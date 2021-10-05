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    Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал сенсационное заявление о возможном уходе из сборной Франции.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По словам 22-летнего футболиста, его очень возмутила критика после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020. В проигранном матче 1/8 финала против Швейцарии Мбаппе не реализовал решающий пенальти.

    «Я никогда не брал ни одного евро за игру в составе национальной команды. Я всегда буду выступать за нее бесплатно.

    Но при этом я никогда не хотел создавать проблемы. А в какой-то момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. То же самое начали ощущать и другие люди.

    Кто-то говорил, что мое эго стало причиной поражения сборной Франции, будто бы я хотел слишком многого, а без меня команда могла бы победить.

    Сборная Франции — это самое главное, и если команда будет счастливее без меня, то я готов уйти.

    У меня была встреча с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы все это обсуждали. Я сказал ему, что мне не нравится то, что люди называли меня "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не отрицаю, что виноват в незабитом пенальти», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

    Ранее Мбаппе заявил, что минувшим летом просил руководство «ПСЖ» отпустить его в мадридский «Реал».

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