«ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен»в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо предложат Мбаппе новое пятилетнее соглашение.

По условиям этого договора, форвард будет получать 36 миллионов евро . Столько же в парижском клубе зарабатывает бразилец Неймар.

Al Khelaifi and Leonardo are preparing a new official bid to convince Kylian #Mbappè to extend his contract with #PSG (expires in June). Ready 5-years contract with the same salary of #Neymar (€36M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 7, 2021

Ранее на этой неделе Мбаппе подтвердил, что минувшим летом хотел перейти в мадридский «Реал», а также сообщил, что по-прежнему не хочет продлевать контракт с парижским клубом.

Кроме того, в эти же дни президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что рассчитывает решить все вопросы по переходу Мбаппе до 1 января.

При этом Файзу Ламари, мать Мбаппе, сообщила о переговорах сына с «Пари Сен-Жермен».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.