«Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен»подтвердил, что хотел покинуть команду этим летом.

Мбаппе, как известно, был близок к переходу в «Реал», но «ПСЖ» отклонил несколько предложений мадридского клуба, одно из которых было на 180 миллионов евро.

«Я просил отпустить меня. С того момента, когда я решил не продлевать контракт, я хотел, чтобы у клуба была возможность заработать на моем трансфере и сделать качественную замену», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.