ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро
  • 11:45
    • «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара
  • 12:14
    • Месси о переходе в «ПСЖ»: Я не ошибся
  • 11:55
    • «Спартак» может продлить контракт с Максименко и еще одним игроком
  • 10:10
    • «Локомотив» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта

    «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара

    Футбол ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Как сообщает известный журналист Николо Скира, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо предложат Мбаппе новое пятилетнее соглашение.

    По условиям этого договора, форвард будет получать 36 миллионов евро. Столько же в парижском клубе зарабатывает бразилец Неймар.

    Ранее на этой неделе Мбаппе подтвердил, что минувшим летом хотел перейти в мадридский «Реал», а также сообщил, что по-прежнему не хочет продлевать контракт с парижским клубом.

  • Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции
  • Читайте по теме

    • Кроме того, в эти же дни президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что рассчитывает решить все вопросы по переходу Мбаппе до 1 января.

    При этом Файзу Ламари, мать Мбаппе, сообщила о переговорах сына с «Пари Сен-Жермен».

  • В «ПСЖ» возмущены словами Мбаппе о желании играть за «Реал»
  • Читайте по теме

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.

    Сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли английская «молодежка» выиграть у Словении?
  • Словения U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • В Казани «Магнитка» не испугается грозных хозяев
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.02
  • Экспресс 7 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словения U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Лихтенштейн U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры