Рекорды Мбаппе и Аллера, кошмар «Брюгге», хаос на «Драгау» и другие события дня в ЛЧ

Мбаппе творит историю
«Пари Сен-Жермен» досрочно обеспечил себе второе место в группе, но все равно решил устроить зрелище в домашнем матче с «Брюгге». Если быть точным, это было шоу Килиана Мбаппе.
Француз забил два мяча в первые семь минут. И теперь в его активе
Но, пожалуй, самым значимым был как раз его 30-й гол. Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось достичь этой отметки. Килиан Сделал это в возврате 22 лет и 352 дней.
Кроме того, в этом году Мбаппе забил за клуб и сборную в общей сложности 47 мячей. Больше только у Роберта Левандовски, настрелявшего 66 мячей.
Kylian Mbappé is the youngest player in Champions League history to score 30 goals in the competition.— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
22 years and 352 days old. #UCL pic.twitter.com/jqSbqS0vaf
Но тут стоит добавить, что 47 мячей за год забил и Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче против «Бешикташа», в котором дортмундская «Боруссия» одержала победу со счетом 5:0. Норвежцу хватило для этого всего лишь 48 матчей.
Месси снова догнал Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду остаются бесспорными королями Лиги чемпионов. И в этом сезоне они продолжают соревноваться соревноваться между собой.
Гол в ворота «Янг Бойз» в первом туре позволил Роналду сравняться с Месси по количеству команд, которым он забивал в ЛЧ. В следующем туре, после матча с «Вильярреалом», Криштиану обогнал аргентинца.
В третьем туре Месси забил «Лейпциг» и снова сравнялся с португальцем по этому показателю. Правда, Роналду уже на следующий день поразил ворота «Аталанты» и снова оказался впереди.
Но в матче с «Брюгге» Месси снова повторил достижение Роналду, забив 38-й команде, против которой он играл в Лиге чемпионов. Чтобы опередить Лионеля, Криштиану придется дождаться как минимум 1/8 финала.
Бедный «Брюгге»
«Брюгге» начал групповой этап Лиги чемпионов с впечатляющей ничьей с «Пари Сен-Жермен» (1:1) и победы над «Лейпцигом» (2:1). Но на этом счастье бельгийцев закончилось.
В следующих четырех матчах «Брюгге» потерпел четыре поражения и пропустил 18 мячей, при этом забив лишь трижды. В итоге — последнее место в группе.
Но это еще не все: 1:4, 1:5, 0:5 и 1:4. «Брюгге»
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Man City— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Man City
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs RB Leipzig
⚽️⚽️⚽️⚽️ vs PSG
Club Brugge are the first team to concede 4+ goals in four consecutive #UCL games. 🌧 pic.twitter.com/xeSp02SZNE
Аллер повторил рекорд Роналду
Себастьян Аллер изо всех сил пытался стать важной частью «Вест Хэма», а в итоге добился невероятных результатов в «Аяксе». Но это не делает его достижения менее особенными.
После яркой победы над «Спортингом» (4:2) Аллер стал всего лишь вторым футболистом в истории, которому удалось забить во всех матчах группового этапа ЛЧ. В матче с португальцами ивуариец отличился с пенальти.
Но при этом Аллер сделал то, что не удавалось даже Роналду. Себастьян забивал в каждом из шести первых матчей в Лиге чемпионов. Текущий розыгрыш турнира, в котором он наколотил уже 10 мячей, стал для дебютным в карьере Аллера.
А еще Аллер быстрее всех забил первые 10 мячей в Лиге чемпионов. Раньше этот рекорд принадлежал Холанду, которому потребовалось семь матчей.
И да, Аллер — один из четырех футболистов, которые забивали в рамках одного группового этапа ЛЧ не менее десяти мячей. Теперь форвард «Аякса» в компании Левандовски, Роналду и Месси.
