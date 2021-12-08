Хлопнули дверью. «Зенит» лишил «Челси» первого места в группе

«Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Челси» — 3:3. Питерцы здорово провели первый тайм, забив два мяча. После перерыва лондонцы оформили два гола, но не удержали победу — Оздоев шикарным ударом сравнял счёт. «Ювентус» стал первым в группе, «Челси» — вторым, а «Зенит» с третьей позиции отправился в Лигу Европы.

Ход матча

1’ Гости создали момент уже на первой минуте. Сауль подхватил мяч, сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил — Кержаков перевёл на угловой.

2’ 0:1 Тимо Вернер. Пошла подача с углового слева на ближнюю штангу от Баркли, Кристенсен подправил мяч дальше, и Вернер буквально с полуметра воткнул его в сетку ворот отыгранного Кержакова.

19’ Дуглас подключился к атаке «Зенита» и сделал пас к штрафной. Клаудиньо подхватил мяч и мощно приложился — мяч улетел на трибуну.

26’ Клаудиньо развернулся и классной передачей разрезал оборону лондонцев — Малком убежал один на один, не стал сближаться с голкипером, пробив с линии штрафной, но Кепа уже выбежал и ногой отбил мяч.

34’ Быстро перешли игроки «Челси» из обороны в атаку, пошёл заброс от Лукаку на дальнюю штангу на Маунта, который пробил в упор, и лишь вовремя выскочивший из рамки Кержаков смог накрыть соперника.

38’ 1:1 Клаудиньо. Не прошла атака «Зенита» по центру, гости отбились. Дуглас Сантос подкараулил отскок на своём левом фланге, выдал зрячую подачу на Клаудинью, который выскочил из-за спин защитников и с линии вратарской головой переправил мяч в створ.

41’ 2:1 Сердар Азмун. Перехватили петербуржцы мяч в центре поля, Клаудиньо отыграл на Малкома, а тот выдал идеальную разрезающую передачу между двумя защитниками. Азмун убежал один на один, спокойно ушёл от Кепы вправо и отправил мяч в пустой створ.

43’ Азмун едва не оформил дубль. Сердар рванул в свободную зону, выскочил один на один и пробил — Кепа среагировал.

52’ Малком на фланге технично убрал Сарра и пробил на исполнение в дальний угол — Кепа в падении отразил мяч в сторону.

53’ В ответной атаке Баркли по центру рванул в свободную зону и пробил под перекладину ворот «Зенита» — Кержаков переместился и забрал мяч.

62’ 2:2 Ромелу Лукаку. Баркли сделал проникающую передачу в штрафную «Зенита», Вернер выскочил один на один и отдал пас дальше на Лукаку, который поразил пустые ворота.

70’ Атака «Зенита» вторым темпом после углового, Клаудиньо навесил с правого фланга, и Азмун с подступов к вратарской опасно пробил головой. Кепа вытянулся и в прыжке мяч переправил на угловой.

81’ Угловой у ворот «Челси», пошла подача слева в центр штрафной, где были близки к мячу Дзюба и Ерохин, но не смогли оба до мяча добраться. Дуглас Сантос подкараулил отскок, но удар с подступов к штрафной у него не получился.

85’ 2:3 Тимо Вернер. Пулишич сместился к центру и сделал пас в штрафную «Зенита», Вернер качнул Караваева и из-под Ловрена пробил низом — Кержаков не дотянулся.

90+3’ 3:3 Магомед Оздоев. Мостовой с фланга навесил в штрафную «Челси», Сарр выиграл борьбу у Дзюбы и выбил мяч. Оздоев сыграл на подборе и нанёс роскошный удар в верхний угол — Кепа не дотянулся.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Зенит — Челси 3:3 Голы: 0:1 Тимо Вернер (2'), 1:1 Клаудиньо (38'), 2:1 Сердар Азмун (41'), 2:2 Ромелу Лукаку (62'), 2:3 Тимо Вернер (85'), 3:3 Магомед Оздоев (90 + 4') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 65'), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком (Магомед Оздоев, 79'), Далер Кузяев (Александр Ерохин, 79'), Вендел (Андрей Мостовой, 51'), Клаудиньо, Сердар Азмун (Артём Дзюба, 79') Челси: Ромелу Лукаку (Кай Хаверц, 75'), Тимо Вернер, Мэйсон Маунт, Сауль Ньигес (Маркос Алонсо, 75'), Росс Баркли (Хаким Зиеш, 65'), Рис Джеймс, Каллум Хадсон-Одои (Кристиан Пулишич, 65'), Маланг Сарр, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Каллум Хадсон-Одои (37'), Деян Ловрен (60')

Лучшим игроком матча был признан нападающий «Челси» Тимо Вернер, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в Санкт-Петербурге.

