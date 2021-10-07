«ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара

Как сообщает известный журналист Николо Скира, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо предложат Мбаппе новое пятилетнее соглашение.
По условиям этого договора,
Al Khelaifi and Leonardo are preparing a new official bid to convince Kylian #Mbappè to extend his contract with #PSG (expires in June). Ready 5-years contract with the same salary of #Neymar (€36M/year). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 7, 2021
Ранее на этой неделе Мбаппе подтвердил, что минувшим летом хотел перейти в мадридский «Реал», а также сообщил, что по-прежнему не хочет продлевать контракт с парижским клубом.
Кроме того, в эти же дни президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что рассчитывает решить все вопросы по переходу Мбаппе до 1 января.
При этом Файзу Ламари, мать Мбаппе, сообщила о переговорах сына с «Пари Сен-Жермен».
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.
Сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.