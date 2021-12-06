Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

Алексей Миранчук

«Сассуоло», полузащитник, 26 лет

Главная интрига трансферного января для России — где же окажется Алексей Миранчук. Очевидно, что в «Аталанте» на россиянина как минимум в этом сезоне точно не рассчитывают.

По последней информации, Миранчук может оказаться в «Сассуоло». Calciomercato утверждает, что Алексея включат в сделку по трансферу Жереми Бога из «Сассуоло» в «Аталанту». Клуб из Бергамо готов отдать за ивуарийца до 15 миллионов евро и права на Миранчука.

В «Сассуоло» заявляют, что это не более чем в слухи, но в то же время отмечают, что «надо набраться терпения, трансферное окно вот-вот откроется».

В общем, как говорится, дыма без огня не бывает. Миранчуку надо срочно бежать из «Аталанты», тем более на него есть спрос в Италии, если верить местным СМИ. Помимо «Сассуоло», среди претендентов на российского полузащитника называют «Торино», «Дженоа», «Верона» и даже «Милан».

Интересно, что в Россию Миранчук не хочет возвращаться, несмотря на интерес со стороны «Зенита». Об этом писал в том числе Нобель Арустамян.

Наш прогноз: точно уйдет из «Аталанты», но не факт, что в «Сассуоло».

Аксель Витсель

«Ювентус», полузащитник, 32 года

Аксель Витсель globallookpress.com

Аксель Витсель, по всей видимости, больше не хочет играть за дортмундскую «Боруссию».

Известный итальянский журналист Николо Скира пишет о том, что бельгиец решил не продлевать контракт с «Дортмундом». И это несмотря на то, что у него есть постоянное место в основном составе. Летом экс-игрок «Зенита» станет свободным агентом.

Аксель, скорее всего, окончательно потерял веру в то, что сможет вместе с «Боруссией» бороться за самые серьезные трофеи.

Теперь, по данным Скиры, Витсель хочет уехать в Италию. Агент 32-летнего игрока якобы уже общался с «Ювентусом». Пару лет назад «Старая синьора» уже пыталась приобрести Акселя, который в итоге выбрал Бундеслигу и «Боруссию». Нужен ли он сейчас «Ювентусу» — не факт.

Но у Витселя, если что, не будет проблем с выбором новой команды. Во-первых, его вроде бы активно приглашает внезапно ставший амбициозным «Ньюкасл», а во-вторых, бельгийца зовут к себе несколько клубов МЛС.

Наш прогноз: уйдет из «Боруссии», но не в январе, а летом.

Сердар Азмун

«Лион», нападающий, 26 лет

В начале декабря в списке претендентов на Азмуна появился еще один клуб. 90min.com вдруг сообщил, что иранского форварда хочет подписать «Эвертон». Эта информация изначально выглядела так себе, а чуть позже в английском клубе подтвердили — им сейчас не до Азмуна.

Главным и, возможно, даже единственным желающим забрать Азмуна из «Зенита» остается «Лион».

Руководители французского клуба ранее уже публично подтверждали интерес к Сердару. И «Зенит», судя по всему, сдался, в Питере так и не смогли убедить иранца продлить контракт.

Поэтому в «Зените» придумали кое-что другое. По информации Le Quotidien du Sport, «Зенит» в январе попробует продать Азмуна в «Лион», а потом забрать его обратно к себе на правах аренды до конца сезона. Казалось бы, а смысл «Лиону» сейчас тратить деньги, если летом футболист может перейти к ним свободным агентом? Скорее всего, таким образом в «Зените» намекают, что Азмуна хочет подписать не только «Лион».

Сложно сказать, как поведет себя в этой ситуации «Лион», но «Зенит» придумал достаточно выгодную схему, когда стало ясно, что удержать Азмуна не получится.

Наш прогноз: уйдет из «Зенита» в «Лион». Может, даже в январе.

Адама Траоре

«Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

Адама Траоре globallookpress.com

«Вулверхэмптон» готов продать Адама Траоре, самого атлетичного футболиста АПЛ. Football Insider пишет, что за испанца попросят окола 20 миллионов евро.

Но куда больше интригует другое. В покупке Адама якобы очень заинтересован «Ливерпуль». Понятно, что там ему никто не гарантирует место в основном составе. «Ливерпулю» Траоре нужен, в первую очередь, для ротации. Но вряд ли игрока смущает этот нюанс.

Тем более после недавного матча «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» (1:0), в котором «мерсисайдцы» вырвали победу на последней минуте, Юрген Клопп отметил, что соперник вообще не хотел играть в футбол, но при этом добавил, что Траоре был шикарен. Совпадение? Не факт.