🔎 | FOCUS

Timo Werner produced this strong performance in Chelsea's entertaining 3:3 draw with Zenit:

👌 45 touches

⚽️ 2 goals

🥅 5 shots/3 on target

🅰️ 1 assist

🎯 1 big chance created

👟 19/26 accurate passes

🏔️ 1/1 aerial duels won

📈 8.8 SofaScore rating#ZENCHE #UCL pic.twitter.com/j9lxuxIxbN — SofaScore (@SofaScoreINT) December 8, 2021

Турнирная таблица

«Зенит» набрал 5 очков в группе Лиги чемпионов и занял 3-е место. «Сине-бело-голубые» сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победителем группы Н стал «Ювентус», набравший 15 очков. «Челси» с 13 очками занял 2-е место, а «Мальме» (1 очко) завершил выступление в еврокубках.

🔢 Juventus pip Chelsea to top spot in Group H...#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Следующие матчи

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и стыковых матчей Лиги Европы пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне﻿.

Календарь и таблица РПЛ

«Челси» в следующем матче в рамках 16-го тура АПЛ будет 11 декабря принимать «Лидс». «Зенит» на следующий день отправится в гости к «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.

🇮🇷 Иранские бомбардиры в #ЛигаЧемпионов:

⚽️6⃣ Сердар Азмун

⚽️3⃣ Али Даеи

⚽️3⃣ Мехди Тареми

⚽️2⃣ Мехди Махдавикия

⚽️1⃣ Али Карими pic.twitter.com/S6GrZ4wsaN — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Мы плохо вошли в игру. Может, пропущенный мяч так повлиял. Была неуверенность, непонятная закрепощенность. Потом создали в атаке много, хотя и пропустили много. Могли выиграть, а могли и проиграть. Результат такой, какой есть.

«Челси» сегодня играл открыто. В предыдущих пяти матчах они пропустили один гол, а сегодня от нас пропустили три. Они сегодня не сыграли на максимум возможностей, тренер дал отдохнуть нескольким футболистам. Остальные наши матчи были довольно закрытыми, кроме выездной встречи с «Ювентусом». Так что сегодня какой матч, такой и результат.

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Мы пропустили шесть мячей за последние матчи, теряли преимущество. Никто не может быть рад таким играм, как сегодня. Сейчас неудачный момент, чтобы оценивать кого-то индивидуально. Никто не может быть счастлив. Мы думали, что мы лучше, что контролировали игру, но мы забыли причину.

Это концентрация. Когда она падает на 5-10%, меняем поведение в зависимости от счета, нас наказывают. Реакция была хорошей, это показывает, что мы можем перевернуть игру. Но когда ведем, все опять теряем. В последние минуты мы потеряли атаковать, с теми же агрессией и голодом. И нас наказали. Это многое говорит о том, как игроки выкладываются на поле.

Андрей Мостовой: «Достигнутый нами результат закономерен»

Полузащитник сине-бело-голубых после матча с «Челси» подвел итоги выступления «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021

Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита»

— Это уровень нашей команды, задачу-минимум мы выполнили. «Челси» и «Ювентус» — суперклубы по меркам мирового футбола. Оценю наше выступление в Лиге чемпионов где-то на три с плюсом. Неплохо играли с «Ювентусом», было обидное поражение на последних минутах, могло повезти, сложиться лучше. Но сложилось так. Это наш уровень, наше место. Тяжело конкурировать с такими клубами.

Магомед Оздоев, полузащитник «Зенита»

— Ничья нам в плюс. Команда провела хорошую работу, парни играли очень хорошо. И, думаю, результат закономерен: что у «Челси» были моменты, что у нас. Думаю, болельщики довольны качеством игры и результатом. Футбол — игра для зрителей, и команда хотела их порадовать. Мой гол? Позиция убойная, надо было бить. Главное — хорошо подстроиться, что я и сделал. После гола поблагодарил доктора, который проделал большую работу.