Решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал эмир Катара

Стало известно, почему нападающий «Пари Сен-Жермен»не перешел в мадридский

По информации L`Equipe, руководство парижского клуба склонялось к продаже 22-летнего футболиста уже в этом году, чтобы не терять игрока следующим летом бесплатно.

«Реал» при этом готов был заплатить за Мбаппе больше 200 миллионов евро, которые требовал «ПСЖ».

В последний момент в ситуацию вмешался эмир Катара Хамад Аль-Тани, который хочет, чтобы команда провела хотя бы один сезон с тройкой нападающих Мбаппе — Неймар — Лионель Месси.

Аль-Тани решил не отпускать Мбаппе в «Реал», несмотря на то, что клуб в таком случае упускает возможность заработать на продаже игрока.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. Ранее он уже несколько раз отказывался продлевать соглашение с клубом.