было обидное поражение на последних минутах, могло повезти, сложиться лучше. Но сложилось так. Это наш уровень, наше место. Тяжело конкурировать с такими клубами.
Магомед Оздоев, полузащитник «Зенита»
— Ничья нам в плюс. Команда провела хорошую работу, парни играли очень хорошо. И, думаю, результат закономерен: что у «Челси» были моменты, что у нас. Думаю, болельщики довольны качеством игры и результатом. Футбол — игра для зрителей, и команда хотела их порадовать. Мой гол? Позиция убойная, надо было бить. Главное — хорошо подстроиться, что я и сделал. После гола поблагодарил доктора, который проделал большую работу.