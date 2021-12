Рекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ

Мбаппе творит историю

«Пари Сен-Жермен» досрочно обеспечил себе второе место в группе, но все равно решил устроить зрелище в домашнем матче с «Брюгге». Если быть точным, это было шоу Килиана Мбаппе.

Француз забил два мяча в первые семь минут. И теперь в его активе 31 гол в Лиге чемпионов — на один больше, чем у таких звезд, как Уэйн Руни, Самюэля Это’О и Кака. Теперь эти легендарные игроки позади Килиана.

Но, пожалуй, самым значимым был как раз его 30-й гол. Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось достичь этой отметки. Килиан Сделал это в возврате 22 лет и 352 дней.

Кроме того, в этом году Мбаппе забил за клуб и сборную в общей сложности 47 мячей. Больше только у Роберта Левандовски, настрелявшего 66 мячей.

Kylian Mbappé is the youngest player in Champions League history to score 30 goals in the competition.

22 years and 352 days old. #UCL pic.twitter.com/jqSbqS0vaf — Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021

Но тут стоит добавить, что 47 мячей за год забил и Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче против «Бешикташа», в котором дортмундская «Боруссия» одержала победу со счетом 5:0. Норвежцу хватило для этого всего лишь 48 матчей.

Месси снова догнал Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду остаются бесспорными королями Лиги чемпионов. И в этом сезоне они продолжают соревноваться соревноваться между собой.

Гол в ворота «Янг Бойз» в первом туре позволил Роналду сравняться с Месси по количеству команд, которым он забивал в ЛЧ. В следующем туре, после матча с «Вильярреалом», Криштиану обогнал аргентинца.

В третьем туре Месси забил «Лейпциг» и снова сравнялся с португальцем по этому показателю. Правда, Роналду уже на следующий день поразил ворота «Аталанты» и снова оказался впереди.

Но в матче с «Брюгге» Месси снова повторил достижение Роналду, забив 38-й команде, против которой он играл в Лиге чемпионов. Чтобы опередить Лионеля, Криштиану придется дождаться как минимум 1/8 финала.

Бедный «Брюгге»

«Брюгге» начал групповой этап Лиги чемпионов с впечатляющей ничьей с «Пари Сен-Жермен» (1:1) и победы над «Лейпцигом» (2:1). Но на этом счастье бельгийцев закончилось.

В следующих четырех матчах «Брюгге» потерпел четыре поражения и пропустил 18 мячей, при этом забив лишь трижды. В итоге — последнее место в группе.

Но это еще не все: 1:4, 1:5, 0:5 и 1:4. «Брюгге» стал первой командой , пропустившей не менее четырех мячей в четырех матчах Лиги чемпионов подряд.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Man City

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Man City

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs RB Leipzig

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs PSG

Club Brugge are the first team to concede 4+ goals in four consecutive #UCL games. 🌧 pic.twitter.com/xeSp02SZNE — Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021

Аллер повторил рекорд Роналду

Себастьян Аллер изо всех сил пытался стать важной частью «Вест Хэма», а в итоге добился невероятных результатов в «Аяксе». Но это не делает его достижения менее особенными.

После яркой победы над «Спортингом» (4:2) Аллер стал всего лишь вторым футболистом в истории, которому удалось забить во всех матчах группового этапа ЛЧ. В матче с португальцами ивуариец отличился с пенальти.

Но при этом Аллер сделал то, что не удавалось даже Роналду. Себастьян забивал в каждом из шести первых матчей в Лиге чемпионов. Текущий розыгрыш турнира, в котором он наколотил уже 10 мячей, стал для дебютным в карьере Аллера.

А еще Аллер быстрее всех забил первые 10 мячей в Лиге чемпионов. Раньше этот рекорд принадлежал Холанду, которому потребовалось семь матчей.

И да, Аллер — один из четырех футболистов, которые забивали в рамках одного группового этапа ЛЧ не менее десяти мячей. Теперь форвард «Аякса» в компании Левандовски, Роналду и Месси.

Sébastien Haller is the first player in Champions League history to score in each of his first six appearances in the competition.

Record breaker. #UCL pic.twitter.com/dNAtaYo5N7 — Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021

Салах снова забил

Мохамед Салах забил за «Ливерпуль», и это становится неизбежным. Смерть, налоги и голы Салаха за «Ливерпуль».