Sébastien Haller is the first player in Champions League history to score in each of his first six appearances in the competition.— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
Record breaker. #UCL pic.twitter.com/dNAtaYo5N7
Салах снова забил
Мохамед Салах забил за «Ливерпуль», и это становится неизбежным. Смерть, налоги и голы Салаха за «Ливерпуль».
Салаху, наверное, надоедает забивать в каждой игре точно так же, как опытному геймеру в FIFA, который играет на уровне сложности «новичок».
И все равно гол в ворота «Милана» можно назвать особенным. Это уже 20-й результативный удар египтянина в текущем сезоне, хотя сейчас всего лишь начало декабря.
Салах, разумеется, забил больше в этом сезоне больше, чем любой другой игрок АПЛ во всех соревнованиях. И отрыв довольно пугающий. У Криштиану Роналду, его ближайшего преследователя, пока 12 мячей.
Mohamed Salah has scored 20+ goals across all competitions in every season since joining Liverpool:— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
◉ 2017/18 — 44 goals
◉ 2018/19 — 27 goals
◉ 2019/20 — 23 goals
◉ 2020/21 — 31 goals
◉ 2021/22 — 20 goals
And there is going to be plenty more. 🧖 pic.twitter.com/sYWT6y2w85
Кроме того, Салах забил не менее 20 голов в каждом из своях пяти сезонов после перехода в «Ливерпуль». Мо стал первым игроком после Иана Раша, которому удалось наколотить как миниум 20 мячей в пяти сезонах подряд. Такими темпами скоро для Салаха скоро и рекордов не останется.
«Аякс» и «Ливерпуль» присоседились к клубу «6 из 6»
Минувший вторник стал историческим днем для «Аякса» и «Ливерпуля», которые отныне входят в эксклюзивный список.
Ранее только шесть команд смогли выиграть все матчи группового этап ЛЧ. Это были «Милан», «ПСЖ», «Спартак», «Барселона», «Реал» (дважды) и «Бавария». А теперь к ним присоединились «Аякс» и «Ливерпуль».
«Аякс» сделал это после яркой победы над лиссабонским «Спортингом» (4:2), а «Ливерпуль» выиграл на выезде у «Милана» (2:1). А «Ливерпуль» стал еще и первым английским клубом, который не потерял ни одного очка на групповом этапе. Кроме того, это первый случай в истории ЛЧ, когда сразу две команды в рамках одного розыгрыша идеально провели все шесть матчей. В среду к ним может присоединиться «Бавария».
◎ 92/93 AC Milan— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
◎ 94/95 PSG
◎ 95/96 Spartak Moscow
◎ 02/03 Barcelona
◎ 11/12 Real Madrid
◎ 14/15 Real Madrid
◎ 19/20 Bayern
◉ 21/22 Liverpool
◉ 21/22 Ajax
This is the first time two teams have won 100% of their Group Stage games in the same #UCL campaign. 💯 pic.twitter.com/KAGiIhWhsa
Уникальный гол Томори
Упомянутый ранее гол Салаха в ворота «Милана» был не первым в том матче. Египтянин сравнял счет на «Сан Сиро».
За несколько минут до этого Фикайо Томори вывел «Милан» вперед и заодно подарил своей команде надежду на попадание в плей-офф.
Томори —
Хаос на «Драгау»
В матче «Порту» и «Атлетико» на карту была поставлена путевка в плей-офф Лиги чемпионов. И эта игра превзошла все ожидания.
Вскоре после гола Антуана Гризманна в начале второго тайма «Атлетико» остался вдесятером. Янник Карраско получил красную карточку за толчок соперника, который в итоге завершился потасовкой.
Затем была еще одна потасовка, итогом которой стало удаление Венделла из «Порту», который ударил Кунью локтем в шею. Успокаивать разбушевавшихся соперников пришлось несколько минут. Венделл при этом не сразу покинул поле, пытаясь продолжить игру.
«Атлетико» после этого успел забить еще два мяча и вышел в плей-офф. Гол Сержиу Оливейры на последних минутах стал слабым утешением для «Порту».