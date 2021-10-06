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    Мать Мбаппе рассказала о переговорах сына с «Пари Сен-Жермен»

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    Файзу Ламари, мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, заявила, что переговоры ее сына с парижским клубом идут хорошо.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «В данный момент мы ведем переговоры с "Пари Сен-Жермен", и все идет хорошо. Я говорила с Леонардо вчера вечером.

    Достигнем ли мы соглашения? Ясно одно — Килиан отдаст все силы до конца ради победы в Лиге чемпионов...

    Килиан должен быть счастлив. Если ему грустно, он способен сказать об этом. И он часто говорит нам об этом. У Килиана все может меняться ежедневно», — цитирует Файзу Ламари Marca.

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