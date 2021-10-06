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    В «ПСЖ» возмущены словами Мбаппе о желании играть за «Реал»

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    Руководство «Пари Сен-Жермен» крайне недовольно высказываниями Килиана Мбаппе, который ранее на этой неделе дал интервью L`Equipe.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мбаппе подтвердил, что минувшим летом хотел перейти в мадридский «Реал», а также сообщил, что по-прежнему не хочет продлевать контракт с парижским клубом.

    Эти слова очень задели хозяев «ПСЖ». Более того, как сообщает испанское издание AS, у Мбаппе не было разрешения от клуба на общение с журналистами.

    В тот же день президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что рассчитывает решить все вопросы по переходу Мбаппе до 1 января.

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  • 04/10/2021

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.

    Ранее сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.

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