Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе

Нападающий «Баварии»в документальном фильме Amazon Prime заявил, чтоиз «Барселоны» играет значительно лучше, чем форвард «Пари Сен-Жермен»

Гнабри сказал об этом в разговоре с партнерами по «Баварии» Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом.

«Дембеле значительно лучше, чем Мбаппе», — отметил Гнабри.

«Что значит лучше? Если бы у меня был такой же дриблинг, как у Дембеле, я бы тоже был лучше», — добавил Мюллер.

«Если бы меня попросили выбрать между Дембеле, Гнабри или Команом, я бы выбрал Гнабри или Комана. Этот разговор о Дембеле раздражает меня», — сказал Киммих.

Дембеле в этом сезоне до сих пор не провел ни одного матча из-за травмы, полученной на Евро-2020.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе в феврале подпишет контракт с мадридским «Реалом».