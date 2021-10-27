ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 19 — 26 октября
  • 09:43
    • «ПСЖ» может купить нападающего «Зальцбурга»
  • 09:30
    • Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе
  • 09:02
    • «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» вырвали победу у «Сан-Антонио»
  • 08:18
    • Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с «Реалом»
  • 08:07
    • Итальянский журналист: Миранчук — инородное тело в «Аталанте». Его надо отпустить обратно в Россию
    Все новости спорта

    Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе

    Футбол Бавария Бундеслига Футбол Германии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Нападающий «Баварии» Серж Гнабри в документальном фильме Amazon Prime заявил, что Усман Дембеле из «Барселоны» играет значительно лучше, чем форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

    Серж Гнабри и Йозуа Киммих
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серж Гнабри и Йозуа Киммих

    Гнабри сказал об этом в разговоре с партнерами по «Баварии» Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом.

    «Дембеле значительно лучше, чем Мбаппе», — отметил Гнабри.

    «Что значит лучше? Если бы у меня был такой же дриблинг, как у Дембеле, я бы тоже был лучше», — добавил Мюллер.

    «Если бы меня попросили выбрать между Дембеле, Гнабри или Команом, я бы выбрал Гнабри или Комана. Этот разговор о Дембеле раздражает меня», — сказал Киммих.

    Дембеле в этом сезоне до сих пор не провел ни одного матча из-за травмы, полученной на Евро-2020.

    Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе в феврале подпишет контракт с мадридским «Реалом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» снова проиграет?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Ювентус» выиграет у «Сассуоло» и ни разу не пропустит?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Поднимется ли «Реал» на вершину Ла Лиги?
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кубань — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры