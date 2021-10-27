Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе

Серж Гнабри и Йозуа Киммих Фото: globallookpress.com
Гнабри сказал об этом в разговоре с партнерами по «Баварии» Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом.
«Дембеле значительно лучше, чем Мбаппе», — отметил Гнабри.
«Что значит лучше? Если бы у меня был такой же дриблинг, как у Дембеле, я бы тоже был лучше», — добавил Мюллер.
«Если бы меня попросили выбрать между Дембеле, Гнабри или Команом, я бы выбрал Гнабри или Комана. Этот разговор о Дембеле раздражает меня», — сказал Киммих.
Дембеле в этом сезоне до сих пор не провел ни одного матча из-за травмы, полученной на Евро-2020.
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе в феврале подпишет контракт с мадридским «Реалом».