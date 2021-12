Хлопнули дверью. «Зенит» лишил «Челси» первого места в группе

1’ Гости создали момент уже на первой минуте. Сауль подхватил мяч, сыграл в стенку с партнёром, ворвался в штрафную и пробил — Кержаков перевёл на угловой.

2’ 0:1 Тимо Вернер. Пошла подача с углового слева на ближнюю штангу от Баркли, Кристенсен подправил мяч дальше, и Вернер буквально с полуметра воткнул его в сетку ворот отыгранного Кержакова.

Hands up if you've just scored our fastest ever #UCL goal! 🙋‍♂️

🔵 0-1 ⚫️ [25] #ZenChe pic.twitter.com/iYmzq5LlgT