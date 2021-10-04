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    «Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил, что хотел покинуть команду этим летом.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мбаппе, как известно, был близок к переходу в «Реал», но «ПСЖ» отклонил несколько предложений мадридского клуба, одно из которых было на 180 миллионов евро.

    «Я просил отпустить меня. С того момента, когда я решил не продлевать контракт, я хотел, чтобы у клуба была возможность заработать на моем трансфере и сделать качественную замену», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

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    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.

    Ранее сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.

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