Салаху, наверное, надоедает забивать в каждой игре точно так же, как опытному геймеру в FIFA, который играет на уровне сложности «новичок».

И все равно гол в ворота «Милана» можно назвать особенным. Это уже 20-й результативный удар египтянина в текущем сезоне, хотя сейчас всего лишь начало декабря.

Салах, разумеется, забил больше в этом сезоне больше, чем любой другой игрок АПЛ во всех соревнованиях. И отрыв довольно пугающий. У Криштиану Роналду, его ближайшего преследователя, пока 12 мячей.

Mohamed Salah has scored 20+ goals across all competitions in every season since joining Liverpool:

◉ 2017/18 — 44 goals

◉ 2018/19 — 27 goals

◉ 2019/20 — 23 goals

◉ 2020/21 — 31 goals

◉ 2021/22 — 20 goals

And there is going to be plenty more. 🧖 pic.twitter.com/sYWT6y2w85 — Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021

Кроме того, Салах забил не менее 20 голов в каждом из своях пяти сезонов после перехода в «Ливерпуль». Мо стал первым игроком после Иана Раша, которому удалось наколотить как миниум 20 мячей в пяти сезонах подряд. Такими темпами скоро для Салаха скоро и рекордов не останется.

«Аякс» и «Ливерпуль» присоседились к клубу «6 из 6»

Минувший вторник стал историческим днем для «Аякса» и «Ливерпуля», которые отныне входят в эксклюзивный список.

Ранее только шесть команд смогли выиграть все матчи группового этап ЛЧ. Это были «Милан», «ПСЖ», «Спартак», «Барселона», «Реал» (дважды) и «Бавария». А теперь к ним присоединились «Аякс» и «Ливерпуль».

«Аякс» сделал это после яркой победы над лиссабонским «Спортингом» (4:2), а «Ливерпуль» выиграл на выезде у «Милана» (2:1). А «Ливерпуль» стал еще и первым английским клубом, который не потерял ни одного очка на групповом этапе. Кроме того, это первый случай в истории ЛЧ, когда сразу две команды в рамках одного розыгрыша идеально провели все шесть матчей. В среду к ним может присоединиться «Бавария».

◎ 92/93 AC Milan

◎ 94/95 PSG

◎ 95/96 Spartak Moscow

◎ 02/03 Barcelona

◎ 11/12 Real Madrid

◎ 14/15 Real Madrid

◎ 19/20 Bayern

◉ 21/22 Liverpool

◉ 21/22 Ajax

This is the first time two teams have won 100% of their Group Stage games in the same #UCL campaign. 💯 pic.twitter.com/KAGiIhWhsa — Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021

Уникальный гол Томори

Упомянутый ранее гол Салаха в ворота «Милана» был не первым в том матче. Египтянин сравнял счет на «Сан Сиро».

За несколько минут до этого Фикайо Томори вывел «Милан» вперед и заодно подарил своей команде надежду на попадание в плей-офф.

Томори — первый английским игрок , забившим за «Милан» в матче Лиги чемпионов. И всего лишь третий англичанин, забивший за неанглийскую команду клубу из Англии в этом турнире. Ранее это удавалось Патрику Робертсу за «Селтик» в матче против «Манчестер Сити» в 2016 году и Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии» также в игре против «Манчестер Сити».

Хаос на «Драгау»

В матче «Порту» и «Атлетико» на карту была поставлена путевка в плей-офф Лиги чемпионов. И эта игра превзошла все ожидания.

Вскоре после гола Антуана Гризманна в начале второго тайма «Атлетико» остался вдесятером. Янник Карраско получил красную карточку за толчок соперника, который в итоге завершился потасовкой.

Затем была еще одна потасовка, итогом которой стало удаление Венделла из «Порту», который ударил Кунью локтем в шею. Успокаивать разбушевавшихся соперников пришлось несколько минут. Венделл при этом не сразу покинул поле, пытаясь продолжить игру.

«Атлетико» после этого успел забить еще два мяча и вышел в плей-офф. Гол Сержиу Оливейры на последних минутах стал слабым утешением для «Порту».