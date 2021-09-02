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    Решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал эмир Катара

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    Стало известно, почему нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перешел в мадридский «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации L`Equipe, руководство парижского клуба склонялось к продаже 22-летнего футболиста уже в этом году, чтобы не терять игрока следующим летом бесплатно.

    «Реал» при этом готов был заплатить за Мбаппе больше 200 миллионов евро, которые требовал «ПСЖ».

    В последний момент в ситуацию вмешался эмир Катара Хамад Аль-Тани, который хочет, чтобы команда провела хотя бы один сезон с тройкой нападающих Мбаппе — Неймар — Лионель Месси.

    Аль-Тани решил не отпускать Мбаппе в «Реал», несмотря на то, что клуб в таком случае упускает возможность заработать на продаже игрока.

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    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. Ранее он уже несколько раз отказывался продлевать соглашение с клубом.

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