Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»окончательно решил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, у Мбаппе уже есть предварительное соглашение с мадридским «Реалом».

Ожидается, что француз подпишет контракт с «Королевским клубом» в феврале. Договор вступит в силу со следующего сезона.

🚨| Mbappe already has a contract with Real Madrid. He can't sign until February. Only an incredible surprise can change this final decision by Kylian (Mbappe). He has already decided. @DiMarzio on @ELEVENSPORTSPL [🎖]