Наш прогноз: уйдет из «Вулверхэмптона».

Душан Влахович

«Манчестер Сити», нападающий, 21 год

Летом Хосеп Гвардиола очень расстроился, когда понял, что «Манчестер Сити» не сможет подписать Харри Кейна. «Тоттенхэму» предлагали больше 100 миллионов фунтов, но даже такая сумма не повлияла на позицию владельца лондонского клуба Дэниэла Леви.

Может, это и к лучшему. Прежде всего, для «Манчестер Сити». Глядя на то, как играет Кейн в текущем сезоне, Гвардиола наверное уже не так сильно расстраивается, а, возможно, и вовсе успокоился.

Теперь у «Манчестер Сити» другая цель. Гвардиолу этой осенью впечатлил Душан Влахович. Итальянское издание La Repubblica пишет, что английский гранд хочет купить 21-летнего серба уже в январе.

В принципе, несложно догадаться, почему «Ман Сити» вдруг засуетился. Влахович в 16-ти турах Серии А настрелял уже 13 мячей, а всего в его активе в этом году 30 результативных ударов в чемпионате Италии.

Деньги, которые «Фиорентина» хочет получить за Влаховича (а это около 80 миллионов евро), точно не станут проблемой для «Манчестер Сити».

Наш прогноз: перейдет в «Манчестер Сити». Но, возможно, только летом.

Джесси Лингард

«Ньюкасл», полузащитник, 28 лет

Джесси Лингард globallookpress.com

Джесси Лингард в прошлом сезоне провел невероятный отрезок в «Вест Хэме», после чего вернулся в «Манчестер Юнайтед», чтобы окончательно стать там основным игроком. Но блистать на «Олд Траффорд» ему не суждено. Восемь матчей в АПЛ за четыре месяца — это явно не то, на что рассчитывал 28-летний атакующий хавбек.

Но Лингард знает, что в январе у него будет масса вариантов изменить ситуацию. И один из них — переход в «Ньюкасл», который осенью получил супер влиятельных владельцев и теперь готовится вовсю «шуметь» на трансферном рынке.

«Ньюкасл» готов сделать Лингарда самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Как говорится, от таких предложений не отказываются. И это не похоже на пустые слухи, поскольку информацией о возможном трансфере Лингарда поделилась The Times.

Глядя на то, что происходит с «МЮ», Лингарду, пожалуй, лучше уйти, в «Ньюкасле» ему точно будет как минимум не хуже.

Наш прогноз: перейдет в «Ньюкасл».

Усман Дембеле

«Ньюкасл», полузащитник, 24 года

Усман Дембеле globallookpress.com

Казалось, что еще чуть-чуть — и совсем скоро Усман Дембеле станет мемом. Но ситуация изменилась, акции француза резко выросли в цене после сенсационных заявлений Хави.

Новый главный тренер «Барселоны» уже несколько раз повторял, что считает Дембеле важнейшей частью своего проекта. И это несмотря на то, что Усман в основном лечится. «Барса» не скрывает, что хочет продлить контракт с проблемным игроком, но, судя по всему, сделать это будет крайне сложно.

Во-первых, «Барселона» предлагает Дембеле 11 миллионов евро в год, а «Ньюкасл» — 15. Еще одна проблема заключается в том, что контракт французского вингера истекает следующим летом, а это значит, что уже с 1 января он может вести переговоры с любым клубом.

И «Ньюкасл» далеко не единственный, кому нужен футболист, в лице которого в «Барселоне» изначально видели замену Неймару. Ведущие игроки «Баварии» не так давно заявили, что «Дембеле значительно лучше Мбаппе». Спрашивается, и для чего они это сказали?

Наш прогноз: уйдет из «Барселоны».

Карим Адейеми

«Барселона», нападающий, 19 лет

«Зальцбург» продолжает дарить футбольной Европе крутых нападающих. Теперь европейские топ-клубы выстроились в очередь за Каримом Адейеми.

Среди главных претендентов — «Барселона». Каталонцы, по информации Sky Sports, готовы предложить за 19-летнего форварда 40 миллионов евро.

Основным конкурентом «Барсы» считается дортмундская «Боруссия». Немцы предлагают «Зальцбургу» на пять миллионов меньше, но при этом готовы платить футболисту более высокую зарплату.

И Адейеми наверняка не забывает о примере Эрлинга Холанда, который переехал в Дортмунд из Зальцбурга. В «Боруссии» у немецкого нападающего точно не будет проблем с игровой практикой, а это в его возрасте ключевой момент. После продажи Холанда именно Адейеми может стать главным нападающим «Боруссии».

Наш прогноз: перейдет в «Боруссию».