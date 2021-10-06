Мать Мбаппе рассказала о переговорах сына с «Пари Сен-Жермен»

, мать нападающего «Пари Сен-Жермен», заявила, что переговоры ее сына с парижским клубом идут хорошо.

«В данный момент мы ведем переговоры с "Пари Сен-Жермен", и все идет хорошо. Я говорила с Леонардо вчера вечером.

Достигнем ли мы соглашения? Ясно одно — Килиан отдаст все силы до конца ради победы в Лиге чемпионов...

Килиан должен быть счастлив. Если ему грустно, он способен сказать об этом. И он часто говорит нам об этом. У Килиана все может меняться ежедневно», — цитирует Файзу Ламари Marca.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.