В «ПСЖ» возмущены словами Мбаппе о желании играть за «Реал»

Руководствокрайне недовольно высказываниями, который ранее на этой неделе дал интервью L`Equipe.

Мбаппе подтвердил, что минувшим летом хотел перейти в мадридский «Реал», а также сообщил, что по-прежнему не хочет продлевать контракт с парижским клубом.

Эти слова очень задели хозяев «ПСЖ». Более того, как сообщает испанское издание AS, у Мбаппе не было разрешения от клуба на общение с журналистами.

В тот же день президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что рассчитывает решить все вопросы по переходу Мбаппе до 1 января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Следующим летом форвард сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал лично эмир Катара Хамад Аль-Тани.