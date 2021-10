«ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен»в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо предложат Мбаппе новое пятилетнее соглашение.

По условиям этого договора, форвард будет получать 36 миллионов евро . Столько же в парижском клубе зарабатывает бразилец Неймар.

